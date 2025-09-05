Módulo de Entrevistas en MyPublicInbox: Recibir peticiones y solicitar entrevistas
El proyecto de MyPublicInbox no deja de crecer, y este año estamos incluyendo nuevos módulos para dar a los Perfiles Públicos más herramientas para gestionar su relación pública con Internet. A los módulos de Recepción de Mensajes original, Reuniones Virtuales, de Vídeo Saludos, de Promocionar sus Posts en X, se añadió recientemente el Módulo de Conferencias, y esta misma semana se ha añadido el Módulo de Entrevistas, para configurar la petición y recepción de entrevistas.
Este es uno de los motivos que genera más interacciones en la comunicación con los perfiles públicos, y el objetivo es poder hacer la gestión de estos mensajes mucho más rápido, al mismo tiempo que la plataforma pueda ayudar a aquellos que deseen ser entrevistados, encontrar oportunidades.
Figura 2: Configuración del módulo de Entrevistas
Al mismo tiempo, los usuarios que quieran solicitar una entrevista, podrán hacerlo más fácilmente desde el perfil de los usuarios, por ejemplo el mío propio que tienes aquí.
Figura 3: Solicitar una entrevista a Chema Alonso
Cuando le das a solicitar una entrevista, te saldrá un formulario que podrás rellenar para que el perfil publico decida si quiere aceptarla o no aceptarla. Ahí se puede describir el tipo de entrevista que se quiere realizar.
Cada uno de los perfiles públicos puede configurar el mensaje que se quiere dar a los usuarios que estén interesados en una entrevista, configurando los detalles de qué temas, formatos, y ubicaciones pueden ser de su interés.
Además, se puede configurar la opción para saber si quieres recibir entrevistas gratuitas o que tengan una dotación económica, y si quieres que el equipo y la plataforma de MyPublicInbox ayude a gestionar y promocionar el perfil para tener oportunidades de entrevistas.
Figura 6: Configuración de entrevistas
Por último, para completar el perfil de entrevistado, puedes configurar algunos ejemplos de entrevistas que hayas realizado, como en mi caso que he subido alguna de las que tengo en mi canal de Youtube, junto con algún dosier y un CV para ayudar a la promoción de el perfil.
Por último, todas las peticiones que lleguen, podrán ser gestionadas y atendidas desde el menú de Entrevistas, donde llegan y se procesan para ser atendidas por cada uno de los que reciban las peticiones.
Figura 8: Gestión de Entrevistas en MyPublicInbox
Como siempre, los equipos estarán trabajando para conseguir que cada día los Perfiles Públicos tengan más y más funcionalidades dentro de la plataforma, y seguir creciendo como lo está haciendo.
