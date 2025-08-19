Sobre la Fiabilidad del Reconocimiento Facial en Imágenes de Cámaras de Seguridad
No es la primera vez que el debate del Reconocimiento Facial ocupa parte de este espacio. En el año 2023, en el artículo titulado "Detecciones policiales erróneas por "falsos positivos" en Reconocimiento Facial" se contaba la historia de cómo una mujer fue detenida y llevada a juicio por un reconocimiento facial a partir de imágenes de una cámara de seguridad, donde se olvidaron el detalle de que en ese momento, la mujer detenida estaba embarazada de 8 meses. Algo que no detectó el algoritmo de reconocimiento facial pero que era muy fácil de comprobar en su momento.
Estos sesgos, fallos y alucinaciones en forma de Falsos Positivos (FP) y Falsos Negativos (FN), los hemos visto muchas veces en los algoritmos de reconocimiento facial. Usando clasificadores basados en técnicas de Machine Learning, vimos cómo un algoritmo podría fallar si las condiciones de calidad de la imagen no eran idóneas, como os publiqué en el artículo de "Cómo un algoritmo de Machine Learning puede tener prejuicios o sesgos y afectar a la vida de las personas. Un ejemplo con un algoritmo al que le gusta la piel clara" escrito por Alberto Rivera y Marcos Rivera.
|Figura 2: Libro de Machine Learning aplicado a Ciberseguridad de
Carmen Torrano, Fran Ramírez, Paloma Recuero, José Torres y Santiago Hernández
En los modernos Cognitive Services de Reconocimiento Facial, yo he puesto muchas veces el ejemplo de "hallucination" cuando me confundían en fotos a mí con el actor George Clooney, algo que creo que salta a la vista que no debería pasar de ninguna manera, y que sin embargo ha sucedido en más de una ocasión. Si sabemos que hay Sesgos, Falsos Positivos, Falsos Negativos o Hallucinations... ¿Podemos fiarnos de la Tecnología de Reconocimiento Facial (Facial Recognition Technology - FRT) ? Cuando la utilizamos con imágenes de cámaras de seguridad de baja calidad o en condiciones que no son las ideales... ¿son realmente fiables estas tecnologías?
De esto va el paper que se ha publicado en Junio de este año, titulado "Accuracy and Fairness of Facial Recognition Technology in Low-Quality Police Images: An Experiment With Synthetic Faces" donde se ha hecho un experimento con 50.000 imágenes sintéticas para localizar los Ratios de Falsos Positivos y Falsos Negativos de algunas de las tecnologías de FRT utilizadas en investigaciones policiales.
Si miramos las imágenes con las que cuentan las FRTs para reconocer a las individuos, no son siempre ni a la mejor resolución, ni con la mejor calidad, ni con el mejor ángulo de enfoque, con lo que tienen una dura misión para detectar un Match de Reconocimiento facial que no sea más allá que "un indicio" leve para investigar después, pero parece imposible que se pueda utilizar como una prueba concluyente.
Figura 5: Proceso de prueba de las FRTs
Para localizar estos Ratios de Falsos Positivos (FPR) y de Falsos Negativos (FNR), se ha hecho un experimento en el artículo generando 50.000 imágenes sintéticas utilizando un modelo de StyleGAN3. Estas imágenes se han catalogado después en función de sexo y raza para conseguir una dispersión mayor y probarla con diferentes tipos de personas.
Figura 6: Humanos Sintéticos creados con StyleGAN3
La distribución de estas personas, en función de sexo y raza es más o menos homogénea en sexo, pero en raza se ha hecho una distribución sesgada entre raza blanca, negra y asiática, para probarlo en un entrono similar al que puede tener un país como los Estados Unidos.
Ahora, lo siguiente que se ha hecho ha sido manipular esas imágenes para ponerlas en condiciones similares a las que se tienen las cámaras de seguridad y muchas de las investigaciones policiales, haciendo distorsiones de resolución, brillo, contraste, color, etcétera, y probar en condiciones NO ideales, que es a lo que se tienen que enfrentar las FRT de los cuerpos de seguridad que investigan los delitos.
Ahora, una vez que se tienen las imágenes generadas, se corren los procesos con las FRT para calcular el número de Falsos Positivos (FP), el Total de Positivos (TP), el número de Falsos Negativos (FN), Total de Negativos (TN), el Ratio de Falsos Positivos (FPR) y el Ratio de Falsos Negativos (FNR) todos ellos normalizados con el porcentaje de del sexo y raza de la población, para hacer una estimación más fiable de estos valores. Todos estos valores se miden haciendo búsquedas con objetivos en la base de datos, y con objetivos que no están en la base de datos - y que deberían no dar ninguna coincidencia -.
Y los resultados, como podríais imaginar son que tenemos un número significativo de Falsos Positivos, de Falsos Negativos, con sesgos más marcados por sexo y raza. En la siguiente tabla tenemos los Ratios de Falsos Positivos y Ratio de Falsos Negativos en función de la degradación de calidad de la imagen de búsqueda.
Pero, si lo miramos por tipo de degradación de la imagen, y por raza y género, vemos que los FPR y FNR son sensiblemente diferentes. Por ejemplo, hay más Falsos Negativos con imágenes de mujeres blancas con mala calidad de contraste que mujeres negras, pero hay más Falsos Positivos en mujeres negras que en mujeres blancas.
Figura 11: FPR y FNR por sexo y raza
Pero es que si miramos cualquiera de las degradaciones de calidad, vemos que las FRT tienen diferentes FNR y FPR por raza y sexo, lo que hace que sea más propenso a dar un Falso Positivo o un Falso Negativo si tu raza es una u otra. Lo que hace que haya que poner estas tecnologías como indicios en las investigaciones policiales, pero nunca como prueba definitiva.
Figura 12: Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Este tipo de investigaciones hacen que corrijamos errores que podemos cometer con la tecnología y que pueden afectar de manera muy seria a la vida de las personas. Por todo ello, si eres de los que te dedicas a hacer informes periciales o análisis forenses, conocer estos datos son fundamentales para ajustar tus conclusiones en su justa medida. Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligen
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario