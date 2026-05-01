Charla en Futurenet World & Entrevista En Casa de Herrero
Hoy es día 1 de Mayo, el día internacional del trabajador. Y yo sigo mi costumbre de ocuparme de publicar todos los días, así que hoy no iba a faltar el post. Eso sí, para hoy estuve ayer subiendo algunos vídeos que tenía pendientes de almacenar en mi Canal de Youtube, así que hoy sólo os aviso de ello, y os los dejo por aquí.
El primero de ellos es la entrevista que me hizo mi querido Luis Herrero, que en poco más de veinte minutos, a toda pastilla, grabamos un conversación sobre todos los temas que de actualidad personal, profesional y sobre el mundo de la Inteligencia Artificial.
Figura 2: Entrevista de Luis Herrero a Chema Alonso
El segundo de ellos es la última conferencia que di en Londres. También de poco más de veinte minutos en la que hice un pequeño resumen de las charlas que doy yo sobre Hacking e Inteligencia Artificial, eso sí, en inglés cono mi acento de "Spaniard".
Figura 3: Chema Alonso at Futurenet World 2026
Y poco más, que hoy es día de fiesta para todos, y yo pienso, por lo menos, leer el libro que acabo de comenzar de "En la Arena Estelar".
PD; Como bonus track he subido también, que la tenía que cortar, la charla que impartí en el MWC 2025, que la tengo mucho cariño. Por si quieres verla también.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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