Una entrevista sobre Ciberestafas, Inteligencia Artificial, Quantum Computing y más cosas
Me pidió mi compañero y amigo Juan Carlos Galindo hacer una entrevista para su nuevo canal de Vídeo Podcasts de Informe Galindo, y aunque me llevó un tiempo, al final hace unos días la pudo publicar, así que ya puedes verla.
La entrevista me la hace Juan Carlos Galindo, que ya sabéis que ha hecho muchas cosas conmigo, entre otras escribir el libro de "Ciberestafas: La historia de nunca acabar, 2ª Edición" que ya sabéis que va por la segunda edición y es uno de los mejor valorados por los lectores.
Así que buscamos un día un ratito, y estuvimos algo más de una hora hablando de cosas. Ya sabéis que yo cuando me dan carrete me cuesta ser breve, así que no esperes respuestas cortas, sino más bien largas. Aquí tienes el vídeo publicado en el canal de Juan Carlos Galindo.
Figura 3: Entrevista de Juan Carlos Galindo a Chema Alonso
En la entrevista hablo de muchas cosas, y casi todas están en este blog. Os dejo por aquí la lista de algunos blogs que debes leerte si quieres más info:
Como siempre, yo lo publicaré en mi canal de Youtube dentro de un poco de tiempo, donde intento guardo todo lo que hago en forma de conferencias y entrevistas, pero de momento lo tienes aquí. Además si quieres contactar con el gran Juan Carlos Galindo, lo puedes hacer a través de su perfil de MyPublicInbox.
Figura 4: Contactar con Juan Carlos Galindo
Y nada más por hoy domingo. Ya os contaré más cosas esta semana, que tengo una agenda completita para este mes de Noviembre. Nos vemos, como todos los días, por aquí, mañana mismo.
