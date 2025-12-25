Cosas que hice en 2025
Hacer balance de este año ha sido un reto por la extensión de la cantidad de cosas que me han pasado y que he hecho. Me ha costado más de seis horas terminar de escribir este artículo que estás leyendo ahora, y no sé cuánto tardarás tú en leerlo - si es que al final lo haces -, pero como cada balance, es algo que hago principalmente para mí, aunque me gusta compartirlo con vosotros. Mi principal objetivo siempre es aprovechar este periodo para reflexionar y marcarme objetivos para el año siguiente, incluso aunque luego el año sea indescifrable y haya que pivotar muchas veces.
Este año ha sido un año muy especial por muchas cosas. He cumplido 50 años y me convertí en un "Hacker Talla L", lo que siempre obliga a una profunda evaluación sobre lo que quieres hacer el resto de tu vida, y en mi caso ha sido intenso - y os confieso que aún está siéndolo. Ha sido un año donde además he perdido a gente querida porque se ha ido de este mundo, algo que te hace recordar que el tiempo que tenemos es finito e incide directamente en los planes de tu vida. Hace que pienses en que más vale que disfrutemos los minutos y los vivamos cada día con intensidad.
Esto es algo que, si ya lo hacía antes, cada día lo intento hacer más, por eso este año lo he llenado con muchos viajes, muchos conciertos, muchos libros leídos - que siempre es vivir más por el mismo precio -, con muchos cafés, con muchas cenas y risas. Aunque también ha habido lágrimas, penas en silencio, dolor y despedidas, por supuesto, e intentado divertirme en lo que he hecho que yo siempre apuesto por mí.
Ha sido un año donde he conocido a mucha gente nueva, donde he hecho - probablemente - más cosas que en ninguno de los últimos diez años de mi vida, y sin embargo no ha sido un año de acabar exhausto de cansancio o similar, lo que quiere decir que la variedad de actividades que he ido añadiendo en mis días ha sido equilibrada, y ha sacado lo mejor de mi tiempo. Acabo con la cabeza llena de energía, y con muchas ganas de hacer cosas, lo que me reconforta y me hace tener ánimo para afrontar las decisiones que sin duda tendré que tomar en 2026.
Telefónica
El año comenzó con la sorpresa del cambio de Presidente de Telefónica a primeros de año, algo que fue un impacto para todos. Pero en el mundo de la gran empresa estas cosas son así. El Consejo decidió hacer el cambio y había que pensar en el nuevo futuro. Nos centramos en la charla del Mobile World Congress para la que yo - sabiendo yo que iba a ser mi última con Telefónica - quise hacer algo muy especial y dejar una conferencia que me encanta, y donde intenté que se viera el trabajo de todos los equipos durante los últimos 14 años. Si no has visto la charla... te la recomiendo, porque le pusimos mucho cariño.
Figura 3: Charla de Chema Alonso en MWC 2025
Después de eso nos llegó la noticia de que Telefónica era líder en innovación en el sector de Telecomunicaciones, algo que me hizo especial ilusión por todos los equipos que llevaban años trabajando. Pero no quise olvidarme de las más de 20 empresas que tuve el honor de dirigir, los muchos proyectos durante estos muchos años, y, sobre todo, el negocio de ciberseguridad que se había construido desde ElevenPaths, al que le dediqué este artículo como homenaje a los compañeros que se batieron - y que se siguen - batiéndose el cobre ahí.
Como curiosidad, un amigo me envío esté análisis al mismo tiempo hecho con DeepResearch en Perplexity sobre quién era el Mejor Chief Digital Officer de la Industria de las Telecomunicaciones, y le dio está alucinación donde decía que era yo. Bonito recuerdo que me quedo de toda esta época maravillosa que ha sido mi vida en Telefónica.
A principios de Mayo dejé mi puesto de CDO, pero seguí como Consejero de Ciberseguridad de Telefónica y en el Consejo de Telefónica Tech hasta el mes de Septiembre, donde para evitar cualquier conflicto de interés con mi nuevo trabajo, dimití. Me llevo la memoria llena de buenos momentos de todos estos años maravillosos, y seguiré ayudando a mi Telefónica todo lo que esté en mi mano, desde donde esté.
Así que desde principios de Octubre cerré una de las etapas más bonitas y maravillosas de mi carrera profesional, en la que he hecho muchos proyectos, amigos, y a los que espero que el tiempo les de todos los éxitos que se merecen. Telefónico una vez, Telefónico siempre.
Cloudflare
Cambiar siempre da un poco de vértigo, pero os aseguro que también excitación y emoción por la novedad, y los mensajes que recibí de muchos amigos y empresas, que quisieron involucrarme en sus proyectos fue muy bonito. Uno de ellos, de mi admirado Mark Anderson que después de años trabajando y construyendo ElevenPaths como partners, me escribió el primero con un mensaje que a la postre iba ser definitivo en mi vida:
"I’m sure you’re going to take some time to chill after a glorious stint there, but when you do start thinking about something, I’d love to speak to you about helping us at Cloudflare. I have such respect for your talent from my perspectives at Palo Alto and CF.
Y así comenzó todo. Así es la vida. Pero todo iba muy rápido, y casi se da la paradoja de que podrían haber entrado a trabajar antes casi de haber dejado mi puesto ejecutivo de Telefónica. Si embargo, antes de acabar de cerrar nada llamé al Presidente de Telefónica, que quería que fuera el primero en saberlo y conocer su opinión, que como sabéis, yo aún seguía ligado como Consejero con la empresa. Hablamos, le conté el proyecto, me felicitó y me dio todos los ánimos del mundo en esa nueva andadura - donde me dedicó algunas palabras muy bonitas que me guardo para mí -. Unas semanas después, comencé con Cloudflare el pasado 4 de Agosto de este año.
Figura 7: Post en Linkedin sobre mi nuevo rol
Esto generó más expectación de la esperada, más aún cuando era el 4 de Agosto, y hubo reacciones y especulaciones llenas de cosas totalmente falsas, inventadas, retorcidas y exageradas. Por suerte, los años me han enseñado a saber quién soy, y no dejar que una mentira repetida se convierta en verdad. La gente que me conoce sabe cómo soy, y yo sé cómo soy, así que sigo el consejo de George Bernard Shaw, y que cada uno se retrate como es por sus actos, y se revuelque en su lugar natural de pacer.
Europapress
Dentro de las empresas que se interesaron por mí durante este año para invitarme a ser parte de sus proyectos estuvo otra propuesta sobre la mesa que me encantaba. Consistía en hacer un proyecto de innovación y transformación de los sistemas con Inteligencia Artificial, algo que me maravilla. Al final, como sabéis, acabé uniéndome a Cloudflare, pero antes acepté el puesto de Consejero en Europapress que es una empresa que se está transformando, y con la que desde el mes de Junio estoy trabajando.
No tengo un rol ejecutivo, pero sí que tengo la suerte de ver e involucrarme en la concepción y el diseño de muchos de los trabajos de innovación que se están desarrollando allí, y donde además, tengo la oportunidad de estar cerca de antiguos compañeros y amigos.
Colaboración con la Federación de Fútbol
No puedo saltarme en el resumen del año estas dos semanas del año, porque probablemente esta es una de las cosas que más me sorprendió este año, y es que acabar llenando titulares en los diarios deportivos y cadenas de televisión. Nunca me imaginé que este mundo era tan emocional. Como ya lo he contado muchas veces - y en las comidas cuento la historia larga - nunca tuve un contrato, ni trabajé, ni cobré, ni iba a cobrar, ni nada similar en el CTA. Ni jamás he llevado el VAR, ni lo iba a llevar, ni iba a hacer nada de eso.
Conocí al Presidente de la Federación en la grabación de una entrevista que le hizo José Ramón de la Morena, y meses después me llamaron para ayudar y asesorar al nuevo Presidente del CTA en algunas reuniones. Yo les dije que iba a entrar en una empresa, pero que si solo era ir a las reuniones me lo pensaba. Llamé y pregunté qué hacer a personalidades y amigos del mundo del fútbol de diferentes clubs y me dijeron todos que por favor les echara un cable si podía. Solo uno me dijo:
"Chema, en el fútbol, menos jugar al fútbol, todos son problemas"
Total, que se lío la mundial y fui espectador de lujo de la locura de este deporte, donde aún algún despistado se piensa que yo toco el VAR todos los fines de semana. Luego comencé a trabajar en mi empresa, y como iba a tener que viajar mucho porque la sede de mi empresa estaba en Lisboa, les pedí que que se buscaran a alguien antes de que comenzara la competición. Ahora me río mucho cuando cuento la historia completa en reuniones con amigos, pero lo mejor son las caras de ellos cuando les cuento esto mismo, y lo comparan con la que se montó.
IronGate Cybersecurity: Security Operations Center
Otra de las propuestas que me hicieron, que ya os he contado que tuve un tiempo ocupado solo en las reuniones de evaluación, fue IronGate Cybersecurity, una empresa a la que me uní con asociado, ya que me encantado la idea de proteger a PyMes, Autónomos o Particulares con un SOC (Security Operations Center).
Es un proyecto sencillo de entender y más que necesario para todas las empresas, pero no asequible para las que menos recursos tienen, si no es en una modalidad como la que ofrece IronGate Cybersecurity. La idea es, tal y como os he dicho, poder dotar a las PyMES, autónomos y particulares de la gestión de seguridad que hace un Security Operations Center (SOC) para las grandes empresas, pero en un formato asequible para ellas. Así que, este año comencé también esta andadura.
0xWord: Libros & Comics
Durante este año también he seguido colaborando en la editorial de 0xWord, donde he tenido la suerte de publicar en colaboración con compañeros un par de libros muy chulos como son el de Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial, que es uno de los temas que más me apasiona en estos últimos años.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
El otro, el libro de "Quatum Security: Tecnología Cuántica & Ciberseguridad. Criptográfica Cuántica y Post-Cuántica" dedicado a uno de los temas que más está preocupando a las empresas - además de la IA, por supuesto - en temas de seguridad, como es la llegada de los Quantum Computers, y el uso de tecnologías de criptografía que esté preparadas para este momento.
Nuestro nuevo libro en 0xWord escrito por: Chema Alonso,
Pero no solo estos dos libros en los que he estado participando como autor son en los que he estado de alguna manera involucrado. Hemos lanzado también los libros de "Ciberguerra: Tácticas de seguridad para vivir en un mundo hiperconectado" escrito por Luis Ocaña, con prologo de Juan Carlos Galindo, "Hacking Home Devices II: PoCs & Hacks Just for Fun!" de Gerard Fuguet que es la continuación de continuación de su primer libro "Hacking Home Devices I: PoCs & Hacks Just for Fun!" y el libro de Cuentos para Minihackers II: Un Verano Alucinante" de nuestro querido José Manuel Soriano aka "Sorian".
Pero no sólo eso, porque además hemos seguido - y yo estoy involucrado en primera persona - sacando Las Tiras de Cálico todas las semanas, hemos publicado el maravilloso cómic de ciencia ficción futurista de "Olivia en Golem City", además de lanzar el podcast de "Historias Cortas sobre Fondo Azul" creado por Guillermo Obispo "Willy". Poco a poco, haciendo cosas todos los días, como el nuevo libro que ya estamos acabando y en el que estoy escribiendo yo varios capítulos. Pero eso ya para el año que viene.
MyPublicInbox
En mi parte de fundador y consejero de MyPublicInbox, este año hemos estado haciendo muchas cosas, pero sobre todo crecer. La compañía está con sus cuentas en positivo desde hace ya dos años, así que continuamos haciendo de esta plataforma la herramienta de comunicación que nos gusta tener y usar - por eso yo solo contesto por ahí -. Y hemos hecho muchas cosas.
Figura 11: Explorar Chats Públicos para unirse a ellos
Una de las cosas que hemos trabajado mucho son los Chats Públicos y Privados, para hacer que las comunicaciones sigan siendo respetuosas, pero puedan existir nuevas formas de interactuar con los perfiles públicos. También hemos añadido la opción de enviar mensajes, cartas, libros y objetos por correo postal a los perfiles públicos de la plataforma. Y hemos expandido las opciones de peticiones para gestionar entrevistas con los perfiles públicos, o para poder solicitar conferencias a los diferentes perfiles públicos. Además, en Marzo de este año lanzamos la App MyPublicInbox para iPhone para - ya teníamos la App de MyPublicInbox para Android antes.
Entre los Chats Públicos en los que estoy, se encuentra el que chat público que creé para "El lado del Mal", el Foro de Quantum Security que hemos hecho con la Universidad de Deusto, o el de Escapando Palante, donde todos los días soy un visitante más con el que interactuar. Ahí veo a muchos nuevos amigos. Para mí, es el punto diario de interacción con el mundo.
OpenExpo Europe / MetaWorld Congress
Otro de los hitos que tuvimos este año, y que veníamos trabajando desde el año anterior, fue, además de la ejecución del evento y de dar mi conferencia y participar en el IPv6 Forum, la incorporación de OpenExpo Europe como parte de MetaWorld Congress. Llegamos a un acuerdo de transferencia, y a partir de este año que viene será MetaWorld Congress el evento principal y nosotros vamos a estar ahí a tope. Yo daré una conferencia este año, y seguiremos haciendo el coktail VIP, además de muchas más acciones en la feria.
La Tertulia Cultural en Casa de Herrero
Este año me ha dado para mucho. Para hacer muchas cosas, y durante los primeros siete meses, me dio para participar los lunes en "La Tertulia Cultural en Casa de Herrero". Me lo pasé genial durante todo el año con mis compañeros, ya que en dicha tertulia, Luis Herrero nos juntó a Luis Enriquez, José Luis Garci y a un servidor para que hablemos de lo que vaya saliendo.
Figura 13: La Tertulia cultural en Youtube
No he podido seguir a partir de Septiembre, debido a mis viajes, y mi nuevo trabajo que me ha tenido mucho tiempo fuera de Madrid, pero durante siete meses fue cita fundamental para mí los lunes. No he terminado aún de recopilar todos los programas de esa temporada 2024-2025, pero sí que lo he hecho con muchos, que son los que os dejo aquí.
CONs & Charlas
Por supuesto, también he seguido dando charlas y conferencias este año. Ha sido una actividad que me ha llevado por muchos lugares, a ver a muchos amigos. He pasado por Almería para la CanallaCON, por Sevilla por la Alcolea Party, por supuesto la RootedCON con mi "Laife gets better" en Madrid, pero también bajé a StarMus en las Islas Canarias y estuve en Barcelona en el MWC.
Pero di muchas vueltas, y también fui a Singapur para estar en la Bridge Alliance, en Las Vegas en Cloudflare Connect, fui a Lisboa a la "Atlantic Convergence", estuve en Segovia con el II Congreso de Hackers, en Cádiz en el Congreso de Smart Ports, en Vigo dando la charla de "Can Machines Dream or Think without Hallucinations?", además de dar charlas en Nerdearla, OpenExpo y la DotNet Conference, estas tres en Madrid. Y alguna más, pero no es necesario poneros todas.
Figura 14: Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.
Dentro de este apartado de charlas, bajé también a Murcia, donde además de dar una conferencia, los Colegios Profesionales de Informática me dieron el Premio al Mejor Divulgador en Ciberseguridad, lo que me hizo mucha ilusión.
Figura 15: Premio al mejor divulgador en Ciberseguridad
Al final, dar charlas y conferencias es como escribir mi blog, parte de mi preparación diaria para seguir aprendiendo y descubrir cosas nuevas. Así que es una actividad que voy a seguir haciendo el año que viene donde ya tengo un calendario interesante cerrado para los primeros meses. Ya os iré contando poco a poco.
Entrevistas y Documentales
También he hecho algunas entrevistas curiosas, pero no muchas. Hace tiempo que selecciono dónde participo, así que no es una actividad que haga mucho. Este año he hecho algunas de ellas muy interesantes, como la entrevista con Jon Hernández en el Club de la IA, la entrevista con Juan Carlos Galindo, o la entrevista que tuve en las Cylum Talks. Todas ellas muy chulas.
Figura 16: Entrevista de Midudev a Chema Alonso
Además de estas, tuve una muy especial desde Londes con el gran Midudev (que os la dejo por aquí), o la entrevista que le hice yo a la maravillosa Meredith Whitaker, Presidente de Signal, donde el que hacía las preguntas era yo, y no al revés, por lo que es la más especial del año, sin duda.
También, una mención especial para el Docuserie de La Red: Unidad Central de Ciberdelincuencia que hice con un colega de toda la vida, y que no quedó nada mal.
Formación en Ciberseguridad
Durante este año he seguido haciendo algo que adoro de siempre, que es estar involucrado en la formación en ciberseguridad, donde hemos hecho muchas cosas. Un año más he seguido como Mentor en el Campus Internacional de Ciberseguridad haciendo que los programas hayan ido cumpliendo ediciones y más ediciones, algo que nos encanta, y que ha llevado al campus a ser uno de los centros con más variedad en formación en ciberseguridad.
También hemos seguido con el Master en Ciberseguridad de ConquerBlocks que lanzamos hace dos años, y haciendo actividades puntuales de otros tipos, como por ejemplo la colaboración con los cursos en vídeo con HackBySecurity o los Bootcamps en 4Geeks, los Programas de Especialización que hemos hecho con la Universidad de Deusto donde he dado además dos charlas, una sobre Post-Quantum Cryptography en Noviembre y otra sobre Ciberseguridad e IA en la primera parte del año.
No ha sido esto lo único que he hecho con los centros de formación, porque como sabéis este ha sido el segundo año que he colaborado en el MIT en el programa SOLVE como juez en el Global Economic Challenge.
Cosas con amigos
No puedo terminar el año sin contaros las cosas que he hecho más variopintas con amigos. Desde "participar" en el cómic de "The Horror Country" de Salvador Larroca y Manu Carballal, hasta hacer el prólogo del libro de "Casi Famoso" de Rafa J. Vegas, pasando por colaborar como invitado al programa de "Madrid ilusiona" del magnífico Jorge Blass.
Figura 20: Hoy en "Madrid ilusiona" con Jorge Blass hoy a las 21:15 en TeleMadrid
Soy facilón, y ayudo a mis amigos siempre que puedo, por eso acabo metiéndome en tantas cosas a lo largo de solo 365 días que tiene un año.
Para terminar
No sería un buen resumen del año si me saltara todos los artículos que publico todos los días en este mi querido blog "Un informático en el lado del mal" que va a cumplir 20 años el próximo Enero, donde espero poder cerrar este año 2025 con un ciclo completo publicando todos los días. Y algunos días puedo publicar cosas chulas, como cuando me incluyeron en el Hall of Fame de IPv6. Auténticos premiso que pasan a formar parte de mis "highlights" del año.
Me obliga a estudiar, a hacer cosas, a forzarme a escribir todos los días. Y me permite conocer a personas chulísimas con las que colaboro en mil cosas. Algunos proyectos no os los he contado, porque están aún en proceso, pero seguro que el año que viene os cuento más cosas de ellos, o curiosidades como que este año me han abierto la página de Wikipedia en inglés, - además de la que tengo en Español, Gallego y Catatán.
Si al principio del año me dicen que voy a tener que hacer tantas cosas, seguramente me hubiera agobiado, hubiera dicho que es imposible, que no se puede hacer tanto, que no me va a quedar vida, pero sí. Se puede. Me ha quedado vida para hacer muchas cosas en la vida personal, pero eso... ya os lo cuento en mi Instagram de vez en cuando.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
