MyPublicGPT: Tu huella digital en los Generative Search Engines basados en IA dentro de MyPublicInbox.
Con la llegada de los buscadores de Inteligencia Artificial, los usuarios ya no buscan en los buscadores tradicionales. De hecho, ya no hablamos de SEO, sino de GEO por Generative Engine Optimization, porque los Agentes AI están automatizando el tráfico de Internet en función de la información que tienen en los modelos de IA.
Teniendo esto presente, en MyPublicInbox, estamos viendo cómo dar la información a los Perfiles Públicos de la plataforma, para que sepan qué es lo que los Agentes AI, y los usuarios de los Generative Search Engines van a encontrar sobre ellos, y eso es lo que estamos testeando en MyPublicGPT Playbook.
De momento, este servicio se está poniendo disponible a los Perfiles Públicos por fases, así que si no lo tienes aún, lo tendrás dentro de poco, en la sección de Mi Impacto en Internet -> MyPublicGPT, para que puedas solicitar el informe de tu presencia en los en los GSE.
Figura 3: Playbook en MyPublicGPT
El informe muestra un Playbook de cómo se ve en los GSE la presencia de cada uno de los perfiles públicos de la plataforma, en un informe PDF que puedes descargar. En mi caso, el informe detecta el problema de homónimos con otras personas, aunque muestra que mi huella es fuerte en Tecnología /Ciberseguridad.
Figura 4: Playbook de Chema Alonso en MyPublicGPT
El objetivo es conocer cuánto de bien está diseñada tu huella digital para cualquiera que te busque, te perfile, o busque información concreta de ti mismo, algo que puede afectar a tu vida personal y profesional, así como potenciar tu carrera ... o no.
Como podéis ver, el informe enfoca también cuál es la narrativa predominante asociada a tu perfil. En i caso, mi trabajo en Ciberseguridad y Tecnología, pero también mi paso de trabajo como CDO, Telefónica y Cloudflare, asociado también a divulgación y conferencias.
Figura 6: Señales que merecen revisión
También se buscan aquellas señales que merecen revisión, que en mi caso tiene que ver con homónimos en el mundo del fútbol - hay un par de "Chema Alonso"s en el mundo del fútbol, y mi colaboración con los árbitros seguro que ayuda a la confusión.
Figura 7: Descarga del Playbook en formato PDF
Por supuesto, al final te puedes descargar el informe del Playbook con tu Huella Digital en los motores GSE, y además, si lo deseas, te podemos ayudar trabajando para cambiar esos datos utilizando estrategias GEO, pero con tu perfil.
El informe se puede hacer periódicamente, así que puedes revisar cómo evoluciona tu Huella Digital a lo largo del tiempo, y ver si tus estrategias de GEO están funcionando en la dirección que quieres. Y por supuesto, si tienes algún caso concreto que quieras que se trabaje, puedes contactar con el equipo. MyPublicInbox está virando hacia el mundo de la IA hace tiempo, y veréis muchos cambios y servicios en esa dirección en breve, pero ya os los iré contando.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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