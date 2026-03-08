Este año la charla de RooteddCON Madrid 2026
fue sobre el miedo, la explotación del miedo, y el uso de la tecnología para detectar qué miedos quieren activar en mí. Una charla que buscaba juntar las piezas tecnológicas para detectar como se insufla miedo a escala y cómo se polariza a las sociedades por medio de virales bien construido que están pensados para activar subliminalmente los miedos de las personas. Esos miedos que hacen que las personas se muevan.
Figura 1: Fear of the Dark: Fear, Data & Fake News
Escribe Don Arturo Pérez-Reverte
en su libro de libro de "El Capitán Alatriste: Misión en París
" que "Todo es posible en España, donde antes te mueve del sitio un doblón que un toro
". Esta es una frase que me encanta, pues juega con el doble sentido de "doblón
", que en tauromaquia un "doblón
" es un pase, y al mismo tiempo es dinero. Esa frase mezcla mucho trilero, donde para mover a alguien se puede usar el miedo - al toro -, al mismo tiempo que la avaricia, ya sea por dinero o por un engaño - el doblón como pase de torero - pueden ser más útiles. Preciosa forma de conseguir los objetivos, a base de miedo y avaricia.
Fear
Lo cierto es que el ser humano es la especie dominante sobre el planeta Tierra gracias a la capacidad que tiene su cerebro de tomar decisiones inteligentes y rápidas, con el objetivo de maximizar la supervivencia. No tenemos el cerebro más grande, ni el más rápido, ni tampoco el que más recuerda o con mejor claridad, pero en toma de decisiones rápidas e inteligentes somos los dominantes. Usamos el miedo como forma de medir el riesgo, y después, tomamos la decisión inteligente al respecto.
Sin embargo, el Miedo es una poderosa arma de manipulación. Pues el ser humano es capaz de tener miedo por cosas que no ha visto, que no existen, o que directamente son imposibles. Puede tener miedo a Monstruos inventados, a peligros que realmente no están presentes, o a situaciones que nunca van a pasar. Da igual, el ser humano tiene miedo por precaución y anticipación. Así, la RAE define el miedo como "angustia por un riesgo o daño real o imaginario"
Y he aquí la magia. Cualquiera puede crear miedo, lo que hace que sea la principal vulnerabilidad a explotar en las personas y las sociedades. Crear miedo está al alcance de cualquiera. Cualquiera que pueda contar una historia. Cualquiera que pueda imprimir un cartel, un folleto, un libro. Esto ha sido así desde hace muchos siglos.
Pero... cuando llagamos al Siglo XXI
, con las redes sociales, el big data, los medios de comunicación digitales y, especialmente, el Machine Learning
y la Inteligencia Artificial
de hoy en día, crear miedo masivamente es una poderosa arma GeoPolítica, GeoEstratégica, y CiberGuerra
. Crea el miedo adecuado, elige el malo correcto, y tendrás a los seres humanos de un país "tomando decisiones inteligentes y rápidas
" para evitar ese riesgo que no existe.
Al final, si un ser humano ve un cocodrilo que está saliendo del rio para comérselo, la decisión inteligente y rápida es salir corriendo o subirse a un árbol. Se ha tomado una decisión después de sopesar el riesgo y evaluar que el cocodrilo puede que no corra tanto como él o que no pueda trepar a los árboles. Inteligente. Ahora, si el miedo que aterroriza al ser humano es la llegada de un Vampiro o la de Aliens que leen los pensamientos, entonces tendremos al ser humano por la calle llevando collares de ajos o sombreros de papel de aluminio. Son decisiones inteligentes para protegerse de un miedo, en este caso imaginario.
La pregunta es... ¿de cuantos miedos imaginarios o exagerados, o inventados, o retorcidos nos estamos protegiendo cada uno de nosotros? ¿Cuantos miedos me están lanzando constantemente a través del contenido digital que estoy recibiendo todos los días por las redes sociales, los medios de comunicación, o los contenidos que consumo en los grupos de chats a los que pertenezco?
El miedo se expande por todos los canales, porque es una poderosa forma de "movilizar" a las personas. Movilizarlas para que compren, para que voten, para que se suscriban, para que viajen, para que vayan a una manifestación, para que se queden en casa, para que vean bien determinadas normas y otras no. Todo es una sencilla ecuación de miedos. Pon los miedos adecuados, y el ser humano buscara tomar la decisión inteligente y rápida para resolverlo, aunque sea salir a la calle con ajos al cuello y papel de aluminio en la cabeza.
Miedos, Memes, y Redes Sociales
Dicho todo esto, éste es un tema que llevo años revisando de una y otra forma. He de decir que no soy un gran amante de las historias bélicas de tiempos pasados, pero la parte de propaganda, ciberguerra y ciberespionaje siempre me ha interesado.
En el Siglo XXI
, en el año 2011
, tuvo lugar la incursión de Anonymous en los servidores de la empresa HBGary
, una de las contratas del gobierno de USA
en materia de seguridad, una de las revelaciones que se pudo ver es que tenían equipos de dibujantes y psicólogos para meter ideas en las redes sociales. La guerra de la propaganda que antaño se hacía con panfletos lanzados desde los aviones o radios puestas en las puntos controlados, llevadas al mundo de Internet
.
|Figura 4: Imágenes sobre Iran creadas por HBGary
Meter una idea en la cabeza de grupos de una sociedad, o en la cabeza del mundo globalizado hoy en día, es el reto de muchos organizaciones Nation State
, de grupos terroristas, de facciones nacionalistas de toda índole. "Ya te he dado la idea, ahora actúa en base a ella."
No hay nada más poderoso que una idea, como decía la maravillosa película Origen" (Inception)
. Esto dio origen a la Guerra Memética
, o el uso de caricaturas, imágenes que insuflaban una idea de manera graciosa, rápida y fácil de infectar a las personas. Los memes. Sorprendente.
Esto, en la serie de The Boys, en la Temporada 2, es un arma poderosa que utilizan constantemente para hacer campañas, generar opinión y división. Pero esto no es nada nuevo. Es la "propaganda" de tiempos pasados llevada a Internet.
Figura 5: A Homelander no le hizo pizca la gracia este meme
Años después, con la aparición de los medios digitales, comenzó una nueva época. La época de las Fake News, las noticias distorsionadas, y la Post-Verdad
. En este caso, los memes se tornaron noticias que, con halo de ser rigurosas, serias, y auténticas, distorsionan la realidad, buscan dar una interpretación plausible a hechos comprobables llenando los huecos entre los hechos con información inventada, sesgada e interesada.
Esta es de las más difíciles de detectar, y todas las personas que tienen una mínima exposición pública te hablarán de ello. De cómo las noticias de click-bait de los más pobres periodistas se visten con halos de "investigación" cuando sólo conectan hechos, distorsionados, extrapolados, manipulados, con mensajes sesgados e, incluso, falsas fuentes informadas basadas en rumores de terceros inventados.
Figura 7: El 7 de Agosto de 2018, siendo CDO
En pleno mes de Agosto de 2018. Una noticia en la que "alguien decía algo" (¿has visto algún artículo que usa este tipo de fuentes? Pues lo mismo) que a él le parecía que podía ser así, y que llevaba todos los clichés de "fichaje súper galáctico" que podía para intentar hacer de un bulo una noticia. Lo peor, al día siguiente otros dos medios se hicieron "eco" de esa noticia" y tuve que poner un mensaje para dejar claro que no había nada de verdad en ella.
Por supuesto, la noticia era un bulo interesado en plan Fake News, que salió justo después de que yo escribiera un par de semanas antes lo motivado que estaba con el proyecto que tenía por delante. Y de que matriculara a mis niñas en el colegio para comenzar el curso escolar en septiembre.
Figura 9: La Fake News se hace viral en otros medios que sin contrastar publican
Pues bien. La noticia salió en otros medios en los que ahora sí - por que ya tenían una fuente - el periodista firmaba la noticia. Claro, ellos se estaban haciendo "eco" de algo que había sido publicado en un sitio en la red. Por supuesto, no comprobaron nada, y ese bulo lo dieron por bueno y lo transmitieron a gente que leía sus canales, generando una desinformación y un ruido innecesario.
Figura 10: Más eco sin contrastar la información
Por supuesto, no había nada de verdad en aquello
, y hoy, ocho años nunca he tenido una conversación con Palo Alto,
además de estar en Telefónica hasta Septiembre del 2025,
que pudiera significar si quiera un interés por su parte o mi parte de unir nuestros caminos profesionales, y todo fue inventado por alguien que quería generar ruido. Lo peor, los medios que se hicieron eco.
Por eso, cuando en mi grupo de amigos mandan alguna noticia con "según parece", "según fuentes cercanas", "podría ser según cuentan miembros de su partido", "al parecer sería posible", y la más ladina que pone en condicional el hecho pero remarca la negatividad de la consecuencia:
"si se demostraran los hechos significaría que ha cometido delito de injurias, delito de cohecho, delito de robo, delito de dejar la cama sin hacer y llevar los calcetines sucios, o lo que es lo mismo, ser e el peor ser del mundo".
El uso "weaponizado
" de todas estas capacidades, tuvo su explosión en el escándalo de Cambridge Analytica
, donde el uso de campañas de Fake News y Posverdad
, viralizado por redes sociales llevó al éxito con impacto decisivo en muchas campañas. De esto puedes ve en el documental de "El gran hackeo
".
Una de las campañas diseñadas por Cambridge Analytica
fue diseñada para "todos
" los jóvenes de Trinidad y Tobago.
La campaña "Do So
" fue creada en ingeniería para decirle a los jóvenes del país que no votaran, a sabiendas de que una de las etnias - la que ellos querían que ganara - iba a hacer caso a sus padres y votar. Y así consiguieron que su cliente ganara las elecciones.
Figura 12: Campaña "DO SO!" de Cambridge Analytica
A todo este ecosistema, donde de momento tenemos Internet, Redes Sociales, Medios Digitales
y algoritmos de Machine Learning
, se iba a unir de manera muy importante la Inteligencia Artificial Generativa
o GenAI
, con capacidades de generar DeepFakes
y de crear textos, música, imágenes y vídeos a golpe de Prompt, pero eso... lo dejo para la siguiente parte de este artículo.
¡Saludos Malignos!
