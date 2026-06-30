Marvel Cinematic Universe "MCU" Versión Siglo XX
Si os digo que soy un aficionado a Universo Marvel, los que me conozcáis sabréis que me estoy quedando corto. Pero dejémoslo ahí, en sólo eso, en que me gustan los Superhéroes de Marvel. Dicho esto, muchos de vosotros habréis visto, seguramente, las películas de Marvel Cinematic Universe Phase One o las nuevas de la Phase Two. Pero antes de estas maravillas, tuvimos otro MCU, en versión Alpha, y es de lo que os voy a hablar ahora.
Voy a dejar fuera de este artículo las películas de la trilogía de Spiderman y de Amazing Spiderman, que ya las damos por conectadas y parte del MCU. También la de Hulk de 2003, que para mí forma parte también del MCU. Y las de X-Men de Fox con todas sus ramificaciones - incluida la serie Legion y la película de Los Nuevos Mutantes. Y las de Los 4 Fantásticos del Siglo XXI, que también son ya casi parte del MCU.
Voy a irme un poco más atrás, antes de que FOX y Marvel hicieran las modernas películas de superhéroes, a los años donde los Superhéroes de Marvel, durante el Siglo XX, hacían sus primeras apariciones. Un Marvel Cinematic Universe "MCU" Siglo XX que, si no lo conoces, te llamará la atención. Aquí van.
Spider-Man
Fue el primero de los superhéroes en saltar al mundo de la televisión con actores. Primero con unas apariciones muy para niños de 5 minutos que se llamaban "Spidey Super Stories" que se emitió de 1974 a 1978 y que tenía narradores de las historias. Entre otros, el mítico Morgan Freeman. Aquí tenéis un episodio.
Figura 3: Spider Super Stories
En 1977 llego la primera película de "Spider-Man", que fue de lo más famoso durante muchos años. Era un Piloto para la serie de Televisión, y el actor era el mítico por este papel Nicholas Hammond. Ese mismo año, comenzaría la Serie de TV "Spider-Man" que duró dos Temporadas, hasta Julio de 1979. De esa serie, se construyeron dos películas, basadas en dos tramas de dos episodios cada una. En 1979 Spider-Man "Strikes Back" y en 1981 Spider-Man "The Dragon´s Challenge". El mercado del vídeo-club comenzaba a mandar.
Figura 4: Trailers de las películas de Nicholas Hammond.
En 1978, Spider-Man tuvo una serie en Japón, mítica. Con 41 episodios de 24 minutos duró hasta el año 1979, y tuvo una película corta, que era de la duración de un capítulo, pero que se sacó como extra y cómo Spider-Man japonés (mini-película)
Figura 5: Spider-Man Japonés
Por supuesto, en el Siglo XX hubo muchas más series de Spider-Man de dibujos animados, pero eso es otra historía. Después vendrían las películas de Spider-Man más modernas que todos conocemos. Y si no las conoces...abandona este blog.
The Incredible Hulk (con Daredevil y Thor)
Mítico es esta primera iteración de The Incredible Hulk, con la mítica pareja de Bill Bixie como Bruce Banner y Lou Ferrigno como The Hulk. La obra completa está formada por 2 películas para televisión para dar inicio a la saga, durante el año 1977, llamadas "The Incredible Hulk" y "The Return of the Incredible Hulk: A Death in the family". Después, la serie tuvo 80 capítulos hasta el año 1982.
Figura 6: The Incredible Hulk
Y de 1988 a 1990 tres películas, una cada año. La primera "The Incredible Hulk Returns" (1988) con The Mighty Thor, "The Trial of the Incredible Hulk" (1989) con Daredevil, y "The Death of the Incredible Hulk" (1990). Como podéis ver, dando entrada a más héroes del Universo Marvel, como Thor o Daredevil
Captain America
En el Siglo XX el Capitán Ameríca tuvo también su "Trilogía". Las dos primeras TV Movies fueron en el año 1977, donde se emitió "Captain America" (1979) y "Captain America II: Dead too soon" (1979) con Reb Brown como "Capi". Y por último un Reborn con "Captain America" (1990). Mundo vídeo club manda.
Pero el Capitán América fue un pionero, porque en el año 1944 él tuvo su Serial de 15 capítulos, en plena II Guerra Mundial. Aquí lo podéis ver íntegro en Youtube.
Figura 8: Captain America - Serial TV (1944)
Después de estos héroes, hemos tenido iniciativas individuales para algunos otros personajes de Marvel, no todos superhéroes, pero todos parte del MCU, que quede claro.
Doctor Strange, The Punisher & Nick Fury
Estos tres personajes son parte fundamental del MCU moderno, pero tuvieron sus inicios en el Siglo XX. El primero de ellos, el Doctor Strange, que en 1978 tuvo una Película de Televisión. Y ésta, os lo confieso, aún no me la he visto.
Figura 9: Doctor Strange 1978
En 1989, tuvimos la película de "The Punisher" protagonizada por el mítico Dolp Lundgren, en una peli que tienes en Disney+ disponible hoy en día, y que me la vi hace muy poquito.
Figura 10: The Punisher 1989
Y la última de estos héroes que tantas veces se ven la caras juntos, es una "mítica" película de televisión de "Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D.", protagonizada por, ni más, ni menos, que el mismísimo David Hasselhoff en 1998. Confiesa que ahora estás deseando verla.
Figura 11: Nick Fury "Agent of SHIELD" 1998
Pero no fueron todos lo superhéroes que tú conoces, aún hubo más personajes de Marvel que llegaron a la gran pantalla, que formaron parte de este particular MCU del Siglo XX.
Howard The Duck, Blade & Night Man
Una de las películas que fue de las más taquilleras de los héroes Marvel se encuentran aquí, donde Howard the Duck (1986) consiguió reventar las taquillas con este simpático y único personaje. Además, la película de Blade: El Cazador de Vampiros, un personaje que llega de las páginas de Drácula, que en 1998, lo reventó. En esta última, con Santiago Segura como extra,
Figura 12: Howard the Duck 1986
Pero a estas hay que sumar otra película de un personaje Marvel, pero que vino de la línea Ultraverse (esto ya es para comiqueros) que se llama Night Man, y que fue hecha en forma de serie para la televisión, con dos temporadas.
Conan y el mundo bárbaro.
Para terminar, si tenemos en cuenta que el personaje de CONAN se incorporó a Marvel, en el año 1982 tuvimos la mítica Conan el Bárbaro y en 1984 Conan el Destructor, además de la serie de televisión Conan el Aventurero (1997–1998). Y dentro de ese mundo, las películas de los personajes de Red Sonja en 1985 y Kull el Conquistador en 1997.
X-Men y Los 4 Fantasticos
Para terminar, no quería hacerlo sin hablar de los mutantes. Fox lanzaría las películas de los mutantes X con cierto éxito, donde además estarían todas las de X-Men, más las de Logan/Lobezno, la serie de Legion, los Nuevos Mutantes, y Masacre, pero en el Siglo XX, justo antes de la primera X-Men, tuvimos la película de Generation X (1996), con Enma Frost, y Banshee, entre otros personajes de la serie.
Figura 14: Generation X
Y, a pesar de haber tenido su anuncio, la película de Los 4 Fantasicos de 1994 no se llegaría a estrenar pero quedaría hecha por no perder los derechos. Así que la buscas la puedes encontrar, que salió al mercado del vídeo.
Figura 15: Los 4 Fantásticos 1994
Muchas otros héroes se quedaron en el tintero, pero, no obstante, estaba claro que había interés por los personajes de Marvel, solo había que dar bien con la tecla para construir la obra de arte que fue el MCU: Phase One. Por si tenéis interés, os dejo el Time-Line del MCU Siglo XX que he creado para mí.
MCU Siglo XX - Orden Cronológico
- 1944: Captain America - Serial TV (1944)
- 1974-1977: Spidey Super Stories (29 episodios)
- 1977: Spider-Man: Piloto
- 1977-1979: Spider-Man: TV Series (13 episodios)
- 1977: The Incredible Hulk
- 1977: The Return of The Incredible Hulk: A Death in the Family
- 1978-1979: Spider-Man Japonés (41 episodios)
- 1978: Spider-Man Japonés mini-película
- 1978-1982: The Incredible Hulk (TV Series) (80 episodios)
- 1978: Doctor Strange
- 1979: Spider-Man "Strikes Back"
- 1979: Captain America
- 1979: Captain America II: Dead too soon
- 1981: Spider-Man: The Dragon's Challenge
- 1982: Conan el Bárbaro
- 1984: Conan el Destructor
- 1985: Red Sonja
- 1986: Howard the Duck
- 1988: The Incredible Hulk Returns
- 1988: Blade: Cazador de Vampiros
- 1989: The Trial of the Incredible Hulk
- 1989: The Punisher
- 1990: Captain America
- 1990: The Death of the Incredible Hulk
- 1994: Los 4 Fantásticos 1994
- 1996: Generation X
- 1997-1999: Night Man
- 1997-1998: Conan el Aventurero
- 1997: Kull el Conquistador
- 1998: Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
2 comentarios:
Tío, en el listado, la del 84 es "Conan, el destructor", bastane mejor que la serie del 97 ;)
Lees en diagonal. Eso pone :)
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