TechForce: El gobierno de EEUU busca 1.000 expertos en Ciberseguridad & Inteligencia Artificial para su Cuerpo de Élite de Ingenieros
Esta semana el Gobierno de Estados Unidos ha creado un programa de reclutamiento de talento llamado TechForce, donde, ayudado por muchas empresas tecnológicas, busca identificar profesionales en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, con los que construir un grupo de élite que cree las herramientas del futuro del gobierno de los USA.
Como se puede leer en la página, donde está descrito todo el programa, está apoyado por la Casa Blanca, pero deja claro que no es un programa político, y su objetivo va a ser ocuparse los problemas más complejos y a gran escala, que afectan a las sociedad civil y la defensa. Desde las infraestructuras del sistema financiero gestionado por el Departamento del Tesoro, hasta los programas más innovadores del Departamento de Defensa... y todo lo que hay entre medias. Vamos, sin límites.
Si miramos las FAQs del programa, el objetivo principal es Acelerar la Inteligencia Artificial, y controlar los retos tecnológicos más importante. No hay que olvidar que desplegar sistemas en producción de IA requieren resolver los problemas de Prompt Injection, Halluciantions, Jailbreak, Unaligment, y hacerlo a escala es un problema enorme.
Figura 3: Acelerar IA en el Gobierno
Ayer os dejaba un "pequeño" resumen de todos los puntos de control de seguridad que se deben poner en el despliegue de IA en una empresa, para que os hagáis una idea de la magnitud de este trabajo, y os dejé además alguna de mis charlas donde hablo de estos retos.
Figura 4: Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.
Por eso, si miramos las habilidades que se piden son, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Data Analytics y Project Management, para poder sacar los proyectos adelante. Lógicamente, además de esos, Machine Learning aplicado a Ciberseguridad es una "Core Skill" como suma de todo.
Figura 5: Capacidades requeridas
Por supuesto, todos los problemas serán complejos, así que las habilidades de Problem-Solving son fundamentales, y si quieres los mejores, habrá que pagar salarios altos, o buscar gente que tenga muchas ganas de trabajar en el gobierno.
|Figura 6: Libro de Machine Learning aplicado a Ciberseguridad de
Carmen Torrano, Fran Ramírez, Paloma Recuero, José Torres y Santiago Hernández
Los salarios, pues entre 150.000 USD y 200.000 USD, además de todos los beneficios de los programas del gobierno, más extras por rendimiento.
Por último, exigir años de experiencia en Inteligencia Artificial a los nuevos miembros no parece muy razonable, sobre todo cuando los modelos de Deep Reasoning tienen recién cumplido un año, y estamos a marcha forzada construyendo el mundo de Agentic AI, así que el programa no exige más que conocimiento en las materias.
Figura 8: Requisitos del programa
Todo este programa responde claramente a la escasez de talento que hay en este mundo profesional, y, además, muchos creen que es consecuencia de haber reducido muchas de las oportunidades de importar talento para el mundo empresarial con la retirada de la Visa B1, lo que ha encarecido la captura de profesionales en los Estados Unidos.
Figura 9: US Wants You!
Muchos en los foros dicen que el programa recuerda al famoso cartel de USA Wants You! pero adaptado al mundo de hoy en día, donde ya os dije que estamos viviendo una especie de nuevo "Proyecto Manhattan de la Súper Inteligencia Artificial". Pero lo más importante es que deja claro que, si quieres dedicarte al mundo tecnológico, Hacking e Inteligencia Artificial, Machine Learning y Ciberseguridad son disciplinas fundamentales para construir tu perfil profesional.
Figura 10: Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario