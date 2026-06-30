OpenAI GPT‑5.6 Sol quería sacar "buenas notas" en ExploitGym así que decidió hackear Hugging Face para buscar las respuestas al examen
La noticia del 21 de Julio - que ya me pilló con el post de ayer publicado - fue la del incidente de seguridad reportado por OpenAI y Hugging Face, cuando la primera estaba testando las capacidades de ciberseguridad, especialmente las de Offensive Security, en un entorno de laboratorio... pero ¿qué mejor forma de demostrar la potencia de estos modelos que hackear su entorno de pruebas para liberarse, lograr acceso a Internet y robar los datos de quién los tenga para sacar el mejor resultado posible en las pruebas?
La Inteligencia Artificial ha generado una gran disrupción, no solo en el mundo del desarrollo, sino también en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, desde varios puntos de vista. Primero, los modelos de IA tienen debilidades por defecto que inyectan nuevos vectores de ataque, y que exigen nuevas soluciones de seguridad. En segundo lugar, el uso de modelos de IA para hacer hacking y pentesting está obligando a utilizar Agentes de AI par reaccionar a la misma velocidad.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Por último, desde la llegada de Mythos, los nuevos modelos de IA están demostrando unas capacidades excepcionales en la búsqueda de Zero Days, la generación de Exploits, y la ejecución completa de ataques complejos contra infraestructuras, ejecutando todas y cada una de las fases de una explotación. Algo que hace años era un proceso que llevaba tiempo, pero que desde la llegada de los modelos de DeepReasoning comenzó a reducirse.
En Marzo del año 2025 ya vimos como - aún si utilizar MCPs - teníamos los primeros estudios de arquitectura de lo que serían los Agentes AI para explotación completa de organizaciones, que con la llegada de Mythos este año, se convirtió en el estándar para el Red Team en empresas, y para el mundo del Cibercrimen y los Ciberespías.
Figura 4: Resultados empíricos de Exploitbench
Mythos, demostró en los benchmarks que estaba muy por encima de los demás en estas capacidades, como vimos en los resultados de ExploitBench, y en ExploitGym, que es el culpable de este incidente en concreto.
Figura 5: "ExploitGym: Can AI Agents Turn Security
En los resultados de este último, de ExploitGym, el modelo Mythos quedó muy por encima de todos los demás modelos en todas las mediciones realizadas, como podéis ver en las diferentes tablas del Benchmark que os publiqué en el artículo que le dediqué.
Figura 6: Resultados del Benchmark de ExploitGym
Y contada esta historia, he aquí el incidente. OpenAI quería testar en estos Benchmarks para dos modelos. El primero GPT‑5.6 Sol con sus capacidades de ciberseguridad sin proteger, y para una versión en pre-release con capacidades avanzadas en hacking y exploiting. Para testearlo, decidieron meterlo en un entorno de Sandbox totalmente aislado y lanzarle la batería de pruebas de ExploitGym. ¿Y qué mejor forma para resolver ese problema que buscar las respuestas en los tests hechos por modelos anteriores?
Hace años, cuando estábamos reclutando developers en ElevenPaths, les hacíamos pruebas de programación de todo tipo, para ver cómo lo hacían. Yo siempre quería el que buscara la solución más creativa. Una de ellas era... ¿para qué calcular los números primos si ya están calculados? Pues en este caso el modelo ha debido pensar lo mismo. ¿Para que hacer el examen si ya está resuelto?
Pero para lograr esto había un pequeño problema: Había que conseguir salir a Internet, buscar dónde estaban las soluciones, y hacerse con ellas. Primera fase, hackear el Sandbox del entorno de pruebas y lograr acceso a Internet sin límites. Para ello hubo que encontrar un Zero Day y explotarlo en el Proxy de seguridad, pero... estamos con un modelo de altas capacidades de exploiting, así que lo hizo.
Una vez dentro, a buscar las soluciones de ExploitGym, así que después de hacer research por Internet, llegó a la conclusión de que estas soluciones las tenía junto con los datasets y los modelos de las pruebas en Hugging Face, así que había que conseguirlos....como fuera posible.
Así que, así lo hizo. El modelo "successfully found ways to gain access to secret information that it could use to cheat the evaluation." Es decir, encontró la manera de hackear Hugging Face y sacar muy buenas notas en el examen haciendo trampas.
Lo cierto es que están claras las capacidades de GPT-5.6 Sol y el nuevo modelo en pre-release en Offensive Security. La evaluación anterior, hecha por el "The AI Security Institute" muestra que modelos como GPT-5.6 Sol son cada vez más capaces de mantener operaciones cibernéticas complejas y de múltiples etapas durante horizontes temporales prolongados. Este incidente implica que estas capacidades teóricas efectivamente se aplican en entornos del mundo real."
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Pero sobre todo hay que tener un ojo a estas formas de solucionar problemas, no vaya ser que para resolver un problema, encuentre que la mejor forma de hacerlo es acabar con la humanidad. Algo como... "Resuelve el problema que tenemos del cambio climático." Y decida que somos nosotros los que sobramos. Creo que tenemos que asegurarnos de que hacemos Tecnología Humanista más que nunca, porque estos modelos están comenzando a razonar de una manera muy "psicópata" para resolver sus problemas.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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