Invaders Must Die!: "Cheating" Space Invaders con Inteligencia Artificial para ganar en mi Spectrum
Puede sonar exagerado, pero muchos caminos hacia la tecnología comenzaron con un mando en las manos. Los videojuegos de ordenador, antes de la llegada del mundo Plug & Play con las PlayStation o las Xbox, reinaban con la frustración y la dificultad de pasar de fases, entre otras cosas.
Nunca olvidaré mi primer "hack": quería jugar desesperadamente al "Maniac mansion 2, Day of the Tentacle" pero mi flamante 386SX con 2 MB de RAM no podía con semejante bestia, que necesitaba más memoria.
Tocaba llamar a mi colega de infancia, que era un cerebrito.
"Edita el config.sys y teclea exactamente esto…y después esto en el himem.sys"
, me decía. Y de esto iba seguido mi eufórico grito de:
"¡FUNCIONA!"
durante los años 90, Tuning MSDOS…
Mi yo de 13 años aprendió la lección del famoso dicho sobre el conocimiento como herramienta de poder, o la versión descafeinada: conocer gente más lista que tú, una bendición que me permitía estirar ese 386 hasta donde podía…
Un gamer de niño en los 90
Mi obsesión por los videojuegos comienza en casa de mi tío en la antigua Yugoslavia, Belgrado, con las cintas de casete que cargaban lentamente algunos juegos míticos. El Space Invaders era uno de ellos, algo muy inusual en aquella época y en aquel país recién salido del comunismo. Esas primeras experiencias, donde no necesitaba un amigo o familiar para echar una partida, me hacían pensar lo inteligentes que eran los diseñadores, pero que siempre había "tácticas" que tú descubres jugando ese nivel imposible una y otra vez, perdiendo vidas, hasta que ya lo dominabas y entendías cómo estar un paso por delante.
Siempre fui impaciente, detestaba tener que pasar algunas fases aburridas o hacer movimientos repetitivos. Bienvenidas las revistas HobbyConsolas, donde se publicaban "trucos" para tener vidas extra o superpoderes; bastaba repetir ciertas secuencias, ¡et voilà! Sin embargo, no siempre me podía permitir comprar la revista, o se agotaba, o el videojuego que tenía entre manos no disponía de "trucos". Tocaba… ¿jugar?
Mi obsesión por los videojuegos comienza en casa de mi tío en la antigua Yugoslavia, Belgrado, con las cintas de casete que cargaban lentamente algunos juegos míticos. El Space Invaders era uno de ellos, algo muy inusual en aquella época y en aquel país recién salido del comunismo. Esas primeras experiencias, donde no necesitaba un amigo o familiar para echar una partida, me hacían pensar lo inteligentes que eran los diseñadores, pero que siempre había "tácticas" que tú descubres jugando ese nivel imposible una y otra vez, perdiendo vidas, hasta que ya lo dominabas y entendías cómo estar un paso por delante.
Figura 4: Revista en papel "Hobby Consolas"
Siempre fui impaciente, detestaba tener que pasar algunas fases aburridas o hacer movimientos repetitivos. Bienvenidas las revistas HobbyConsolas, donde se publicaban "trucos" para tener vidas extra o superpoderes; bastaba repetir ciertas secuencias, ¡et voilà! Sin embargo, no siempre me podía permitir comprar la revista, o se agotaba, o el videojuego que tenía entre manos no disponía de "trucos". Tocaba… ¿jugar?
Warez, CheatCodes y Cracks
Tocaba descubrir sitios Warez donde grupos elitistas como CLASS, Razor1911, entre otros, tenían una escena donde además de "piratear" cualquier cosa también tenían una sección de cheat codes. Nuevamente descubrí la magia y el poder del conocimiento: bastaba con tener acceso a estos parches, aplicarlos en tu directorio del videojuego y tenías unos trucos que ni siquiera estaban "diseñados" por los creadores. Un ejemplo de la ingeniería inversa y sus capacidades, no sólo para saltarse las protecciones del acceso, sino también para acceder a estos privilegios que pocos tenían en aquella época.
Veinte años más tarde sigo siendo impaciente y, aunque los videojuegos han dejado de motivarme como cuando era un niño, continúo pensando que jugar y divertirte con la tecnología son los pilares para conseguir superpoderes. De ahí nace mi apuesta personal con los Capture The Flag en congresos de ciberseguridad como Hackron, entre otros. Uno de los CTF de Hackron, el tablero del juego, una ciudad interactiva, cada flag del juego activa una interacción visual/sonora real sobre la ciudad.
Diseñar retos, conectarlos con "cosas" y que según saques una flag haga una acción y provoque una emoción entre los jugadores es algo que siempre he considerado necesario para seguir motivando a las futuras promesas.
Una IA para mi Spectrum
Me hice la pregunta, si yo tuviera una IA en los años 90, acaso no la usaría? Al final Chema Alonso hace muchas pruebas de VibeCoding para AMSTRAD, no hay por qué no hacerlo para un Spectrum como el de mis primeros días de gamer. Dicho y hecho, me fui a comprar una réplica de la SPECTRUM que cuesta solo 99€ para validar esta idea.
Tocaba descubrir sitios Warez donde grupos elitistas como CLASS, Razor1911, entre otros, tenían una escena donde además de "piratear" cualquier cosa también tenían una sección de cheat codes. Nuevamente descubrí la magia y el poder del conocimiento: bastaba con tener acceso a estos parches, aplicarlos en tu directorio del videojuego y tenías unos trucos que ni siquiera estaban "diseñados" por los creadores. Un ejemplo de la ingeniería inversa y sus capacidades, no sólo para saltarse las protecciones del acceso, sino también para acceder a estos privilegios que pocos tenían en aquella época.
Figura 5: Escena Warez activa con grupos de crackers,
reversers en la industria del gaming.
Veinte años más tarde sigo siendo impaciente y, aunque los videojuegos han dejado de motivarme como cuando era un niño, continúo pensando que jugar y divertirte con la tecnología son los pilares para conseguir superpoderes. De ahí nace mi apuesta personal con los Capture The Flag en congresos de ciberseguridad como Hackron, entre otros. Uno de los CTF de Hackron, el tablero del juego, una ciudad interactiva, cada flag del juego activa una interacción visual/sonora real sobre la ciudad.
Figura 6: El CTF de la Hackr0n sobre el mundo IoT en SmarCities
Diseñar retos, conectarlos con "cosas" y que según saques una flag haga una acción y provoque una emoción entre los jugadores es algo que siempre he considerado necesario para seguir motivando a las futuras promesas.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Hablando con algunos colegas a los que les molan este tipo de acciones —que llevan su tiempo para montarse— resulta que el uso de LLMs en estas competiciones hace que no sean ni relevantes ni divertidas; en minutos muchas de las flags se resuelven. Al principio del artículo pensaba insultar a estos "jugadores", pero resulta que son como yo en mi época joven: impacientes, y quieren sacar el cheat code para ganar de otra manera.
Una IA para mi Spectrum
Me hice la pregunta, si yo tuviera una IA en los años 90, acaso no la usaría? Al final Chema Alonso hace muchas pruebas de VibeCoding para AMSTRAD, no hay por qué no hacerlo para un Spectrum como el de mis primeros días de gamer. Dicho y hecho, me fui a comprar una réplica de la SPECTRUM que cuesta solo 99€ para validar esta idea.
No iba a dejar escapar esta oportunidad. Arranque el sistema, reviví esa bestia de "consola" que con su lenguaje BASIC/Ensamblador ZX80 era capaz de sacar maravillas, entre ellas, por supuesto, el mítico Space Invaders, ese juego difícil de narices que para "sobrevivir" tendrías que ser de otro planeta… en esta ocasión una segunda parte que ni llegue a jugar.
Descargué el fichero del juego en formato TZX para dárselo a Claude Opus, pidiéndole en el prompt:
Figura 9: Space Invaders
Descargué el fichero del juego en formato TZX para dárselo a Claude Opus, pidiéndole en el prompt:
"Modifícalo en binario y consigue vidas extras, con las chorradas que te hacen la vida más fácil, como tener el autodisparo ON, etcétera."
Claude Opus obedeció y, con algunos ajustes vía prompts, terminó cumpliendo con la misión. Mi siguiente prompt es donde hago lucir mi impaciencia:
"Debes vencer a toda costa y evitar que te maten, el Game Over no existe, debes estar por encima de todo en este juego."
Dicho y hecho, os dejo el resultado en el siguiente vídeo, para que veas qué bien funciona mi Spectrum y el Space Invaders "cheteado" con Claude Opus.
Figura 11: Playing Space Invaders hacked by IA in a Spectrum "Replica"
Puedes consultar en esta guía lo que Claude ha aplicado dentro del fichero: Guía Ingeniería Inversa Spectrum, que hemos subido a Slideshare.
Más de treinta años después, esto terminará siendo parte de algún reto, de algún CTF enrevesado, pero sobre todo es la esencia de algo que me importa: aunque la incertidumbre sobre nuestra relevancia junto a la Inteligencia Artificial es real, quiero pensar que la creatividad visceral que poseemos los humanos sigue siendo imprescindible, y lo será durante muchos años más.
"Invaders must die".
Autor: Igor Lukic, organizador y fundador de Hackron
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