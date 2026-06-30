Campeones del Mundo 2: "El Sueño Americano"
Había dejado programado ayer, antes del partido, el artículo sobre Aprender a gestionar el fracaso para alcanzar el Éxito, basado en la película de "El Sueño Americano", y no puede haber mejor definición de eso que lo que ha vivido España, donde todos hemos disfrutado de ese sueño americano juntos.
Yo soy de la generación de españoles que vivimos con éxito el Mundial de 2010, que vio levantar la copa de oro a Iker Casillas. Pero también soy de la generación que se crió con sólo una Eurocopa en el palmarés, y la fama del gol de Marcelino. Desde que nací, hasta que vi a España ganar un título grande en la Eurocopa de 2008 pasaron 33 años, y coincidió con la llega de Mi Hacker.
Los niños de nuestra generación somos además la generación Naranjito, y nos enamoramos del fútbol porque tuvimos un Mundial en España, en el año 1982, y vimos el famoso 12 a 1 contra Malta en el 83. Así que, nos pasamos toda nuestra infancia y adolescencia pensando que España era un equipo que no iba a pasar de cuartos. Sufrimos el fracaso del robo de gol de Michel a Brasil, después de haber ganado con los 4 goles de Emilio Butragueño en Queretaro en el 86. El codazo de Tassotti a Luis Enrique, y el robo de Corea del Sur del árbitro Gamal Al-Ghandour que aún no hemos perdonado.
Pero... de tanto aprender a fracasar, España forjó una generación de niños de leyenda que comenzó a forjarse con la inspiración de la Olimpiada de 1992, y sería ya en el año 2008 cuando vendría la Eurocopa, en el 2010 el Mundial y en 2012 otra Eurocopa. Una generación de leyenda que forjó en niños otra pasión, la de repetir sus hazañas. Con esta segunda generación de oro, llegaría la Nations League del 2022, la Olimpiada del 2024, la Eurocopa del 2024 y ahora el Mundial de 2026. Y lo mismo en las chicas, que ganaron el Mundial del 2023, y las Nations League de 2024 y 2025.
En fin, que de tanto aprender a gestionar, al final llegó el éxito de una generación de niños y niñas que nos ha hecho disfrutar a los niños y niñas de nuestra generación como no nos imaginamos nunca. Gracias, por enseñarnos que el esfuerzo tiene recompensa.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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