Una charla en Itnig con Bernat Farrero el día de fiesta en Lisboa
El pasado 10 de Junio era festivo en Lisboa, así que me metí en agenda participar en el podcast de Itnig con Bernat Farrero, CEO de Factorial, que me había pedido una entrevista tiempo atrás para hablar de mi experiencia profesional desde que comencé con la tecnología. Sabía que no iba a ser fácil. Son casi 40 años los que han pasado desde que toqué mi primer ordenador, y condensar anécdotas, experiencias, aventuras en una hora iba a ser difícil.
Pero, abierto a sentarme con él y hablar de lo que pudiéramos hablar. Al final el tiempo se nos fue rápido - a pesar de que estuvimos más de una hora y media -, y hablamos de muchas cosas, de mi vida de charlas, de Informática 64, de ElevenPaths, 0xWord, MyPublicInbox, Telefónica y Cloudflare, pero también de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Hacking, además de mis libros.
Los que me seguís mucho seguro que conocéis todo lo que cuento, y si seguís este blog con regularidad, todo está publicado por aquí de una manera u otra, pero siempre hay algún detalle que cuento que no había contando antes simplemente por que nunca se puede contar todo porque tomaría una vida contar una vida, y yo me preocupo de hacer muchas cosas en la mía.
Figura 3: Bernat Farrero entrevista a Chema Alonso
Hoy os iba a hablar de Fable, y el baneo de Anthropic, pero siendo domingo, he pesando que mejor algo ligero de entretenimiento. Que tengáis un buen domingo, que yo esta semana estaré por Alemania y aprovecharé en los viajes para escribir artículos de los habituales por aquí.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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