Cuánto dinero cuesta hacerte el juego de Light-Cycles de TRON en Workers de Cloudflare usando IA
Ayer os hablaba de la Deuda Técnica en la que incurrimos cuando hacemos uso de la Inteligencia Artificial para programar proyectos, y hoy quería ver cuánto cuesta en dinero hacerte un proyecto con IA, además de verlo en tiempo. Y para hacer la prueba, quise hacerlo con el juego del Light-Cycles de TRON.
Figura 1: Cuánto dinero cuesta hacerte el juego de Light-Cycles
de TRON en Workers de Cloudflare usando IA
Ya sabéis que yo soy muy fan de la saga de TRON, de la que tengo todos los cómics, me he visto todas las películas y series, e incluso tengo varias de las novelas, y la maquinita de los años 80 de TRON, donde entre otros, venía el juego de Light-Cycles al que me podéis ver jugando aquí.
Como ya os conté en el articulo de "La gestión de la "Deuda Cognitiva" en servicios programados con Inteligencia Artificial" es un juego que me lo he hecho con Vibe-Coding para tenerlo en un script en Bash para MacOS donde puedo jugar cualquier minuto perdido.
Este es uno de los juegos míticos de TRON, de los que os hablé en mis artículos dedicados a TRON que debes leerte si no los has leído ya para hacerte súper-fan de la saga. Aquí los tienes.
- Trace ON
- TRON: La historia a través de las películas, series, vídeo juegos y cómics
- TRON: Los cómics que se han publicado
- TRON: Los juegos de TRON en el Siglo XX para que juegues online con las motos, los discos y los tanques. EOL.
- TRON: Los juegos de TRON en el Siglo XXI de aventuras gráficas y arcade. EOT
Pues bien, después de ver el artículo de "Cómo migrar Arkanoid de C++ a TypeScript con OpenCode y desplegarlo en Workers de Cloudflare" quise hacérmelo yo y ver lo que me costaría tenerlo corriendo en un Cloudflare Worker en el Edge, así que me puse a pegarme con ello.
La verdad es que no fue muy complicado, le pedí a Gemini el Prompt para OpenCode - después de configurarlo y conectarlo con AI Gateway de Cloudflare, utilizando Claude Sonnet 4.6, le di caña.
Figura 5: Jugando on the Edge dentro del Grid
En cuestión de un 15 minutos me había hecho todo el juego, y lo había desplegado como un Cloudflare Worker en una URL de una de mis cuentas de Cloudflare, y por supuesto me eché unas partidas para demostrar a la máquina quién es el que manda en The Grid - yo soy el que gano, por supuesto -.
Pero lo interesante era cuánto había costado hacerme este juego, que como podéis ver fue medio dólar, es decir, 0.5 USD en costes de "ingeniería", y para construirme un juego que programar décadas atrás hubiera sido mucho, mucho, mucho más costoso.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Sí, puede que los modelos tengan problemas de seguridad que les hacen vulnerables por diseño, como he hablado muchas veces, pero generando código hay que reconocer que lo hacen a una velocidad brutal, por lo que no adaptarse a este mundo es imposible e irresponsable. Eso sí, creo que en el artículo de ayer os dejé ya clara mi reflexión sobre dónde hay que ir con todo con esto, y donde creo que hay que ir con cuidado. El mundo pasado ya pasó, ahora es este.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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