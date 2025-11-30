Nerdearla España 2025: AI & Cybersecurity "Love & Hate Story" en Youtube
Como estamos en fin de semana, aprovecho para recopilar y traer las últimas charlas que he impartido este año. La temática no es nueva, porque he estado hablando de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, pero lo que sí que es verdad es que cada una de ellas es una pequeña actualización de la anterior. Así que cada cuatro o cinco charlas acaban siendo bastante diferentes.
Esta es la que conferencia que impartí en la edición de Nerdearla España 2025, donde el equipo se pegó un trabajazo grande por sacar un pedazo de evento que ha venido para quedarse. Los organizadores de Nerdearla, Jassu Severini y Ariel Jolo, se dejaron la piel para traer este evento 100% gratuito, a Madrid, así que si el año que viene no te lo puedes perder..
Figura 5: Contactar con Jassu Severini
La charla la tienes ya subida a mi canal de Youtube donde subo todas mis conferencias, así que si quieres verla este fin de semana, la puedes ver bien. He de decir que tras acabar la charla salí contento del resultado, así que te la recomiendo encarecidamente si hace tiempo que no has visto una charla mía.
Figura 3: Ciberseguridad & Inteligencia Artificial en
Además, quiero agradecerles personalmente que me hicieran el hueco el único día que yo podía dar la charla, que el día anterior estaba en dos eventos y fuera de Madrid, y el día siguiente en
Figura 4: Contactar con Ariel Jolo
De todos estos temas, tienes además nuestro libro de "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial", donde tocamos muchos de estos temas con más profundidad, y que es una lectura fantástica y un gran regalo de Navidades.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, además te recomiendo este artículo con todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
