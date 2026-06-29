El negocio de la venta de datos de los asistentes a EVENTOS: Agentic AI + Web Scrapping + Data Enrich + Spam
El otro día, en una de nuestras reuniones de amigos, debatí un rato con mi compañero Kiko Monteverde sobre las campañas de venta de datos de asistentes a eventos. Unas son estafas, pero otras... realmente tienen los datos. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil, estamos en el mundo de los Agentes IA, de las capacidades de WebScrapping avanzadas, de la digitalización de los eventos para el networking profesional, y del auge de las plataformas de Data Enrich... el resto, es unir las piezas.
Figura 1: El negocio de la venta de datos de los asistentes a EVENTOS.
Agentic AI + Web Scrapping + Data Enrich + Spam
Para poneros en situación, escribí un artículo hace unas semanas sobre el negocio de la venta de asistentes a eventos. La pregunta que me hacía en ese artículo es ... ¿estafa? ¿hacking? ¿o hay algo que no veo? Pues bien, de todo hay, por supuesto.
Durante mucho tiempo, en la Dark Net se han comercializado datos robados a plataformas, pero eso implica mucho trabajo. ¿Cómo simplificar esto sin necesidad de buscar una vulnerabilidad que puede o no existir? Pues aprovechando las capacidades que tenemos hoy en día.
Paso 1: Localizar los eventos.
Esto es un trabajo para un Agente AI que en loop busque todos los días nuevos eventos que van a tener lugar en el futuro cercano - por eso se venden "in advance" muchos de estos datos -. Este es un trabajo puro para un Agente AI que permita localizar los eventos primero.
Una vez que el primer Agente IA va reportando los eventos, pasamos al segundo Agente IA, que debe trabajar evento a evento para descubrir si ese evento cuenta con una plataforma web o móvil para hacer networking, conectar con otros asistentes y con los expositores para planear reuniones de trabajo, que es una cosa bastante común.
Con este Agente IA ya tenemos la plataforma que se necesita para hacer el Web Scrapping de datos que van a ser el origen de los datos de vent. Esto está ya en camino.
Paso 2: El WebScrapping del evento
El siguiente paso es hacer el WebScrapping del evento. Para ello, hay que registrarse al evento y entrar dentro de la aplicación para ver los asistentes, pero una vez dentro los tienes allí. Esta es la captura de uno de los eventos en los que he participado este año con una de estas plataformas de networking y conexión de participantes.
He tapado las fotografías, el nombre, los apellidos y la empresa, pero queda claro que están ahí los datos. La aplicación de networking permite Conectar. Si el otro acepta, entonces se comparten los datos de contacto - normalmente e-mail y teléfono -, por lo que no siempre la gente acepta la conexión. Pero, no es necesario.
Un punto interesante es que, si acceder a esta lista cuesta dinero porque hay que registrarse de pago antes, entonces solo lo hacen cuando alguien ha pagado por los datos. Por eso, se venden los datos de los eventos antes de que se hayan realizado.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Y si hay captchas, o protecciones en las aplicaciones, pues nada. Usando las mismas técnicas que se usan en el hacking y el pentesting con Inteligencia Artificial. Easy.
Paso 3: Data Enrich & Spam e-mail
Aquí viene la gracia final. El mercado de datos. Probablemente recordáis mi enfado con una de las plataformas de venta de datos para Data Enrich que vendía mi teléfono y mi dirección de correo electrónico. Esta en concreto tiene 230 Millones de personas en ella.
Mi historia, os lo conté en el artículo de "Do NOT sell my information (e-mail & phone number)". Tuve que luchar con abogados para salirme de todas las que vendían mis datos.
Estas plataformas son las que utiliza el Agente AI que genera el paquete enriquecido con todos los datos de los asistentes al evento que se venden. En este ejemplo he buscado gente que vino como asistente al evento en el que usamos una plataforma de networking, y ahí están los datos de contacto. Me volvieron a meter en una de esas plataformas recientemente, pero reconozco que el proceso de salirme fue más sencillo, o que yo ya me conocía todos estos problemas.
Con esto, ya tenemos el negocio, el resto es un Agente IA para hacer Spam masivo por e-mail vendiendo por delante esos datos. Y si alguien compra, pues hacen el paquete y te los dan curados. Un negocio basado en Agentes IA muy sencillo, si lo piensas.
Para no caer y para salir de la venta de datos.
Tus datos tienen valor. Las plataformas de Data Enrich los venden al por mayor. Los negocios de venta de datos de eventos los empaquetan y los venden con un precio mayor. Y tú sufres el Spam por email y por teléfono. A mí no me gusta nada esto. Esta fue una de las razones de crear MyPublicInbox. Y lo último que estamos haciendo es añadir una dirección e-mail al canal de MyPublicInbox, de tal forma que lo mismo que funciona por el canal web, funcione por el canal e-mail.
La semana que viene saldrá la primera versión de esta nueva capacidad, y os podré contar más cómo funciona, para que le saques el máximo partido a estas nuevas capacidades para proteger tu tiempo y luchar contra estos negocios de venta de datos. Y si estas sufriendo mucho Spam por email o telefónico y quieres salir de estas plataformas que venden tus datos, contacta con Leire en MyPublicInbox y te echamos un cable.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario