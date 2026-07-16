El nuevo libro de "Ciberseguridad: Cómo defenderse en una guerra continua" escrito por Rafa López "Cibercapitan" en 0xWord
Otro día feliz, porque tenemos un nuevo libro en 0xWord, que sabéis que conseguir esto y mantener una editorial como la nuestra viva es siempre un reto. Así que, presentaros este nuevo libro de "Ciberseguridad: Cómo defenderse en una guerra continua", escrito por Rafa López "Cibercapitán", y publicado en la línea 0xWord Brain para ofrecerte una lectura directa y útil que puedas saborear en verano.
Figura 1: El nuevo libro de "Ciberseguridad: Cómo defenderse en una guerra continua"
escrito por Rafa López "Cibercapitan" en 0xWord
La ciberseguridad moderna no va solo de herramientas. Va de estrategia, arquitectura, personas y capacidad real de defensa. Tecnologías y arquitecturas de ciberseguridad ofrece una visión clara y práctica para entender cómo se protege hoy una organización: desde la gobernanza y el cumplimiento, hasta las capacidades técnicas, el workspace moderno, los equipos de seguridad, la inteligencia, la automatización y los ejercicios prácticos.
escrito por Rafa López "Cibercapitan" en 0xWord
Un libro pensado para profesionales, estudiantes, responsables IT y cualquier persona que quiera ordenar el caos de siglas, soluciones y marcos de trabajo que rodean a la seguridad actual. Porque defender una organización no consiste en comprar más tecnología. Consiste en saber qué necesitas, cómo integrarlo y cómo convertirlo en protección real con ejercicios reales para poner a prueba los conocimientos.
Figura 4: Contactar con Rafa López "Cibercapitan"
A lo largo de sus páginas, Rafa López "Cibercapitan" intenta poner luz y orden en el caos, para que con una lectura rápida de sus más de 180 páginas, aprendas, y disfrutes de la lectura. Es un libro fundamentalmente escrito para ser leído y disfrutado, más que consultado. Aquí tienes el índice del libro.
Para terminar, te recuerdo que tendrás también 100 Tempos de MyPublicInbox por la compra de este libro de "Ciberseguridad: Cómo defenderse en una guerra continua" y que, además, puedes pagar completa o parcialmente este libro con Tempos de MyPublicInbox. Aquí te explico cómo se hace.
Usar tus Tempos de MyPublicInbox 0xWord para adquirir este libro
La idea es muy sencilla, hemos creado un Buzón Público de 0xWord en MyPublicInbox y tenemos disponible el módulo de transferencias de Tempos entre cuentas siempre que el destinatario sea un Perfil Público de la plataforma. Para que se puedan hacer estas transferencias, primero debe estar en tu Agenda el Perfil Público destinatario de la transferencia.
|Figura 6: Perfil de 0xWord en MyPublicInbox. Opción de "Añadir a la Agenda".
https://MyPublicInbox.com/0xWord
Para dar de alta un Perfil Público en tu agenda, solo debes iniciar sesión en MyPublicInbox, y con la sesión iniciada ir a la web del perfil. En este caso, a la URL del perfil público de 0xWord en MyPublicInbox, - https://MyPublicInbox.com/0xWord - donde te aparecerá la opción de "Añadir a la agenda". Cuando acabe este proceso, podrás ir a la opción Agenda de tu buzón de correo en MyPublicInbox y deberías tener el Perfil Público de 0xWord allí.
|Figura 7: Cuando lo agregues estará en tu agenda
Una vez que lo tengas en la agenda, ya será tan fácil como irte a tu perfil - se accede haciendo clic en la imagen redonda con tu foto en la parte superior - y entrar en la Zona de Transferencias. Desde allí seleccionas el Buzón Público de 0xWord, el número de Tempos que quieres transferir, y en el concepto debes poner que es para recibir un código descuento para usar en la tienda de 0xWord.
No te preocupes por el texto concreto, porque los procesamos manualmente como los pedidos de se hacen en la tienda.
Canjear 500 Tempos por un código descuento de 5 €
La última opción es bastante sencilla. Solo debes irte a la sección de Canjear Tempos -> Vales para Tiendas, y "Comprar" por 500 Tempos y código de 5 €. Es lo mismo que enviar la transferencia pero en un paquete de 500 Tempos y de forma totalmente automatizada, así que solo con que le des a comprar recibirás el código descuento y lo podrás utilizar en la tienda de 0xWord.com
Así que, si quieres conseguir nuestros libros de Seguridad Informática & Hacking aprovechando los Tempos de MyPublicInbox podrás hacerlo de forma muy sencilla y mucho, mucho, mucho más barato. Y así apoyas este proyecto tan bonito que es 0xWord.com.
Ser escritor de libros de 0xWord
Además, todos lo que queráis convertiros en escritores y hacer un proyecto de libro con nosotros. Podéis también enviarnos vuestra propuesta a través del buzón de 0xWord en MyPublicInbox, y si sois Perfiles Públicos de la plataforma, podéis entrar en la sección de Mi Perfil -> Servicios para ti y solicitar más información sobre el proceso de escribir un libro en 0xWord.
Figura 10: Si eres un Perfil Público de MyPublicInbox
Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo y evaluará tu proyecto de publicación de libro. Ya sabes que principalmente de Seguridad Informática & Hacking, y puede ser técnico, súper-técnico, o divulgación, y si es una novela... podemos estudiarlo también.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario