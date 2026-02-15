BuscanHackers cuando quieren CiberCriminales y se transforman en Víctimas, SúperTrolls y Extorsionados.
Hará ya más de quince años que me pasó por primera vez. Entonces me sorprendió, y la verdad es que no supe cómo gestionarlo. Se trataba de una mujer que me agregó al Facebook. Entonces aún no había convertido mi cuenta de Facebook en una Página de Facebook, ni había cerrado todos mis canales de mensajes como he hecho hoy en día. No sabía quién era, y de repente empezó a hablarme enfada conmigo, pero como si tuviéramos una relación profesional de algún tipo.
Figura 1: BuscanHackers cuando quieren CiberCriminales
y se transforman en Víctimas, SúperTrolls y Extorsionados.
Me comenzó a decir que yo no había cumplido, que le devolviera el dinero. "¿Qué dinero? ¿Cumplir qué?". "No te hagas el que no sabe nada, lo que pactamos". Mi perplejidad fue en aumento, hasta que tras decirle unas veinte veces que no sabía de qué gaitas me estaba hablando me contó que no había hecho el hackeo para el me había contratado. Me contó que había contactado conmigo a través "mi" Telegram, y me había pagado.
A estas alturas de la historia, yo empecé a conectar los puntos. Era la primera vez que me pasaba eso, y me costó darme cuenta, pero acabé por entenderlo: Alguien se había hecho pasar por mí como "Hacker for Hire", y había estafado a esta persona. Esta es una ciberestafa más que conocida, que se llama Estafa del Famoso. De hecho, en el Spam de los mensajes de mi blog hay muchos de estos mensajes buscando víctimas.
Le expliqué por activa y por pasiva que no era yo, que yo no hago estas cosas, que los hackers no son malos, lo son los ciber criminales, etcétera. Pero no hubo manera. Me insultó. Me amenazó. Me llamó de todo.
Desde ese momento de realización, comencé a pensar en esto como un vector peligroso en mi vida, así que tomé varias medidas para reducir al máximo posible la posibilidad de que alguien se haga pasar por mí, y consiga víctimas usándome a mí cómo gancho.
1.- Transformé mi cuenta de Facebook en una Página de Facebook y cerré todos los canales de mensajes en todas las redes sociales.
2.- Saqué todas las cuentas que pude con mi nombre en todas las redes sociales y plataformas donde pudiera tener algo de interés.
3.- Verifiqué todas las cuentas que pude en esas plataformas y las tengo anunciadas en mi blog para que todo el mundo sepa quién soy yo en cada una de esas plataformas.
Figura 5: Chema en las Redes
4.- Comencé a denunciar todas las cuentas que usaban mi nombre, mis fotos, etcétera para desincentivar mi suplantación.
5.- Comencé a publicar en mi blog las peticiones en una sección que llamé "BuscanHackers" para dejar claro que yo no hago estas cosas.
- Contratar hackers profesionales para hackear WhatsApp, la universidad y espiar a tu pareja: La estafa.
6.- Lo último que hice fue crear MyPublicInbox para que todo el que quisiera contactar conmigo lo pudiera hacer directamente. Es el único canal con el que interactúo con gente a través de Internet.
Aún así, no me he librado de este tipo de situaciones. Viví una similar con las webs de los Fake Brokers, que utilizaban mi imagen para hacer campañas de captación de víctimas a las que "supuestamente" le sacaban dinero a cambio de "invertir" en criptomonedas. Hicieron campañas en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera. Os lo publiqué en el artículo: "No, Chema Alonso No está invirtiendo en BitCoins. Es una estafa con Fake News que ahora usa mi imagen."
Aún así, de vez en cuando me llegan algunos mensajes de personas que me piden que haga alguna cosa ilegal, y que me van a pagar por ello, pero todos reciben los mismos mensajes que he estado dando toooooda mi vida: "Yo no hago estas cosas". Y aún así, hubo unos que en su propia noticia usaban mi nombre, como os publiqué en el artículo: "Contratar “Hackers” para hacer cosas “malas” que Chema Alonso dice que NO están bien"
Dicho esto, algunas de estas "víctimas" no son tales "víctimas" y lo que buscan es hacer el mal a alguien. Hackearle el WhatsApp, robar los datos de algo, borrar pruebas incriminatorias en servidores de alguna empresa, o mensajes enviados a otros terminales móviles.
Figura 8: Ciberestafadores de Hackers for Hires usando la
estafa de los FakeBrokers para estafar a nuevas víctimas.
Y lo peor, después de ser estafados, vienen a mis redes sociales a convertirse en trolls, o a amenazarme a mí o a mis familiares. Con lo que tengo que tener una paciencia infinita, que a veces roza los límites. Cansado, una vez, le di un escarmiento a una que quería que la ayudara para hackear a una amiga, y acabé copiándolas en este mensaje, como os publiqué en el artículo de: "Un escarmiento Maligno para una delincuente de Tuenti"
Si alguna vez, por un casual, te topas con alguien que dice que soy yo, que parece que soy yo, que te confirma que soy yo, pero no es uno de mis perfiles públicos en las redes sociales, la respuesta es muy sencilla: No soy yo. Incluso si tienes una vídeo conferencia a través de un canal que no es el mío, porque seguro que te estás comiendo una DeepFake. No soy yo.
Si te ha convencido de que soy yo, antes de gastar algo de dinero, escríbeme a mi buzón de MyPublicInbox, que yo te contestaré la verdad: Que yo no hago nada ilegal y que ese tipo tan simpático que dice que soy yo, y que te va a ayudar a hacer algo ilegal a cambio de dinero, no soy yo. En el mensaje siguiente me pidieron el año pasado en Junio que robara los exámenes teóricos para los Bomberos en la Generalitat.
Conclusión
Si te encuentras con alguien que te dice que yo le ayudé, o que yo hice algo ilegal para arreglar un problema de una persona a cambio de dinero, entonces es que estás hablando con el gancho, así que ten mucho cuidado, que ya te están cocinando. Repito, yo no hago estas cosas.
Y si te han estafado, siento mucho que haya sido usando mi imagen, pero como he dicho en todos mis artículos, buscar a gente para que haga algo ilegal con alguien es un delito, te van a estafar y no vas a lograr nada, y después puede que te extorsiones amenazándote con informar a tu víctima o publicarlo todo. Tú veras.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario