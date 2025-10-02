Compras recurrentes de Bitcoin: La mejor manera de entrar al ecosistema
Adentrarse en el trepidante ecosistema de las criptomonedas, especialmente en el de Bitcoin, puede parecer una odisea llena de volatilidad y decisiones complejas. No obstante, existe una estrategia elegante que permite navegar estas aguas con mayor tranquilidad: las compras recurrentes.
Esto es posible gracias a plataformas como Bit2Me, conocido exchange español regulado y con una sólida trayectoria, que facilita enormemente esta práctica, brindando seguridad y sencillez en cada paso.
¿Qué son las compras recurrentes?
Pero antes que todo ¿Qué son las compras recurrentes? Las compras recurrentes representan una herramienta diseñada para programar adquisiciones habituales de manera periódica, lo que permite obtener un precio de cotización promedio de forma automática. Esta estrategia, conocida también como Dollar Cost Averaging (DCA), busca reducir el impacto de la volatilidad del mercado, ya que se invierte una cantidad fija de dinero en un activo a intervalos regulares, sin importar su precio en ese momento.
Al adoptar las compras recurrentes, los inversores eliminan la presión de intentar "cronometrar el mercado", una tarea notoriamente difícil incluso para los profesionales. En lugar de realizar una única compra de gran volumen que podría coincidir con un pico de precio, las compras programadas distribuyen la inversión a lo largo del tiempo.
Esto significa que se compran más unidades del activo cuando su precio es bajo y menos unidades cuando es alto, lo que con el tiempo resulta en un precio promedio de compra más favorable. La flexibilidad es una característica clave de las compras recurrentes.
¿Por qué usar las compras recurrentes para comprar Bitcoin?
Ahora ¿Por qué elegir o preferir la estrategia de las compras recurrentes? En este caso, la respuesta más sencilla es: evitar la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas. Y es que "elegir el momento perfecto" para comprar criptomonedas, se puede convertir en todo un reto. Así, para evitar este escenario, las compras recurrentes se erigen como una estrategia ventajosa y prudente, ofreciendo múltiples beneficios que van más allá de la mera conveniencia.
Uno de los principales atractivos de esta metodología es su capacidad para mitigar el riesgo de la volatilidad. Al realizar inversiones de forma regular y con montos fijos, el inversor promedia su precio de compra a lo largo del tiempo.
Esto significa que las caídas de precio se convierten en oportunidades para adquirir más Bitcoin a un coste menor, mientras que los aumentos no penalizan excesivamente el promedio general, ya que una parte de la inversión ya se habría realizado a precios más bajos. De este modo, se minimiza el impacto de las fluctuaciones bruscas y se reduce la posibilidad de entrar en el mercado en un momento inoportuno.
¿Cómo realizar compras recurrentes usando Bit2Me?
Bit2Me, una plataforma española de intercambio de criptomonedas que se destaca por su veteranía, seguridad y usabilidad, ofrece un proceso sencillo y eficiente para configurar compras recurrentes de Bitcoin. La plataforma, autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España como proveedor de servicios de criptoactivos bajo la regulación MiCA, garantiza un entorno de confianza para sus usuarios.
El primer paso para iniciar una compra recurrente en Bit2Me es registrarse y verificar la identidad, lo cual es un procedimiento estándar para cumplir con las regulaciones de prevención de blanqueo de capitales. Una vez dentro de la plataforma, el proceso se vuelve intuitivo y guiado, diseñado para ser accesible incluso para aquellos menos familiarizados con el mundo cripto.
La programación de una compra recurrente comienza accediendo a la sección de "Comprar" dentro del centro web o la aplicación de Bit2Me. Aquí, el usuario deberá seleccionar la opción de "Compra Recurrente" para configurar su plan. La elección de la criptomoneda es el siguiente paso, y para el caso de Bitcoin, simplemente se selecciona la criptomoneda reina entre las opciones disponibles.
Eligiendo la periodicidad
Posteriormente, se define la periodicidad deseada para las compras. Bit2Me ofrece flexibilidad en este aspecto, permitiendo elegir entre compras diarias, semanales o mensuales. Esta selección se adapta a las preferencias y la capacidad de inversión de cada usuario, facilitando una estrategia de acumulación ajustada a su ritmo y presupuesto. Una vez establecida la periodicidad, se procede a programar la orden de compra en detalle.
Esto implica especificar la cantidad en euros que se desea invertir en Bitcoin cada período. Por ejemplo, un usuario podría decidir comprar 50 Euros en Bitcoin cada mes. También se selecciona el día específico del mes en el que se desea que se ejecute la compra, como el día 10 de cada mes. La plataforma mostrará de forma transparente el equivalente estimado en Bitcoin que se adquirirá, aunque la cantidad final dependerá del precio de cotización en el momento de la ejecución.
Uniendo la compra con otras estrategias
Bit2Me no solo facilita la compra recurrente, sino que también ofrece la opción de depositar directamente las criptomonedas adquiridas en sus servicios de Earn (staking). Esto permite a los usuarios generar beneficios desde el minuto uno sin necesidad de gestión manual, trasladando el saldo al servicio de staking. Esta integración añade un valor significativo, ya que convierte la compra recurrente en una estrategia de inversión pasiva aún más potente.
Figura 5: Registro y app de Bit2Me
Con sus más de 400 criptomonedas disponibles y una comisión competitiva (entre 0,3% y 0,6% por transacción), Bit2Me posiciona las compras recurrentes como una forma accesible y segura de invertir en Bitcoin y otras criptomonedas, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado y fomentando una estrategia de acumulación a largo plazo. La posibilidad de personalizar los planes y la seguridad ofrecida por una entidad regulada en España, hacen de Bit2Me una opción sobresaliente para quienes buscan optimizar su entrada y permanencia en el ecosistema cripto.
