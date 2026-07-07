Cómo Green Motion Car Rental consigue clientes por precio y les "vende" seguros cuando no tienen elección
Tengo a mi hija mayor haciendo el Interrail, en mitad de Europa, así que cuando me sucedió este caso con la compañía Green Motion Car Rental, primero pensé en dejarlo pasar, pero luego pensando en qué hubiera pasado si en lugar de hacérmelo a mí, se lo hacen a una adolescente como mi hija, así que decidí pelear algo que me parece una técnica de venta casi rozando la extorsión, y por tanto, os lo cuento por aquí.
Figura 1: Cómo Green Motion Car Rental consigue clientes por precio
y les "vende" seguros cuando no tienen elección
Este año estoy viajando bastante, y tengo que, puntualmente, alquilar coche con las compañías que ya os imagináis habituales, y he tenido alguna experiencia curiosa con alguna de ellas, pero esta ha rozado la extorsión, así que por si es una práctica habitual, os la cuento. Yo voy a empujar hasta que esta situación se arregle, que tengo tiempo libre y ganas de hacerlo. Os cuento la historia.
Alquilar un coche con Car Rental en Portugal
Todo comienza con el deseo de alquilar un coche en Lisboa, y para ello utilizo una plataforma que consolida todos los servicios de alquiler de vehículos y más servicios para viajes en todo el mundo. Y al seleccionar en Portugal me encuentro un servicio muy económico, así que, como era en "casa" decido probarlo. No hay riesgo, estoy en mi casa, así que hago esta reserva.
No está mal el precio. Excesivamente barato, así que supongo que tendrá algún coste de seguro, pero para tres días, ¿qué puede costar? Al final, estos vehículos deben tener un seguro a todo riesgo que ellos revenden, así que no puede ser muy alto. En las condiciones de contratación, tengo la siguiente información.
Bueno, hasta aquí todo normal siguiendo el proceso habitual de alquilar coches - que ya llevo algunos alquilados -, así que nada. Llegado el día, me voy a la compañía Green Motion Rental Car en Lisboa, para recoger el vehículo.
Figura 4: Greem Motion Car Rental
Cuando llega el momento de pagar el coche, la persona que me atiende me entrega una hoja escrita a mano, que os dejo a continuación, y me dice que me va a bloquear 2.700 € en la tarjeta de crédito, con lo que me quedo ojiplático.
Primero, el coste de los 84,64 € ya no coincide con los 85,07 € que me pasa, pero después me dice que me bloquea 300 € por gasolina y 2.400 € de fianza. Por supuesto, no sé qué depósito de SIN 95 en Portugal necesita 300 € para llenarse, pero os aseguro que el del coche que me dieron que fue un Citroën no es el caso. Y en segundo lugar, que me digan que me bloquean 2.400 € de fianza por el coche me parece una salvajada para un servicio de 85 €.
A pagar, no queda otra, que estoy de viaje sin alternativas
Por supuesto, entiendo que me ofrezcan varias opciones de seguro, con y sin franquicia, pero que me digan que el servicio son 85,07 € y que luego me bloqueen 2.400 € es una salvajada. Por supuesto, no podía dejar bloqueados 2.700 € con la fianza de la gasolina (una salvajada que sea más del 100% del valor del depósito) porque no tenía ese límite en la tarjeta de crédito - y como yo mucha gente -, así que me vi forzado a pagar el seguro.
Como si hubiera tenido una elección. Pero lo más divertido es que pedí información de las otras tres opciones, y me dijo que no, que él me las contaba, y que una vez que pagara, me daba una factura. Pedí una factura Pro-Forma con todos los datos de lo que incluía y me dijo: "No, cuando pagues te doy la factura". Así que, tenía la opción de comérmelo y pagar a ciegas, o quedarme sin coche. Por lo que tuve que pagar el servicio con un coste de 317.99 € más el bloqueo de 300 €.
Por supuesto, le dije que me parecía mal que no hubieran enviado esas opciones en el proceso de realizar el booking, porque una vez el cliente en el mostrador, si no tienes 2.700 € para bloquear en tu tarjeta, te dejan sin poder tomar la alternativa de contratar el coche en otra compañía. Así que, el proceso es engañoso. No puedes vender un servicio por 1 € y luego cuando el cliente venga a recogerlo decir que tienes que hacer un bloqueo de 10.000 € ... o pagar 100 €, porque entonces debes dar clara esos costes ocultos de manera clara al cliente y no con un "puede tener que contratar un seguro", que es lo único que dicen.
Como ya sé que estas cosas en la Unión Europea son claras para los comercios, decidí ejercer mi derecho a reclamación, y rellené una queja oficial. Además, he puesto otra queja a la plataforma - porque es ahí donde contraté el servicio y donde debería estar clara toda la información, y estoy siguiendo el proceso de poner una queja a Consumo en Portugal. No se trata de que el servicio sea caro o barato, sino que es traposo el proceso y deja al usuario sin capacidad de maniobra en mitad de un viaje.
En definitiva, este proceso tine muchas cosas que mejorar, y alguna que otra trampa por el camino, que os dejo por aquí en forma de reflexión:
- Pagar con seguro un precio de alrededor 100 € día de un coche de alta gama por día me parece un precio normal, así que no es por el coste total del coche.
- Usar un precio muy barato para salir en las listas de las plataformas con luego una fianza de 2.400 € es tramposo. Busca tener al cliente asegurado para terminar el proceso de venta - una vez forzado por estar de viaje - cuando el cliente no tiene margen de alternativa.
- Hacer el proceso de venta con una hoja de papel obligando a pagar sin ver las condiciones de los seguros y lo que están cobrando, es ilegal. Negarse a dar una factura Pro-Forma es ilegal. Esto es algo que pienso seguir peleando con ellos.
- Cobrar 300 € que es más que el coste de la gasolina, no cumple la regulación tampoco según me he informado con los abogados, así que también voy a pelearlo.
- Que la plataforma, que es el lugar de contratación no informe de estos costes tampoco cumple la regulación europea, así que necesito perseguir a los dos y ver quién está haciéndolo mal. La plataforma a la hora de integrar datos de un tercero, o un tercero integrándose en una plataforma de manera "tricky". Os contaré lo que descubro.
Ya os contaré como termina todo esto, que apunta a ser otro proceso divertido, y este año, además del que os he publicado ya con el vino, llevo alguno más. Viajar es lo que tiene, mucha diversión.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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