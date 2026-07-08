El Plan del Verano: Agentic Only & Sport
No soy de los que desconectan en verano tanto como que se me lleguen a olvidar las contraseñas. Primero porque como os he dicho muchas veces, pagaría por trabajar en lo que trabajo, y segundo porque siempre tengo un plan de cosas que quiero estudiar, probar o hacer. De hecho, los días de verano son días que recuerdo con mucha ilusión porque son días donde tengo más tiempo para jugar con la tecnología, no solo pensando en el trabajo, sino en lo que me apetece descubrir, muchas veces inútil más que para satisfacer mi curiosidad personal.
También es periodo de subir un poco más la intensidad de la lectura para actualizar el cerebro. Y sí, disfrutar de ese poco más de tiempo para aprovechar y hacer más deporte. Si lo miro con calma, al final, nada de lo que planifico - excepto piscina y hamaca si lo hay suerte - no es nada que no haga todos los días del año habitualmente, solo que con un poco más tiempo, lo que me deja muy contento.
Por supuesto, todos los días, absolutamente todos los días, me gusta conectarme con los asuntos del trabajo, por si hubiera algo urgente o que demandara mi implicación, así que, dentro de mis rutinas mañaneras está revisar todo lo que tengo, igual que hago con mis asuntos personales de facturas, bancos, mensajes, etcétera. Soy un tipo que hace cambios en su vida para meterlos en las rutinas.
Dicho esto, este verano lo siento diferente.
Por supuesto tengo la lista de todas las cosas anteriores que os he dicho que me gustaría hacer, libros, proyectos en los que enredar, y deporte que me gustaría practicar, pero este año, tengo la sensación de que es el año en el que menos debo despegarme de la actualidad tecnológica. No lo hago nunca, pero la velocidad a la que va todo el mundo de la tecnología, especialmente en nuestra profesión, donde la ciberseguridad, el hacking, el pentesting y la inteligencia artificial están cambiando el panorama cada día, me genera esa pequeña ansiedad de que si me parpadeo largo, me pierdo algo importante que debo conocer.
Ya os conté en otro artículo que siento que la velocidad mató al impostor, y esta es una sensación personal que me tiene con esa excitación de que sabes que no puedes llegar a todo, pero aún así no piensas dejar un ápice de energía sin gastar en aprender todo lo nuevo. Así que para este verano tengo mi propio "hackathon" personal en la construcción de cosas solo en base a Agentes IA. Mis proyectos personales Agentic Only. No puedo dejar de pensar en cosas que se hagan solo con Agentes IA.
Tengo anotadas muchas ideas en mi To-do List centradas en Agentic Only, con la cabeza explotándome. Sueño hasta con esos proyectos. Y no, no tienen que ver todos con Ciberseguridad y Hacking. La disrupción social y laboral es tan grande, que se me ocurren estas cosas para todo, así que veremos que filtra mi cabeza durante este verano.
Lo maravilloso del mundo de la tecnología es que puedes cambiar de tercio, de proyecto, de área de interés intelectual y desconectar de una cosa para liberar la mente, pero al mismo tiempo seguir aprendiendo cosas de tecnología con otros proyectos de interés personal. Es un mundo en sí, en el que entré de pequeño y del que no he salido ni creo que salga, durante toda mi vida.
Sí, ha habido periodos en los que conecté más con el deporte en el mundo abierto y menos con la tecnología, pero hace años que aprendí a balancear las dos cosas, y eso me ayuda a tener una vida mejor. Sigo sin cambiar una cerveza con un amigo por un gadget, pero porque sé balancear las cosas en mi vida. Y mi plan para este verano tiene de todo, pero aprender cosas nuevas, y hacer cosas nuevas con la tecnología, por supuesto.
¿Y tú, qué has metido tú en tu plan?
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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