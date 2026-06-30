Eu estudo português, mas não o falo tão bem (ni hindi)
Desde que me comencé a trabajar en Portugal decidí comenzar a estudiar Portugués, como entretenimiento, usando Duolingo. Tengo muchas cosas que contar sobre esta aplicación, porque realmente es un entretenimiento bueno que te ayuda a aprender la lengua, sí, pero se enfoca demasiado en algoritmos de engagement que van contra el aprendizaje y hace que se pierda algo de foco. Pero no va de eso de lo que quería hablaros, sino de la traducción de vídeos.
El domingo, como estaba trabajando, decidí hacer un pequeño vídeo para TikTok y Reels sobre los artículos que he estado dedicándole a los Asistentes AI basados en LLM, para avisar un poco de sus riesgos. Al final, he sacado tres artículos con tres asistentes diferentes, pero con unos ratitos nada más, he podido localizar varias decenas de ellos con similares resultados.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Así que, para que la gente fuera consciente de eso, hice este vídeo que podéis ver en mi cuenta de Instagram publicado, donde recojo en un minuto lo que he querido trasmitiros en los tres artículos que os he publicado.
Los artículos, por si aún no los has leído - que deberías - os los dejo aquí mismo, así que antes de seguir con este artículo, céntrate en leerlos.
Cuando hice el vídeo, en mi Foro Público de El lado del mal en MyPublicInbox, María Gómez Prieto, nos compartió cómo Instagram para Android estaba traduciendo mi vídeo a varios idiomas, y haciendo - si os fijáis con detalle -, el Lip Syncing automáticamente, y me ilusión ver lo bien que podría hablar Portugués.
Figura 4: Auto Translate con LipSync
En mi versión de Instagram para iPhone no he visto esta función todavía, pero me alegra que ya esté usando estas características para los productos masivos. Tal vez ya las conocíais todos vosotros, pero si no, que lo sepas. Ahí me tienes hablando en varios idiomas perfectamente.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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