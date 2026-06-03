La Orden Ejecutiva de la Casa Blanca para promover Innovación en IA Avanzada y Seguridad para protegerse de, y con, la IA
Ayer antes de irme a la cama me topé con la publicación de la Presidential Executive Order del 2 de Junio que publicaba la Casa Blanca de Estados Unidos para "Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security", donde se insta a los principales organismo del gobierno de los EEUU a tomar en el plazo de un mes medidas para Mejorar la Innovación en IA Avanzada y en Seguridad, algo que a todo el mundo empresarial tiene muy preocupado últimamente.
Ya he hablado mucho de esto, pero básicamente el Impacto de la IA en la Ciberseguridad de una organización, sea esta una Infraestructura Crítica, una Empresa o un Organismo del Gobierno, se puede catalogar en varios puntos fundamentales, que son los que ha intentando reflejar esta orden que podéis leer completamente.
1.- La IA inyecta nuevos problemas de seguridad
De esto he hablado muchas veces, y hasta hemos publicado el libro de "Hacking AI", donde se tratan todos los problemas de seguridad de los que nos debemos preocupar si se utilizan sistemas con modelos de IA. Desde los BIAS, hasta las Hallucinations, pasando por el Poisoning de datos y de modelos, los problemas de Jailbreak, la vulnerabilidad a las técnicas de Prompt Injection, y el Desalineamiento de los modelos, que fuerzan los atacantes.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Todos estos problemas de seguridad no deben frenar el desarrollo y el uso de la IA, pero sí que exigen desarrollo de planes de contención robustos basados en Guardarrailes, y el despliegue seguro de IA... que no es tan sencillo.
En la Executive Order, en el primer punto de la misma podemos leer lo que tenéis arriba, y es que las capacidades de IA hacen a la nación más fuerte, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad que hay que tomar en cuenta, para lo que se insta a hacer muchas cosas.
2.- Securizar IA y usar IA para Securizar
En la Sección 2 de la Executive Order, donde se insta a todos los departamentos a tomar precauciones, toca tes puntos muy relevantes, a saber:
Figura 5: Executive Order Section 2. Security
El primero de ellos es el que todos conocemos, y es que un adversario con IA es un adversario mucho más peligroso hoy en día. Tanto en el uso de Agentes IA de Seguridad Ofensiva, como en la búsqueda y explotación de vulnerabilidades.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Agentes de Seguridad Ofensiva de gran efectividad y modelos como Mythos, son ya una realidad presente que hace que las soluciones de seguridad hasta el momento se queden insuficientes.
3.- Buscar bugs con IA y Parchearlos con IA
El segundo de ellos es que hay que que utilizar herramientas de seguridad basadas en IA, es decir, el uso de Agentic SOC, uso de IA para detectar ataques e, incluso, utilizar IA para parchear sistemas, como el caso de Plexicus, que está empujando José Palanco, del que tanto os he hablado ya, que permite parchear en caliente y gestionar las vulnerabilidades de una organización de manera automática utilizando IA.
Figura 7: Plexicus parchea con IA los bugs descubiertos
El tercero de los problemas es permitir el acceso a nuevas herramientas de seguridad que puedan resolver los nuevos problemas de seguridad que introducen los sistemas que utilizan IA. Hace un par de días os hablaba del Despliegue de Agentes AI con políticas de Zero-Trust y la cantidad de nuevas herramientas que son necesarias para proteger, medianamente, un entorno de Agentic AI en una organización.
Además, para poder hacer este trabajo, hay que realizar, como hace todo buen CISO, una nueva auditoría buscando vulnerabilidades en todos los sistemas utilizando herramientas de AI - tipo Mythos - para buscar esas vulnerabilidades, y parchearlas lo antes posible.
4.- Auditoría de los Modelos de Frontera
La última parte de la orden tiene que ver directamente con los Modelos de Frontera de IA que se van a utilizar con todo este proyecto, donde se insta a que se haga un Benchmarking de auditoría completo para saber cuáles son los modelos que, en función de las necesidades anteriormente descritas cumplen o no cumplen los requisitos que se les demandan.
Como podéis ver, habla en todo momento de Secure Frontier Model, porque son conocidas las debilidades y por tanto hay que poner en valor su robustez, y el despliegue seguro que se haga de los mismos con guardarraíles para tener entornos securizados.
Los plazos
Lo más llamativo, son los plazos. Se habla de 30 días y 60 días en todas las aciones demandadas, lo que muestra y evidencia el nivel de preocupación que el gobierno de los Estados Unidos tiene con el impacto de la IA en la Seguridad Nacional a todos los niveles. Os dejo esta charla de finales del año pasado - pre- Mythos -.
Figura 10: Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
La pregunta que me surge es ¿haremos lo mismo en Europa pronto? ¿Lo haremos en todas las empresas en Europa pronto? Como se suele decir. "Clock is ticking".
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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