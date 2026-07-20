Aprende a gestionar los fracasos para alcanzar los sueños
No es la primera vez que os hablo de fracaso y de todas las veces que salen mal las cosas. Esta gestión de los fracasos es fundamental. Cómo salgas y qué hagas después de cada uno de ellos marca quién eres y quién vas a ser. Todos los días fracaso de alguna manera. Desde mini fracasos en forma de olvidos, o tareas mundanas como derramar el café, hasta grandes fracasos en forma de expectativas no cumplidas o proyectos que no salen. Cómo gestiones esas mini derrotas, marcará como gestionas las grandes.
De eso hablo mucho con mis hijas, y estos días he tenido la oportunidad de ver una película, que os más que recomiendo, "El Sueño Americano" que habla de eso mismo. De todos los fracasos que hay que acumular hasta lograr el éxito. No conozco a nadie que le haya ido bien la vida sin tener su buena ración de fracasos acumulados y gestionados. Hay que perder muchos partidos para que algún día se pueda ganar un campeonato. Se deben perder muchos puntos, para aprender a ganarlos.
Figura 2: El Sueño Americano
El mundo del deporte es una buena representación del éxito y la gestión del fracaso, y por eso con mis hijas hablo mucho de ello. Les cuento mis fracasos, mis caídas, mis derrotas personales, como cuando compilé algunas de las más relevantes en mi historia dentro del discurso que di a los egresados de la Universidad Carlos III.
Si sólo ves el final de la historia, es decir, la parte del éxito y el glamour de la alfombra roja, el podium o el sitio privilegiado en el palco, pero no ves el camino de fracasos, nunca podrás salir de la "fantasía" del éxito fácil, sin esfuerzo, con suerte, o regalado. No hay mayor mentira que la que uno se cuenta a sí mismo, ni barrera más insalvable que decirse a uno mismo "yo no puedo" y ponerse un techo de cristal.
Figura 3: El Sueño Americano
La película, que so confieso que me hizo llorar al final, me recordó a muchos momentos de mi vida. A cuando con Rodol nos metimos para montar Informática 64 en el primer piso que pudimos alquilar, pintando las paredes con restos de pintura que tenía de chapuzas que había hecho yo de pintor. Así, cada habitación tocó de un color y una de ells fue de color rosa. Era lo que nos podíamos permitir.
En el "El Sueño Americano" - que no os quiero hacer spoiler -, un par de apasionados por el basket tienen el sueño de llevar a los mejores jugadores franceses a la NBA. Saben mucho de basket, y luchan por hacerlo realidad, sufriendo por el camino muchos de los fracasos que seguro que vosotros habéis tenido alguna vez. Falta de apoyos, decepciones por traiciones en el mudo de los negocios, y poner hasta el último Euro en pro de hacer de su pasión un trabajo.
Los protagonistas de la película son un tendero de un videoclub y un limpiador del aeropuerto de Orly en Francia con mucha pasión por el baloncesto. En nuestro caso, cuando decidimos montar Informática 64 yo había trabajado toda mi vida de pintor, barnizador, albañil y profesor particular. Rodol, de cosas similares, y no teníamos ni contactos, ni enchufes, ni padrinos. Nuestros contactos fueron los anuncios de los periódicos de empresas a los que yo personalmente llamaba haciendo venta fría los viernes para buscar reuniones para poder conseguir trabajo. La de veces que me rechazaron, colgaron el teléfono o se pusieron bordes conmigo. Pero... era sólo un punto más.
Hoy en día, habiendo logrado mucho más de lo que soñé en aquellos años, no se me olvida nunca de donde vengo, y junto con mis cómics, guardo el cartel de Informática 64, que un día os publiqué en mi Instagram.
Me ha tocado de la película otro aspecto que los protagonistas tenían que sufrir, que era la falta de conocimiento de la lengua inglesa. ¿Cómo vas a llevar a un jugador a la NBA si no hablas inglés? En mi caso, como habéis podido vivir en primera persona, cuando quise ir a "mi NBA personal" que eran DefCON y BlackHat, tuve que lidiar con el mismo problema. Con 33 años tuve que comenzar a aprender inglés. En su caso con una profesora "muy especial" como veréis en la película.
Las primeras conferencias las hice de memoria, mientras aprendía inglés con unos profesores "muy especiales", viendo series para jóvenes como Wonder Woman, Robocop o SuperBoy, sin subtítulos que eso es muy importante. Leyendo libros de Spiderman o Star Wars para jóvenes, y escuchando toda la música que pude en inglés. Aún sigo con esa disciplina para seguir aprendiendo...
En el "El Sueño Americano" sacan otra parte fundamental de su viaje, que son los compañeros. Por supuesto, yo he tenido la suerte de tener a mi compañero, que siempre ha estado ahí cuando nos ha ido mal. Algunas veces era yo el que tenía que buscar las soluciones, otras era él el que decía: "No te preocupes, yo puedo ocuparme de esto. Lo podemos hacer." Hoy, más de 35 años después de que nos conociéramos, creo que estar juntos en lo malo, nos hizo llegar a donde llegamos. Y saber que, como los protagonistas de "El sueño americano", aunque estuviéramos lejos, podíamos apoyarnos el uno en el otro, fue importantísimo. Y lo vivimos con muchos amigos que nos acompañaron en el proceso.
Figura 5: Nostros teníamos el SOCtano con el rellano de las escalaras
desde donde hablaba a mis compañeros. Ellos tenían una trastienda,
No os quiero contar más detalles de la película, porque creo que merece la pena que te sorprenda cuando vayas a verla al cine -, pero algo que hacen los protagonistas me hacía recordar mis inicios. Por supuesto, la mentalidad de buscar una solución a cada problema y no un problema para cada solución - huye de esa gente en tu vida -, y de hacerlo sabiendo que siempre hay una forma, aunque pueda ser una locura. Si parece que no hay solución es que es el momento de ser creativo, porque siempre hay algo que se puede intentar, aunque volvamos a fracasar.
No os quiero contar mucho, pero sí me gustaría recalcar el título del post. Hay que aprender a gestionar los fracasos, porque eso es lo que marcará si vas a tener éxito en tus proyectos. Por supuesto, para gestionar los fracasos vas a tener que trabajar mucho - mucho más que los demás tal vez -, vas a tener que gestionar emociones, vas a tener que buscar apoyos, vas a tener que ser perseverante, vas a tener que aprender a adaptarte, vas a tener que enfrentarte a cosas que no imaginabas antes. Pero si aprendes a gestionar esos fracasos... en algún momento, estarás más que preparado para que llegue tu objetivo.
Si eres de los que lucha por sus sueños, no te pierdas "El Sueño Americano", es una película educativa y emotiva, que te cuenta lo duro que es triunfar y tener éxito. Para verla con tus hijos, si eres como yo de los que está todo el día intentando que se formen para gestionar los problemas en la vida.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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