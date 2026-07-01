La velocidad mató al impostor
Seguro que conoces el Síndrome del Impostor. Esa sensación de llegar a un sitio nuevo y sentir que todos son más listos que tú, están más preparados que tú que te hace sentir como si no supieras nada, como si te hubieras colado sin estar preparado, como si fueras un impostor pretendiendo ser el profesional o la persona que ellos creen que tú eres y que es el motivo por el que te han contratado. Si no has sentido nunca el síndrome del impostor, entonces tienes otra patología que deberías tratarte.
Lo cierto es que este síndrome se da por la necesidad de querer demostrar que estas listo para lo que tengas que hacer desde el primer día, cuando con la experiencia todos sabemos que esto no es posible y que todo el mundo necesita un periodo de adaptación al nuevo entorno, las nuevas herramientas, la nueva forma de trabajo. Pero sobre todo, porque siempre hay algo que tienes que aprender que aún no sabes que tienes que aprender.
Con la llegada de la IA, el síndrome del impostor ha perdido fuerza por imposibilidad de sostenerse sobre sus fundamentos y premisas iniciales. Y es que la avalancha de conocimientos, tecnologías, y paradigmas nuevos con los que nos toca trabajar cada día en nuestras jornadas laborales es tan grande que no tiene sentido intentar justificar que no se sabe algo.
En una de mis últimas charlas, un profesional de larga experiencia laboral en el mundo de la ciberseguridad, hablando del impacto de la Inteligencia Artificial en la gestión de la Ciberseguridad, en mita de la conversación, me dijo algo que se me quedó grabado:
"Chema, por primera vez en mi vida no me da vergüenza reconocer que no tengo ni idea de todo esto que nos estás contando."
Por supuesto que tendría idea de lo que estábamos hablando, pero entiendo que, como todos, no al nivel al que estábamos acostumbrados tiempo atrás, donde teníamos versiones Alpha, Beta, Release Canditate 1, Release Candidate 2, Pre-Release... ¿donde está todo aquello? Durante el tiempo en que teníamos acceso a una versión alfa, y luego llegaba la versión 1.0, teníamos la oportunidad de probar y aprender a manejar las tecnologías, de tal forma que cuando estaba en producción ya lo conocíamos.
Hoy, en ese mismo periodo de tiempo, la tecnología ha sido lanzada, evolucionada y "deprecada", en pro de una nueva versión, una nueva tecnología, o un nuevo paradigma. Un año y medio ha pasado desde la llegada de los modelos de DeepReasoning, menos desde que aparecieron los MCPs, y un año desde que empezamos a hablar de Skills, y ya estamos con problemas de Threat Modeling para Agentic AI, y un Internet Agéntico que ha cambiado el paradigma tecnológico de todas las empresas.
Yo ya no pienso en algoritmos de orquestación a bajo nivel, pienso en orquestación, depuración y gestión de Agentes. Ya no hablamos de fortificación, sino de Guardarraíles, Harnesses y Scaffolding para seguridad. Hablamos de Token Exhaustion, de Destilación de conocimiento o de nuevos ataques ataques de Agentes con Possion Memory. Y solo ha pasado un año y medio desde que comenzó toda esta locura maravillosa de los agentes.
Por el camino, hemos tenido la disrupción laboral, los cambios de roles, el "reshaping" de los organigramas y "blueprints" en las empresas, y los cambios en la manera de trabajar. Donde hablamos de los Agentes AI que gestionas y las X que multiplicas. Un mudo curioso que ha crecido en todo el mundo en el mismo periodo que pasó desde que Microsoft puso la primera versión de Longhorn y llego la versión 1.0 de Windows Vista. Curioso.
Y es por esto que, la velocidad a la que va este mundo profesional nuestro, ha hecho que el síndrome del impostor de los profesionales haya pasado a un segundo plano. La preocupación de los profesionales es más el AI Anxiety, el Token ranking o el 10x que te dan tus Agentes AI. Y por el camino, ni un segundo que peder en el Síndrome del Impostor, que si lo tienes, no puedes preguntar a los compañeros.. ¿Qué es esto? ¿Cómo has hechos eso? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Me ayudas con esto?
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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