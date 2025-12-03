Historias Cortas Sobre Fondo Azul - Podcast Audiolibro en Spotify
Uno de los libros que más se han vendido en 0xWord ha sido el de "Historias cortas sobre fondo azul", que es una lectura para amenizar nuestro cerebro y aprender cosas al mismo tiempo, creado por Guillermo Obispo "Willy". Y ahora, estas historias se han convertido en historias de un podcast en formato audio libro que puedes escuchar ya en Spotify.
Cómo dice el propio "Willy", "Cuando llevas tantos años trabajando en seguridad de la información, has escuchado y compartido centenares de historias de todo tipo. Por eso, cuando pensé cómo respondería a la pregunta de «¿qué medidas de protección implantarías si fueras responsable de seguridad en una organización cualquiera?» pensé que lo haría... contando historias.
de Guillermo Obispo "Willy" en 0xWord.
Prólogo de Borja Adsuara.
Me llamo Willy, soy el Coordinador del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid y tengo historias que contarte. No importa que no sepas nada de seguridad o que seas un experto. Al fin y al cabo, solamente son historias. O no. Tú decides."
Pues bien, en su afán de acercar estas historias al gran público, ha creado la versión Podcast Audiolibro en Spotify de las "Historias Cortas Sobre Fondo Azul", que puedes escuchar ahora mismo en el siguiente canal de 0xWord que tienes aquí.
Ahora mismo tienes subidas tres historias, donde además encontrarás colaboradoras de primer nivel para poner la voz que vas a escuchar en cada una de las historias. Cortitas, de un cuarto de hora aproximadamente, para que disfrutes de un ratito aprendiendo, y entreteniéndote al mismo tiempo.
Entre las voces, encontrarás la de nuestra querida Marta Barrio, que narra en poco menos de 10 minutos la historia de ADMIN ADMIN, que bien podría ser LOUVRE LOUVRE, ¿no?.
Cada una de estas historias es una enseñanza, un aprendizaje de una larga carrera trabajando en Ciberseguridad, de una persona con una gran experiencia en este mundo. El gran "Willy". Vamos, el libro es un regalo perfecto para alguien que quiera aprender sin saber.
Y la última historia es [M]alicia donde se habla de cómo proteger las organizaciones contra los ataques de fuerza bruta o password spraying. Pero de una forma muy entretenida y educativa.
Son cortitos, y en menos de una hora te has podido escuchar las tres historias que están publicadas, pero no olvides suscribirte al podcast en Spotify, que pronto vendrán más. Y compártelo con amigos y conocidos que seguro que también les gusta. Recomendación++
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
