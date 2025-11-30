IPv6 Hall of Fame
Hoy es un día bonito. De esos en los que estoy contento por un reconocimiento que para mí es muy valioso, debido a que tiene que ver con lo que he hecho toda la vida. Hacer tecnología, innovar y divulgar el uso de la misma. Esto es lo que intentar reconocer el IPv6 Hall of Fame, y que hayan pensado que yo merecía estar en él, me ha hecho muy feliz.
El programa está creado por el IPv6 Forum, y tiene un proceso de nominación por parte de los miembros que debe ser votado y aprobado, donde se evalúan sus contribuciones a la evolución y el despliegue de IPv6 en Internet, y fue anunciado en el año 2018 por el Dr. Vinton G. Cerf, el Prof. Wu Hequan y el Dr. Jun Murai en el año 2018.
Figura 2: IPv6 Hall of Fame
El Salón de la Fama de IPv6 es un programa de reconocimiento y un museo virtual que celebra el desarrollo de IPv6 y a las personas cuyas contribuciones extraordinarias han hecho posible dicho progreso.
El Dr. Vinton G. CERF declaró durante el lanzamiento del Hall of Fame de IPv6 en Nankín en noviembre de 2018:
“Como saben, la Internet Society creó un Salón de la Fama de Internet para reconocer a pioneros, conectores y contribuyentes a la tecnología y al crecimiento de Internet, pero ahora creo que es momento de reconocer a quienes lideraron el camino hacia la versión 6 de IP, que utiliza un espacio de direcciones mucho mayor para afrontar los desafíos del Internet de las Cosas y una población de usuarios en aumento.”
Figura 3: About the IPv6 Hall of Fame
El Profesor Wu Hequan declaró durante el lanzamiento del Hall of Fame de IPv6 en Nankín en noviembre de 2018:
“IPv6 se ha convertido en la solución más adecuada debido a la internacionalización del estándar y su madurez. China introdujo hace 15 años el proyecto CNGI a gran escala para estudiar, investigar e implementar IPv6. El gobierno chino introdujo un plan en noviembre de 2017 para desplegar IPv6 a mayor escala y logró un progreso notable. Como el país de Internet más grande, China debería contribuir al desarrollo de IPv6. Estamos dispuestos a trabajar con otros países para promover el despliegue de IPv6.”
Figura 4: The News Internet - IPv6 Hall of Fame
Y el el Dr. Jun Murai declaró:
“Recuerdo cuando empezamos a hablar sobre IPng (IP Next Generation) e IPv6 a principios de los años 90, y recuerdo a muchas personas que han dedicado su tiempo al diseño, desarrollo y despliegue de IPv6. En ese sentido, el Salón de la Fama de IPv6 es una excelente idea para promover sus esfuerzos e identificar sus grandes contribuciones a Internet, así como para apoyar el futuro del despliegue de IPv6, que por supuesto es muy importante para el futuro de Internet.”
Son - o somos - un buen número de amantes de la tecnología los que estamos en este Hall of Fame, donde se encuentra mi compañero y amigo Carlos Ralli Ucendo, con el que he participado en varias ocasiones en foros del IPv6 Forum, y al que le dediqué nuestro libro de Ataques en Redes de datos IPv4&IPv6 donde está mucho del trabajo que presenté durante varios años sobre IPv6.
Figura 6: Mi ficha en el IPv6 Hall of Fame
Ya tengo mi ficha, donde además del libro, o las charlas, tengo la suerte de haber estado en tres empresas donde IPv6 ha sido importante. En Informática 64 creamos la Evil Foca como parte de las investigaciones en IPv6 que luego fueron las charlas y demos de hacking que puedes ver en la charla de DefCON.
Figura 7: Ataques en redes de datos IPv4&IPv6 (4ª Edición) de
JL. Rambla, ampliado y revisado por Pablo González y Chema Alonso
En Telefónica, las redes IPv6 han sido y son core en el negocio, y en Cloudflare, el programa de IPv6 for All fue lanzado en el año 2011, y desde entonces todo el desarrollo de la plataforma.
Figura 8: "Fear the Evil FOCA" Attacking Internet Connections with IPv6
Por supuesto, yo seguiré empujando el despliegue, y por encima de todo, el conocimiento de IPv6 por parte de la comunidad tecnológica.
Ese es el certificado que me han enviado - que me encanta - no por el diseño, sino por lo que representa que una organización como el IPv6 Forum me haya querido hacer este reconocimiento y meterme para siempre en su IPv6 Hall of Fame, con personas tan ilustres y destacadas para nuestra profesión. Agradecido++.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
