La entrevista en La Nave

Como ya os dije, el otro día estuve con el grandioso mago Jorge Blass en una entrevista de poco más de cinco minutos en La Nave. Ahora puedes ver el programa completo en los Ultimos 7 Días de Movistar+ y también publicado en Internet.
En la entrevista, donde hablamos de tecnología y magia, pasamos un rato divertido en el que Jorge Blass me hizo varios trucos de magia y yo no me enteré de nada. Así es la vida.

Como os he dicho, puedes ver el programa en los Ultimos 7 Días de Movistar+, como puedes ver en la siguiente imagen, así que si eres cliente, haz clic y listo, que están todas las entrevistas y trucos a golpe de ratón.
Y si quieres, os lo dejo de acceso directo en el siguiente enlace directo a un player que tienes publicado en Google directamente.

La entrevista que me hizo en La Nave, con los trucos de magia de los que fui espectador de lujo en primera persona, los tienes en estos poco más de cinco minutos.


Figura 4: Entrevista en La Nave

Eso es todo por hoy, que se acaba el año, y hay que ir cerrando las cosas. ¿Tienes ya todo bien dispuesto para empaquetar el 2025? Si no es así, date prisa, que "clock is ticking". 

¡Saludos Malignos!

