Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment. Nuestro nuevo libro en 0xWord

Pocas veces me ha hecho tanta ilusión que saliera un nuevo libro en 0xWord como con este libro de "Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment" donde hemos estado trabajando varios meses, pero que para mí han sido varios años, y le hemos puesto mucho cariño. Os aseguro que mucho más de lo que voy a ser capaz de compartiros, que está volcado en sus más de 350 páginas
Hoy en día, encontrar servicios digitales que no estén utilizando modelos de inteligencia artificial es casi una rareza. Los MM-LLM (Multi-Modal Large Language Models) están en casi todos los servicios digitales que están a nuestro alrededor, y todos ellos adolecen de debilidades de seguridad en forma de BIAS, Hallucinations, Prompt Injection, Jailbreak & Unalignment. Conocer estos problemas, así como los que tienen las arquitecturas de seguridad basadas en Guardarraíles es fundamental para ser un profesional de la ciberseguridad hoy en día.
En este libro, escrito por Chema Alonso, con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco, encontrarás, en sus más de 350 páginas, conceptos que deberán ser tu día a día en la auditoría de servicios digitales basados en IA, así como estrategias, herramientas y procedimientos que te pueden ayudar para ser un gran pentester de IA.
Como os podéis, está cargado de todo lo que llevo años escribiendo por aquí, con el cariño y el trabajo de grandes amigos que han escrito varios capítulos para completar esta obra que ha quedado fantástica. Por supuesto, es un complemento ideal para el libro de "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial" que también podéis comprar hoy mismo.
Así que, si quieres un libro para comenzarte a formar en el mundo de la Inteligencia Artificial aplicado a la Ciberseguridad, el Pentesting y el Hacking, ya los tienes disponible para que te lo puedas comprar. Además, puedes usar tus Tempos de MyPublicInbox.
Para terminar, te recuerdo que tendrás también 100 Tempos de MyPublicInbox por la compra de estos libros de "Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment" y de "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial" y que ,además, puedes pagar completa o parcialmente este libro con Tempos de MyPublicInbox. Aquí te explico cómo se hace.
Usar tus Tempos de MyPublicInbox 0xWord para adquirir este libro
La idea es muy sencilla, hemos creado un Buzón Público de 0xWord en MyPublicInbox y tenemos disponible el módulo de transferencias de Tempos entre cuentas siempre que el destinatario sea un Perfil Público de la plataforma. Para que se puedan hacer estas transferencias, primero debe estar en tu Agenda el Perfil Público destinatario de la transferencia.
|Figura 6: Perfil de 0xWord en MyPublicInbox. Opción de "Añadir a la Agenda".
https://MyPublicInbox.com/0xWord
Para dar de alta un Perfil Público en tu agenda, solo debes iniciar sesión en MyPublicInbox, y con la sesión iniciada ir a la web del perfil. En este caso, a la URL del perfil público de 0xWord en MyPublicInbox, - https://MyPublicInbox.com/0xWord - donde te aparecerá la opción de "Añadir a la agenda". Cuando acabe este proceso, podrás ir a la opción Agenda de tu buzón de correo en MyPublicInbox y deberías tener el Perfil Público de 0xWord allí.
|Figura 7: Cuando lo agregues estará en tu agenda
Una vez que lo tengas en la agenda, ya será tan fácil como irte a tu perfil - se accede haciendo clic en la imagen redonda con tu foto en la parte superior - y entrar en la Zona de Transferencias. Desde allí seleccionas el Buzón Público de 0xWord, el número de Tempos que quieres transferir, y en el concepto debes poner que es para recibir un código descuento para usar en la tienda de 0xWord.
No te preocupes por el texto concreto, porque los procesamos manualmente como los pedidos de se hacen en la tienda.
Canjear 500 Tempos por un código descuento de 5 €
La última opción es bastante sencilla. Solo debes irte a la sección de Canjear Tempos -> Vales para Tiendas, y "Comprar" por 500 Tempos y código de 5 €. Es lo mismo que enviar la transferencia pero en un paquete de 500 Tempos y de forma totalmente automatizada, así que solo con que le des a comprar recibirás el código descuento y lo podrás utilizar en la tienda de 0xWord.com
Así que, si quieres conseguir nuestros libros de Seguridad Informática & Hacking aprovechando los Tempos de MyPublicInbox podrás hacerlo de forma muy sencilla y mucho, mucho, mucho más barato. Y así apoyas este proyecto tan bonito que es 0xWord.com.
Ser escritor de libros de 0xWord
Además, todos lo que queráis convertiros en escritores y hacer un proyecto de libro con nosotros. Podéis también enviarnos vuestra propuesta a través del buzón de 0xWord en MyPublicInbox, y si sois Perfiles Públicos de la plataforma, podéis entrar en la sección de Mi Perfil -> Servicios para ti y solicitar más información sobre el proceso de escribir un libro en 0xWord.
Figura 10: Si eres un Perfil Público de MyPublicInbox
Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo y evaluará tu proyecto de publicación de libro. Ya sabes que principalmente de Seguridad Informática & Hacking, y puede ser técnico, súper-técnico, o divulgación, y si es una novela... podemos estudiarlo también.
