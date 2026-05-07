Un Hackathon en Barcelona para construir servicios digitales basados en IA Fortificados usando la plataforma en Edge de CLOUDFLARE
Esta semana ya sabéis que estoy de eventos, con una agenda muy apretada, pero lo que viene por delante este mismo mes también tengo que ir contándooslo porque todas las semanas de Mayo tengo actividades que os iré contando estos días poco a poco. Hoy le toca al Peer Point de Barcelona que tendremos el 14 de Mayo en Cloudflare.
Figura 1: Un Hackathon en Barcelona para construir servicios digitales basados en IA Fortificados usando la plataforma en Edge de CLOUDFLARE
El evento está centrado en Cómo construir servicios digitales basados en Inteligencia Artificial fortificados sacando el máximo potencial de la plataforma en el Edge de Cloudflare, donde todo está construido con capacidades para construir arquitecturas protegidas en el nuevo ecosistema de ataques.
De estas capacidades, y de las arquitecturas os hablé en el artículo de "Cómo desplegar Inteligencia Artificial con seguridad en una empresa", pero con la evolución de innovación en Cloudflare, desde que os escribí el artículo hasta hoy, tenemos muchas herramientas que se verán en esta Hackathon, porque es para técnicos.
El evento está pensado para CTOs, ITManagers, CISOS, y Software Engineers, así si eres un profesional en el mundo de la tecnología, de los que tiene que construir los sistemas de tu empresa, entonces este es tu evento. Por supuesto, para poder asistir tienes que registrarte lo antes posible.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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