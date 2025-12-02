Cursos Online de Ciberseguridad & Hacking para Diciembre de 2025 en HackBySecurity
- CSIO + (Curso de Seguridad Informática Ofensiva): En este curso el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para realizar pruebas de intrusión y auditorías de seguridad informática sobre entornos empresariales gestionados mediante el directorio activo de Microsoft. Estudia con laboratorios técnicos creados para que puedas ir avanzando y practicando todo lo aprendido.
Dara comienzo el día 4 de Diciembre, y además de contar con 100 Tempos de MyPublicInbox de regalo para todos los estudiantes, contará con una Masterclass de Pablo González en directo para todos los matriculados.
- COSINT (Curso Online de Open Source INTelligence): Esta formación, que dará comienzo el próximo 5 de DICIEMBRE está dirigida a aquellas personas que quieran iniciarse o ampliar sus conocimientos en la búsqueda de información mediante técnicas que explotan las fuentes OSINT. En este curso conceptos generales sobre OSINT, cómo crear una nueva identidad para ser anónimo y realizar investigaciones de manera segura, así como herramientas y procesos para investigar personas físicas, cómo realizar investigaciones sobre personas jurídicas y cómo elabora un informe de inteligencia.
Esta formación contará con 100 Tempos de MyPublicInbox de regalo para todos los estudiantes,
- MHSW ("Máster Online en Hardening de Sistemas Windows): Además, el 9 de DICIEMBRE tendrá lugar este Máster Online, que ha creado y tutoriza Ángel A. Núñez, MVP de Microsoft desde el año 2016 en Tecnologías Cloud & DataCenter, y escritor del libro de 0xWord "Windows Server 2016: Configuración, Administración y Seguridad" y del "VBOOK de Windows Server 2016".
Ángel A. Núñez es un veterano en la gestión de seguridad de plataformas Microsoft Windows, y ha desarrollado esta formación Máster Online en Hardening de Sistemas Windows para enseñar a los equipos de seguridad de sistemas, los equipos Blue Team, y a los arquitectos de sistemas que trabajan con los DevSecOps cómo dejar fortificado al máximo los servidores de la infraestructura. Esta formación incluye:
- CTEC (Curso Técnico Especialista en Ciberinteligencia): Para el 11 de DICIEMBRE comienza la formación para aquellos que quieran empezar a trabajar en labores de ciberinteligencia en el mundo de la empresa. Con el objetivo de aprender cuáles son las fuentes de información pública, las técnicas de captura de información y cómo realizar una investigación en Internet y en la Deep Web, este curso enseña metodologías y procedimientos de análisis de información. El curso tiene por docentes a Rafael García Lázaro y Miguel Ángel Martín, con los que puedes consultar en sus buzones públicos para resolver dudas.
Además, como complemento a esta formación se entrega el libro de Vicente Aguilera y Carlos Seisdedos de "Open Source INTelligence (OSINT): Investigar personas e Identidades en Internet 2ª Edición", que recoge la gran mayoría de los temas que se explican en la formación.
En esta edición, además, se cuenta con 200 Tempos de MyPublicInbox que recibirán todos los asistentes.
- Curso Online de Hacking con Buscadores (CHCB): Como novedad, tenemos este mes esta nueva formación estructurada en 8 horas de vídeos para un trabajo de 25 horas individuales que comienza el próximo 16 de DICIEMBRE, y que se basa. en el libro de Hacking con Buscadores de Enrique Rando y el libro de Open Source INTelligence (OSINT): Investigar personas e identidades en Internet (2ª Edición) de Vicente Aguilera y Carlos Seisdedos, y que explica cómo sacarle partido a los buscadores para hacer hacking, para encontrar bugs, para hacer ciberinteligencia, etcétera.
La formación la imparten Rafael García Lázaro y Miguel Ángel Martín, y es uno de los básicos para cualquiera que que comience en el mundo de la ciberintelencia, el pentesting o el hacking en general, ya que para explorar la seguridad de una web, saber sacar el máximo de la información que Bing, Google, DuckDuckGo, Robtext, Shodan, y un largo etcétera han generado de esos dominios es fundamental.
- CSCE (Curso de Seguridad de Creación de Exploits) El próximo 18 de DICIEMBRE da comienzo un curso de nivel intermedio en el que se va a explicar cómo construir exploits para vulnerabilidades localizadas. Es decir, cómo explotar vulnerabilidades descubiertas, así que es un curso de nivel intermedio ya que debes tener conocimientos previos de pentesting para saber cómo funciona los bugs, los exploits y la automatización de la explotación de vulnerabilidades.
|Figura 11: Curso de Seguridad de Creación de Exploits
Este libro lleva como material de estudio y acompañamiento el libro de Linux Exploiting de 0xWord donde se explican las metodologías de descubrimiento y explotación de vulnerabilidades en sistemas GNU/Linux. Esta formación cuenta con 200 Tempos de MyPublicInbox.
|Figura 12: Linux Exploiting de 0xWord
Y esto es todo lo que tienes ANTES DE QUE SE ACABE YA EL AÑO 2025, así que si quieres aprovechar el tiempo y formarte en Ciberseguridad & Hacking, tienes una buena y variada oferta de cursos online que realizar, además de prepararte para tu futuro profesional en nuestro campo profesional.
