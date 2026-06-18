Hacking AI: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Misalignment. How to Hack Digital Services Based on LLMs & AI Agents (English Edition)
Hoy, ya con los deberes del cumpleaños cumplido, os dejo una noticia que para mí es muy bonita. Es el inicio de un proyecto nuevo que lleva meses gestándose y que el día 1 de Julio de este año da su comienzo. Pero mientras llega ese día, os dejo uno de sus primeros pasos, que es esta versión en inglés del libro de Hacking IA que publicamos en Español, pero ahora en su versión en Inglés.
El libro de Hacking AI: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Misalignment. How to Hack Digital Services Based on LLMs & AI Agents (English Edition) además lo hemos publicado en digital en Amazon, y lo tenéis, si queréis, ya a la venta en el marketplace de Amazon.
Si estás leyendo este blog, probablemente te interese más la versión en Español, pero si tienes algún compañero que no habla nuestra lengua, ya le puedes compartir el enlace del libro en Amazon. Y si te gusta leer en inglés en digital, pues también lo tienes.
En breve ya os iré contando más novedades de este nuevo proyecto en el que voy a comenzar a trabajar con viejos y buenos amigos y compañeros, pero por el momento aquí tenéis un adelanto, que para nosotros es muy especial.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario