Cloudflare Immerse Madrid: 19 de Febrero de 2026
Cuando aún estamos comenzando el periodo álgido de las fiestas navideñas, ya tengo que hablaros del calendario del año que viene de eventos, que ya tengo el primer Stint del año casi organizado. Pero hoy os hablo del primero, que hicimos la convocatoria hace un par de días y ha habido una gran respuesta. Es el Cloudflare Immerse Madrid.
El evento tendrá lugar el 19 de Febrero de 2026 en Madrid, en el Green Patio, y estaremos - además de algunos clientes invitados y nuestros partners - hablando de las novedades de Cloudflare en el área de SASE, App Performance, y del despliegue seguro de Agentic AI en la empresa para seguir la velocidad de evolución del mundo de la Inteligencia Artificial en los negocios.
En el evento estarán mis compañeros Alexis de la Fuente, que es el responsable de ventas de Iberia, y Wouter Vloeberghs, compartiendo el escenario conmigo, donde además tendremos al equipo técnico que tenemos en Iberia y en parte del sur de Europa para acompañarnos en ese día.
Para participar hay que registrarse, y después de la convocatoria que se ha hecho por e-mail se ha llenado el evento, pero si quieres venir, regístrate, que haremos una gestión de la lista de espera con mimo y cuidado, para conseguir que el máximo posible de gente podáis asistir.
Además, os aseguro que no será la única actividad que haremos en España, que estamos preparando algo muy grande para más adelante, que ya sabéis que a mí me encanta tener un día grande al año, donde poder contaros todo lo nuevo que estemos haciendo, pero esta vez... tenéis que apuntaros cuanto antes.
