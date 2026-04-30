Media Party Barcelona 2026: Septiembre 7 y 8 en CaixaForum
Hoy viernes os dejo información de mi primera charla después del verano en España. Será en el Media Party Barcelona 2026 que tiene lugar en el mes de Septiembre, los días 7 y 8 en el magnífico recinto de CaixaForum.
El evento está enfocado a periodistas, una de las profesiones donde la tecnología más ha irrumpido en los últimos dos años, cambio por completo el ecosistema y las reglas del juego de la comunicación. Así que en este evento vienen ponentes de primer nivel a compartir conocimiento sobre estos temas.
Figura 2: Ponentes de Media Party Barcelona 2026
Estos temas han sido de mucho interés para mí desde hace muchos años, y si has venido a verme a la RootedCON los últimos años, o has seguido mi blog habrás visto que le dediqué tiempo de investigación a la parte de creación automática de medios digitales con sesgos ideológicos, que incluso acabó en una demo en real en la televisión, como os dejé en el artículo de "CodeProject: NewsBender - Desinformación política con Generative-AI". De esto hablé en la RootedCON 2024, si no recuerdo mal, y os dejé en este otro artículo cómo lo construimos con Agentes Periodistas: "Cómo se creó CodeName: "News Bender Project" con GenAI"
Además de los años de DeepFakes, proyectos de Fake News, que probablemente hayáis podido ver en una u otra charla, este año, en RootedCON 2026 di la charla de Retórica, una plataforma basada en IA para analizar cómo los medios de comunicación explotan los Primal Fears de los lectores, para generar movimiento. La charla - que se llamó "Fear of the Dark" no está pública en ningún sitio, pero sí que tenéis acceso a un artículo largo sobre el tema en varias partes que os dejo por aquí.
- Fear of the Dark: Fear, Data & Fake News
- Fear of the Dark: DeepFakes, Sappo & Sentiment Analysis
- Fear of the Dark: Detección de Suplantación de Identidad y DeepFakes usando Verificación de Identidad en MyPubicInbox
- Fear of the Dark: Primal Fears & Retórica IA
- Fear of the Dark: Deep Fakes, Fake News & Primal Fears
- Fear of the Dark: Un pequeño estudio de medios y miedos
Estos son sólo ejemplos de cómo la IA se puede utilizar para cosas que no están bien - ya sabéis mi inclinación a la Ciberseguridad y el Hacking en todo lo que hago -, pero también puede ser una fuerza de creación de tecnología maravillosa, si es correctamente utilizada, y de esto va también este evento.
Así que, si te apetece venir a ver lo que se cuece en este mundo, o si realmente tienes un interés profesional en estos temas, no dudes en apuntarte y venirte al Media Party Barcelona 2026. Si te apetece venirte, consigue tu entrada hoy mismo, que no hay infinitas.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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