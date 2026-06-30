AI Engineering Bootcamp: Basta de hacer tutoriales y construye tu propio asistente con IA en producción
Vivimos rodeados de Inteligencia Artificial, pero la inmensa mayoría de la gente que trabaja "con IA" en realidad se limita a llamar a una API, copiar un prompt de Twitter/X o encadenar un par de bloques en una herramienta no-code. Saben usar la IA como usuario avanzado, pero no entienden qué pasa por debajo: cómo se sirve un modelo, cómo se diseña un agente que razona y actúa, cómo se protege un sistema LLM de un ataque de prompt injection o cómo se lleva todo eso a producción para que funcione 24/7 sin que se caiga a la primera de cambio.
Esa distancia entre "usar IA" y "construir con IA" es, ahora mismo, la que separa a un consumidor de prompts de un auténtico AI Engineer. Y es precisamente esa distancia la que Ferrumox Academy ha diseñado para recorrer en 9 semanas con su AI Engineering Bootcamp.
Cohorte 2: arranca la semana del 2 de septiembre
El AI Engineering Bootcamp de Ferrumox Academy no es un curso de vídeos a tu ritmo ni una colección de slides sobre "el futuro de la IA". Es un programa intensivo y práctico: una sesión en directo por semana de 2 horas (tú eliges grupo de lunes, miércoles o viernes, de 18:00 a 20:00) y el resto de la semana para construir, con material previo antes de cada directo y un entregable funcionando al final de cada semana.
El objetivo final no es "terminar un curso". Es salir con tu propio asistente con IA corriendo en producción: accesible desde Telegram, con memoria persistente, capaz de orquestar varios agentes especializados vía MCP y conectado a tus propios documentos mediante RAG híbrido. Construido por ti, entendido por ti, no copiado de un repositorio de GitHub.
Un programa que va desde la inferencia hasta producción, semana a semana
A lo largo de las 9 semanas (con una sesión 0 bonus de preparación incluida) el temario progresa capacidad a capacidad, sin frameworks mágicos que oculten lo que está pasando por debajo:
Uno de los puntos diferenciales del programa es precisamente el módulo de LLM Security: menos del 1% de los AI Engineers sabe auditar un sistema LLM de verdad, y este bootcamp dedica una semana completa a aprender a atacarlo y a defenderlo, algo que a día de hoy no se encuentra en ningún otro bootcamp en España.
Quién está detrás del programa
El bootcamp lo imparto directamente yo, Manuel S. Lemos, fundador de Ferrumox y Claude Certified Architect de Anthropic (la primera certificación técnica oficial que ha emitido la compañía, sólo accesible por invitación), además de AI Engineer en NaizFit, coautor del libro Hacking IA (0xWord, 2026), contribuidor de OWASP GenAI Security y Vicepresidente de ANBAN. Anteriormente Director Académico de IA & Big Data en GeeksHubs Academy durante cuatro años. También he dado charlas en el GenAI Summit EU, Codemotion Madrid, TofuConf, el Máster de Ciberseguridad del CIPFP Cheste y el podcast de Hackers, entre otros escenarios.
Esa distancia entre "usar IA" y "construir con IA" es, ahora mismo, la que separa a un consumidor de prompts de un auténtico AI Engineer. Y es precisamente esa distancia la que Ferrumox Academy ha diseñado para recorrer en 9 semanas con su AI Engineering Bootcamp.
Figura 2: AI Engineering Bootcamp
Cohorte 2: arranca la semana del 2 de septiembre
El AI Engineering Bootcamp de Ferrumox Academy no es un curso de vídeos a tu ritmo ni una colección de slides sobre "el futuro de la IA". Es un programa intensivo y práctico: una sesión en directo por semana de 2 horas (tú eliges grupo de lunes, miércoles o viernes, de 18:00 a 20:00) y el resto de la semana para construir, con material previo antes de cada directo y un entregable funcionando al final de cada semana.
Figura 3: Objetivos del Bootcamp
El objetivo final no es "terminar un curso". Es salir con tu propio asistente con IA corriendo en producción: accesible desde Telegram, con memoria persistente, capaz de orquestar varios agentes especializados vía MCP y conectado a tus propios documentos mediante RAG híbrido. Construido por ti, entendido por ti, no copiado de un repositorio de GitHub.
Un programa que va desde la inferencia hasta producción, semana a semana
A lo largo de las 9 semanas (con una sesión 0 bonus de preparación incluida) el temario progresa capacidad a capacidad, sin frameworks mágicos que oculten lo que está pasando por debajo:
- Semanas 1-2: Infraestructura de inferencia propia, local y en la nube (Ollama, vLLM, APIs de OpenAI y Anthropic), y adaptación de modelos con LoRA y QLoRA.
- Semanas 3-4: Context engineering, gestión de memoria persistente y diseño del bucle de agente (agentic loop) con el patrón ReAct y tool calling, implementado sin frameworks para entender de verdad el ciclo razonar-actuar-observar.
Figura 4: Semanas 00 a 03
- Semanas 5-6: RAG avanzado con recuperación híbrida y reranking, y sistemas multi-agente con orquestación vía MCP siguiendo el patrón supervisor.
Figura 5: Semanas 04 - 07
- Semanas 7-8: Seguridad de sistemas LLM, modelado de amenazas, prompt injection, jailbreaking y diseño de guardrails, y despliegue en producción con observabilidad, evals y control de costes.
- Semana 9: Demo day, presentación del proyecto ante toda la cohorte y hoja de ruta para seguir construyendo.
Figura 6: Semanas 8 y 9
Uno de los puntos diferenciales del programa es precisamente el módulo de LLM Security: menos del 1% de los AI Engineers sabe auditar un sistema LLM de verdad, y este bootcamp dedica una semana completa a aprender a atacarlo y a defenderlo, algo que a día de hoy no se encuentra en ningún otro bootcamp en España.
Quién está detrás del programa
El bootcamp lo imparto directamente yo, Manuel S. Lemos, fundador de Ferrumox y Claude Certified Architect de Anthropic (la primera certificación técnica oficial que ha emitido la compañía, sólo accesible por invitación), además de AI Engineer en NaizFit, coautor del libro Hacking IA (0xWord, 2026), contribuidor de OWASP GenAI Security y Vicepresidente de ANBAN. Anteriormente Director Académico de IA & Big Data en GeeksHubs Academy durante cuatro años. También he dado charlas en el GenAI Summit EU, Codemotion Madrid, TofuConf, el Máster de Ciberseguridad del CIPFP Cheste y el podcast de Hackers, entre otros escenarios.
Figura 7: Una formación para poner en producción
Lo que se enseña en el bootcamp es, literalmente, lo que se construye en producción cada día. Ferrumox es el proyecto para unir dos cosas que normalmente van por separado: ingeniería de IA de verdad y formación de alto nivel. Por un lado está Fox, el motor de inferencia LLM en Rust, de código abierto y gratuito para siempre (sin planes de pago ni capital de por medio), pensado como sustituto directo de Ollama con hasta 4 veces más eficiencia gracias al prefix caching y al continuous batching.
Precio, plazas y un regalo que no falta en ninguna edición
La Cohorte 2 arranca la semana del 2 de septiembre de 2026 y tiene 36 plazas repartidas en 3 grupos de 12 (lunes, miércoles y viernes). Las primeras 12 plazas entran a 997 €; a partir de ahí el precio pasa a 1.200 €. Todas las sesiones se graban y quedan disponibles antes de 24 horas, así que si algún día no puedes conectarte en directo no te quedas fuera.
Precio, plazas y un regalo que no falta en ninguna edición
La Cohorte 2 arranca la semana del 2 de septiembre de 2026 y tiene 36 plazas repartidas en 3 grupos de 12 (lunes, miércoles y viernes). Las primeras 12 plazas entran a 997 €; a partir de ahí el precio pasa a 1.200 €. Todas las sesiones se graban y quedan disponibles antes de 24 horas, así que si algún día no puedes conectarte en directo no te quedas fuera.
Y, como no podía ser de otra manera en este blog, hay premio para los alumnos: cada persona de la Cohorte 2 recibe un ejemplar del libro Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment de 0xWord, incluido sin coste extra en la plaza, y habrá un chat en MyPublicInbox constante conmigo y con Chema Alonso.
Go for it!
Si necesitas un empujón más para decidirte, el 10 de Agosto haremos una clase gratuita que te puedes apuntar desde nuestra web. Además el bootcamp incluye feedback escrito de tus proyectos en 48 horas, repo privado con todo el código, comunidad privada de la cohorte, acceso a las grabaciones de futuras ediciones y más sorpresas.
¡Happy hacking!
Autor: Manuel S. Lemos, Fundador de Ferrumox y director del AI Engineering Bootcamp
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