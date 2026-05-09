El impacto de Mythos en concreto y la IA en general en el trabajo de los CISOs
Llevo toda mi vida profesional buscando bugs, y la búsqueda de vulnerabilidades de forma automática ha sido algo que ha existido desde que se creó Internet. Escáneres que buscan puertos para localizar sistemas conocidos, herramientas de webcrawlings o frameworks de pentesting que buscaban tipos de bugs. Esto ha sido parte del trabajo en seguridad informática, y yo he estado años haciendo eso. Para mi trabajo del Ph.D me dediqué a diseñar un algoritmo para detectar vulnerabilidades explotables a ciegas de tipo SQL, XPath o LDAP, que fue de lo que estuve trabajando esos años.
Lo mismo sucedió con la FOCA, para buscar no solo metadatos el documentos púbicos - que era lo único que tenía al principio - sino que se fue convirtiendo en un buscador de Well-Known Bugs explotables. Usando esas capacidades, acabamos en el entre los agradecimientos de Apple en al año 2011 y también en el año 2012.
Figura 2: Plugin de la FOCA para buscar Heartbleed
Como parte de esta visión de buscar vulnerabilidades automáticas, en ElevenPaths creamos Faast para hacer Pentesting Persistente, y buscar todas las vulnerabilidades de manera automática, de manera persistentes como fuera posible. El servicio era un SaaS que llevaba el espíritu de la FOCA y de mi trabajo de PhD que estuvo escaneando webs de clientes de manera masiva antes incluso de que apareciera la tendencia de hacer Continuos Monitoring. El objetivo, por supuesto, era reducir el tiempo de exposición de una vulnerabilidad publicada.
Figura 3: "The Art of Pentesting" El nuevo libro de
0xWord para formarse como pentester
En la parte de explotación de las vulnerabilidades, pues lo mismo. Desde que se creó Metasploit, se busca eso. En este caso, con vulnerabilidades conocidas, pero automatizando con payloads la generación de exploits adaptados a objetivos concretos. De nuevo, con un objetivo de automatización y acelerar el proceso de explotación de bugs descubiertos. Y por supuesto, permite la creación en nuevos vulnerabilidades y nuevos payloads con sus propio lenguaje. Lo que sería The Art of Pentesting.
Y llegaron los LLMs
Por supuesto, cuando llegaron los LLM, estos comenzaron a ser parte de las herramientas de búsqueda de vulnerabilidades y de su explotación. Con la madurez, vimos como los resultados comenzaron a ser espectaculares. En el año 2024 tuvimos el paper de "LLM Agents can Autonomously Hack Websites", que sigue la filosofía de hacer un Faast, pero utilizando modelos de lenguaje de Inteligencia Artificial, lo que daba un resultados espectaculares construyendo SQL Inejction.
Figura 4: "LLM Agents can autonomouslly hack websites"
Se publicó en el año 2024, al igual que el paper de "LLM Agents can Autonomously Exploit One-day Vulnerabilities" para dada una lista de CVEs parcheados en un software, utilizar LLMs para intentar hacer el exploit de manera automática. Todo esto antes de aquel 1 de Diciembre de 2024 cuando OpenAI publicó el primer modelo de Deep Reasoning que daría origen a la carrera de los Agentic AI.
Con la llegada de los modelos de Deep Reasoning, todo cambió. Comenzamos a construir Agentes IA que hicieran Red Teaming, realizando las fases de footprinting, fingerprinting, busca de vulnerabilidades y explotación de las mismas.
Y llegaron los Deep Reaoning al mundo de la Ciberseguridad
Así, en 2025 tuvimos el paper de "On the Feasibility of Using LLMs to Execute Multistage Network Attacks" donde se crea una Agentic AI para hacer el trabajo completo de un pentester - o de un ciberatacante - automatizando todas las fases con Inteligencia Artificial. Y el resultado es brutal.
Este trabajo anterior, tiene la gracia de que, sin utilizar MCPs, demuestra cómo, al crear una capa de abstracción para que el LLM pueda utilizar las herramientas sin pegarse con el CLI (Command Line Interface) a la que llama Incalmo - la efectividad del Agentic AI para hacer ataques a organizaciones es espectacularmente satisfactoria. Así que estaba claro que el futuro de la Seguridad Ofensiva pasaba por la IA.
En Abril CAI (Cybersecurity AI) compite en competiciones CTF (Capture The Flag) con equipos de hackers especializados, y consigue llegar al puesto número 20 del cuadro de ganadores, resolviendo 19/20 retos. Pero lo brutal es que quedó en esa posición porque no dio con la idaa feliz que resolvía el número 20, pero había sido el primero en resolver los 19 primeros retos.
Esto nos deja el año pasado con un escenario donde los modelos LLM de IA se utilizan para Buscar Vulnerabilidades y Explotarlas. El mundo del Pentesting había cambiado definitivamente, y publicamos el libro de "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial" donde nos centramos en cómo sacarle partido a la IA para hacer el trabajo de seguridad ofensiva que tantas veces hemos hecho sin ella.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Y es que, buscar y explotar vulnerabilidades con modelos de IA se convirtió en algo bastante sencillo. El año pasado por estas fechas yo publiqué el artículo de "Usar Deep Reasoning en GitHub para buscar ( y parchear ) Bugs en proyectos Open Source" donde, viendo lo fácil que es buscar vulnerabilidades con modelos de Deep Reasoning, no podíamos permitirnos tener el sistema como lo teníamos hasta el momento.
Figura 10: Bug de LDAP Injection alertada en LABE
Mi preocupación es que tenemos todo el código de los proyectos OpenSource disponibles para que un modelo de IA encuentra las vulnerabilidades, y que en todo caso, deberíamos utilizar esas capacidades para acelerar la creación de partches. La plataforma Plexicus, que está empujando José Palanco, hace justo eso, generar parches con IA de manera automática.
Figura 11: Plexicus parchea con GenAI los bugs
Y esto es algo que para acelerar, se puede hacer con Neo de Sagittal.ai, que tiene en la generación de parches con IA una de sus capacidades de codificación más importantes. Usar IA para eliminar bugs que han sido descubiertos por IA.
Figura 12: Comienza a probar Neo desde hoy mismo
En Octubre del año pasado Google presentó CodeMender, que utilizando esta misma idea lo había estado usando para analizar y parchear código de proyectos OpenSorce con un Agente AI. Y si veis el proceso en el vídeo siguiente, el modelo es muy, muy, muy similar a lo que tenéis con Pléxicus.
Figura 13: Esquema de funcionamiento de CodeMender
Es decir, el camino del uso de los MM-LLM para buscar vulnerabilidades, para explotarlas, y para parchearlas no es nueva. Hace dos semanas tuvimos la investigación de "Cómo crear un exploit 1-day sobre un CVE de Chrome con Vibe Coding usando Claude Opus (no Mythos) y poner en jaque todas las apps en Electron" donde con poco más de 2.000 USD se conseguía un 1-Day para Google Chrome que era un 0-day para Cursor, Discord o Slack.
Y es una salvajada poder hacer eso, simplemente con IA. Por supuesto, probando con el 86-DOS del año 1981 buscar los bugs y hacer los exploits en un sistema sin DEP, ASRL, y demás protección de la pila, la memoria y la llamada a funciones, es un juego de niños para la IA, como os conté.
Figura 15: PoC de Exploit para el bug 1
Estaba claro hacía donde vamos, y las capacidades de la IA, así que no nos podemos dormir. Hemos visto en estos dos años cómo ha ido cambiando todo, pero de repente, esto se complica porque...
Y entonces llegó Mythos
Pero claro, ahora llega Mythos, y aumentan la potencia en descubrimiento y explotación de vulnerabilidades, lo que obliga a repensar la estrategia de los CISOs, como se ha publicado en el paper de la Cloud Security Alliance titulado "The AI Vulnerability Storm: Building a Mythos-Ready Security Program".
Nos encontramos con que desde el descubrimiento de una bug, hasta su explotación, si el CVE está publicado, el tiempo se reduce hasta unas 20 horas, como hemos visto en el ejemplo anterior. Unos tiempos que dejan casi sin margen de maniobra a los equipos de seguridad que tienen que parchear sistemas complejos en la grandes empresas.
Y lo peor, con las capacidades de un modelo como Mythos, el principal problema para los CISOs es que, un atacante con estas capacidades puede encontrar Bugs Complejos, crear Exploits Robustos y Funcionales, y hacerlo no como era hasta hora, donde en bugs complejos necesitaba de un humano que le iba dirigiendo, sino que se hace en 1 Single Prompt.
Y parece que esto es así, porque si vemos la última actualización de seguridad e Mozilla Firefox - que ha sido auditado por Mythos - el resultado es que han parchado más bugs que en toda su historia, y más que sumados los últimos quince meses. No está mal.
La Gestión después de llegar Mythos
Claro y... ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo gestionamos? Esa es la gran pregunta que deben responder los CISOs ante el comité ejecutivo de la empresa, y exige una inversión en la seguridad preventiva y en la fortificación de la plataforma.
Las vulnerabilidades están en los sistemas porque aunque es verdad que el ratio de líneas de código con bugs por volumen de líneas de código se ha reducido drásticamente, el número de líneas de código que tienen las tecnologías que se usan en la empresa hoy en día ha crecido exponencialmente. Y si ahora tenemos con la IA la posibilidad e encontrarlas mucho más rápido, explotarlas en tiempo record, y poder ponerlas en juego todas a la vez, la cosa se pone complicada.
Por supuesto, anticiparse a la auditoría de las vulnerabilidades es fundamental, así que hacer a revisiones de código con LLMs - Mythos o no - cuanto antes, es fundamental. Pero luego estresar los sistemas de defensa perimetral, ya que es mucho más fácil y rápido firmar los ataques externos que parchear un sistema en producción crítico de la organización.
Figura 20: Cloudflare Edge Network
Los equipos de Cloudforce ONE y las protecciones en el WAF de Cloudflare gracias a ser la mayor plataforma en el EDGE de Internet, están detectando del orden de 232 Billones de ataque al día, con actualizaciones constantes cada hora de nuevas explotaciones de vulnerabilidades firmadas, actualizando la plataforma en todo el mundo en tiempos record por debajo del minuto.
Con el objeto de poner lo más difícil posible a un atacante poder explotar una vulnerabilidad existente en uno de los servicios expuestos en la red de cualquier empresa en Cloudflare. Para eso, también se usa la IA para hacer el triage del tráfico de red sospechoso, y para la generación de reglas de firmado y configuraciones de seguridad en los servicios de protección perimetral.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
¿Es esto suficiente? Pues a mí me gusta decir que, en medio de esta tormenta perfecta, las empresas están desplegando modelos de IA embebidos en los servicios digitales que también - surprise, surprise - traen vulnerabilidades como Prompt Injection, Jailbreak, Misalignment, Hallucinations, y si vemos los CVSS de los bugs que salen, los niveles son mucho más altos en media, lo que hace que sea otra de las preocupaciones para los CISOs.
Tener Guardarraíles en el WAF, el RAG, la protección de los API Gateway, el MCP Server y el CASBI, y hacerlo sin caer en ataques de DDoS lógico por el alto costo computacional de ejecutar Guardrails robustos, como os conté en el artículo de "Cómo desplegar Inteligencia Artificial con seguridad en una empresa". Y hacerlo sin ser un blocker para la transformación al mundo de la IA de la empresa. No ser el blocker malo.
Con todo esto, más vale que si en tu empresa quieras apostar por la IA, comiences a apoyar no solo a tu CIO y tu CTO, sino a tu CISO, que el panorama que se viene por delante es, cuanto menos, muy retador. Ya sabes que en Ciberseguridad, los ahorros pueden salir muy caros.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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