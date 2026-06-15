Dignum: La dignidad humana en la era del dato. 17 de Junio en Madrid
La Inteligencia Artificial, el uso masivo de datos y la creciente automatización están transformando nuestras vidas a una velocidad sin precedentes. Pero, ¿quién define las reglas? ¿Cómo garantizamos que la tecnología siga estando al servicio de las personas? ¿Cuál es el contrato social que necesitamos para la era del dato? Con estas preguntas nace DIGNUM, una iniciativa académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas, dedicada a situar la dignidad humana en el centro del debate sobre la inteligencia artificial, la soberanía del dato y el futuro de nuestras sociedades.
El centro será presentado en un evento muy especial por muchos motivos, pero más todavía para mí. En primer lugar porque lo he visto nacer en la mente de su principal impulsor muchos años en primera fila, ya que José María Álvarez-Pallete es quién está co-liderando este centro dentro de la universidad, y por supuesto cerrará la jornada.
Figura 2: José María Álvarez-Pallete co-lidera Dignum
Si eso fuera poco, además el centro Dignum se presenta con un paper fundacional que algunos afortunados nos lo pudimos leer antes de ser publicado. Las ideas que defiende esta iniciativa las tenéis todas en el paper: "Personal Data as a Human Right: A New Social Contract Based on Data Sovereignty, Human Dignity and Data Personalism" que recoge toda la base de la economía de los datos, desde un punto humanista.
Figura 3: "Personal Data as a Human Right: A New Social Contract Based on Data Sovereignty, Human Dignity and Data Personalism"
Si esos motivos no son suficientes para que sea un evento especial, además se da la casualidad que tendremos entre los ponentes, además de al propio José María Álvarez-Pallete, al magnífico Ignacio Cirac - eminencia científica de Europa -, o al grandísimo Carlos Santana (DotCSV).
La lista de ponentes es mucho más larga, con ponentes de un nivel espectacular, pero además es que se reúnen todos en mi día de cumpleaños, así que me tengo que pasar sí o sí, aunque sea a última hora - porque a primera tengo otro compromiso.
Espero que con todo esto te haya animado a pasarte por el evento, así que si quieres hacerlo, debes registrarte en la web del evento, que yo ya lo he hecho.
Así que, si te pasas por allí, acuérdate de traerme mi regalo y felicitación de cumpleaños, que estaré haciéndome un poco más mayor ese día, al mismo tiempo que disfrutando de unas charlas espectaculares. Nos vemos pronto por Madrid.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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