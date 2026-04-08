Los Gatos de la Suerte de Karla Frechilla
Hoy os voy a hablar de Gatos de la Suerte. Ya sabéis, esos gatos que saludan moviendo la patita que seguro que habéis visto un millón de veces. Pero son los Gatos de la Suerte que pinta a mano la artista Karla Frechilla, y que podéis compraros para tener una joya de artesanía especial, o para hacer un regalo único a una persona especial en su día de cumpleaños. O cualquier día, que siempre es bonito regalar.
Como ya os conté ver, Karla Frechilla me hizo unos gatos especiales para mí, donde me podéis ver con orejas de gato y moviendo la mano con mi camiseta de DefCON molona que tanto uso, que os lo publiqué en mi cuenta de Instagram.
Figura 2: Gato de la Suerte de Chema Alonso
Pero Karla Frechilla es una artista prolija y creativa, que lleva años haciendo de todo, y en concreto ha hecho una cantidad enorme de Gatos de la Suerte de todos los tipos que te puedas imaginar, que puedes ver en su web en la sección de Fortuna Gatuna.
Superhéroes, The Beatles, Star Wars, Aliens, Futbolistas, Personajes Famosos, e incluso uno personalizado para ti, para un amigo. Solo tienes que pedírselo, y puedes contactar con Karla Frechilla en su perfil de MyPublicInbox.
Figura 4: Contactar con Karla Frechilla
Además de todos estos gatos, ha hecho unos gatos de Cálico Electrónico que también molan todo. Estos son más pequeños. Pero tanto el mío, como los de Cálico Electrónico - uno o el pack de tres - los puedes comprar por 0xWord, que hay que ayudar a esta artista .
Si quieres uno de los Gatos de la Suerte de Cálico Electrónico son de 5 cm de alto x 3,5 cm de ancho x 3,5 de fondo. Cada uno cuesta 30 € y el pack de 3 cuesta 90 €. Son bajo demanda, y Karla Frechilla los pinta uno a uno para vosotros.
Figura 6: Cada uno viene con su caja de protección
Gato de Cálico Electrónico individual
El mío es más grandote, que es de 17 cm de alto x 13 cm ancho x 10 cm fondo, y cuesta 84 €, que le lleva un curro enorme hacerlo.
Figura 7: Gato de la Suerte de Chema Alonso.
Te aconsejo que te veas todos los que ha hecho, que como verás hay de todo, así que seguro que encuentras un regalo chulo, especial, diferente, que nadie más le regalo a tu amigo, a tu pareja friki, a tu persona favorita. Y así apoyas a una artista.
Todos son únicos, todos están hechos a mano, y todos serán el regalo perfecto para que quedes como genial y hagas feliz a alguien que tendrá algo que no tienen nadie más.
Figura 9: Yo tengo mi colección completa ya :)
No me digas que no es un gran regalo el dar una obra de arte friki en forma de Gato de la Suerte de una artista como Karla Frechilla.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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