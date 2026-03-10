Fear of the Dark: Detección de Suplantación de Identidad y DeepFakes usando Verificación de Identidad en MyPubicInbox
Continuando la serie de Fear of the Dark, como parte de la presentación de RootedCON, sincronizamos la publicación de un servicio para Perfiles Públicos que llevaba tiempo con ganas de tener. Como os he contado muchas veces, me he topado con la experiencia de la suplantación de mi identidad muchas veces, y por eso quería tener una forma de solucionar esto, mediante una Verificación de Identidad explícita, en este caso, usando MyPublicInbox.
La idea es muy sencilla. Supongamos que tú estás por ahí en las redes, y supuestamente te has topado conmigo, con Chema Alonso en un foro, en un canal de chat, o alguien que has encontrado te ha dicho que yo es mi amigo y que yo hago trabajos de hacking, que invierto en nosequé, o que yo estoy detrás de algo, y entonces un día tienes un chat o una vídeo conferencia "conmigo"...
Ya te digo yo que seguramente sea un Suplantación de Identidad y puede que estén usando una DeepFake, así que, sencillo. te vas a mi perfil en MyPublicInbox, y solicitas una Verificación de Identidad, que de momento es un servicio gratuito para todos los usuarios de MyPublicInbox.
Desde ahí puedes enviar una evidencia, mediante una captura de pantalla, junto con una descripción de dónde supuestamente estás teniendo una reunión virtual conmigo, un chat, o una conversación. Si estás teniendo esa supuesta reunión conmigo, puedes "decirme" que quieres Verificar Mi Identidad sin ningún problema, que yo pasaré este proceso contigo.
Figura 4: Te llevará a tu cuenta de MyPublicInbox
Esto generará una Petición de Verificación de Identidad que me entrará en Mi buzón de MyPublicInbox para que pueda revisarla, con toda la información que me has enviado. Solo tengo que ir a la sección de Verificación de Identidad y tendré en la zona de Verificar Identidad la petición.
Figura 5: Petición de Verificación de Identidad
Y ahora, pues con pulsar en Revisar tendré acceso a los detalles que me hayas proporcionado, con la captura de la imagen por delante, así que puedo ver si es una conversación mía de verdad o no. En este caso, para la demostración he subido una fotografía mía, pero lo suyo es subir la captura de una vídeo conferencia o del chat, o de lo que sea que se supone que soy yo.
Y como yo soy yo, y sé si yo estoy haciendo ese chat, esa vídeo conferencia, esa reunión virtual o tengo esa cuenta en ese supuesto foro, pues daré a Rechazar o Verificar, con lo que generará un PDF con los datos del proceso de la Verificación o la No Verificación.
Figura 7: Informe de Verificación
El documento son unas páginas donde se detallan los datos de la petición, los datos de las fechas, y que ha pasado por los servidores de MyPublicInbox, que el usuario concreto que recibió la petición la revisó y dijo que sí, que era él, o que no, que no era él.
Figura 8: Informe completo firmado digitalmente
La única Verificación de Identidad que utilizamos ahora mismo es la del dueño de la cuenta, que sabe si él está o no está teniendo esa reunión o no. Es como si me llamara un amigo y me dijera:
"Oye Chema, ¿eres tú el que está ahora en el foto de XXXX diciendo esas cosas?"
Y yo le confirmará que sí o que no. Lo que me ayudará a mí a saber dónde me están suplantando la identidad y a él a protegerse contra una estafa.
Para configurar esto este servicio en MyPublicInbox, si eres un Perfil Público, puedes activarlo en el menú de tu cuenta de MyPublicInbox en la sección de Verificación de Identidad - Configurar Verificación. En el siguiente vídeo tienes una demostración de proceso completo.
Figura 10: Verificación de Identidad en MyPublicInbox
Al final, a pesar de que sea un servicio dependiente de una identidad en Internet - la de MyPublicInbox - ya obliga a los ciberestafadores a primero tener que robar la cuenta de MyPublicInbox, y luego a hacer la DeepFake o la suplantación, por lo que es una protección más antes de enviar dinero, o hacer cualquier tontería.
Y por supuesto, desde MyPublicInbox monitorizamos el uso de este servicio para detectar situaciones de fraude, que además de mucha víctima, también hay mucha ciberestafa, por lo que la monitorización constante es clave siempre.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
