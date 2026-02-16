Máster Online en Seguridad Ofensiva del Campus Internacional de Seguridad 2026: Comienzo el 24 de Marzo
Para los que tenéis pasión por ser expertos en la disciplina de "Offensive Security" y poder trabajar profesionalmente en las áreas de ciberseguridad de Ethical Hacking & Red Team, si estás planeando tu futuro laboral, tienes la oportunidad de apuntarte ahora a la nueva edición del Máster Online en Seguridad Ofensiva del Campus Internacional de Seguridad, donde yo soy Mentor, que tendrá una duración de un año, y que comenzará en unas semanas el próximo 24 de Marzo de 2026 y acabando doce meses después.
Por supuesto, tienes a todo el claustro de profesores de esta 10ª Edición del Máster Online en Seguridad Ofensiva en la plataforma, por lo que puedes contactar con todos ellos, que además es un plantel espectacular con Pablo González, Carmen Torrano, Alejandro Vázquez, Daniel Echeverri - escritor de los libros de Python para Pentesters 2ª Edición y Hacking con Python -, Marta Barrio que acaba de publicar su libro de "Social Hunters: Hacking con Ingeniería Social en el Red Team", Eduardo Sánchez Toril, CEO de AllPentesting e Izán Martínez de EY. Así que puedes tener acceso a todos estos profesionales una vez haya terminado la formación y tener un contacto permanente con ellos.
El temario del curso, como ya he comentado, está pensado en formar a profesionales con un perfil de hacking, pentesting, y, como su nombre indica, seguridad ofensiva, pudiendo sacarse la Certificación de Offensive Security OSCP, lo que abre un gran abanico de oportunidades profesionales.
En este Máster tienes además acceso a la plataforma de Offensive Security y te puedes sacar la Certificación Oficial OSCP, una de las que más prestigio tienen, y como puedes imaginarte está orientado a la formación de pentesters profesionales que puedan trabajar en los equipos de Red Team, de QA de Seguridad o Ethical Hacking.
Además, tendrás el título por la Universidad UCAM de Murcia, y tendrás en esta edición acceso a la certificación de Critical Career Skills que se focaliza en los Fundamentos de la Inteligencia Artificial Generativa. En esta edición, además también puedes obtener la certificación de Fundamentos de Python – Python Institute.
Esta formación es 100% online, y cuenta con libros de 0xWord - en concreto el libro de Ethical Hacking 2ª Edición de Pablo González y Hacking Web Technologies 2ª Edición de Amador Aparicio, Enrique Rando, Eduardo Sánchez Toril, Pablo González y un servidor -, y Tempos de MyPublicInbox para contactar con todos los profesionales de seguridad informática, y hacking que haya en la plataforma por si te pueden ayudar en tu desarrollo profesional.
Así que se verán técnicas de ataque en redes, aplicaciones web, bases de datos, criptografía, procesos de ciberinteligencia, ethical hacking, y generación de exploits. Además, como se busca que la orientación el máster sea principalmente práctica, habrá muchos proyectos que realizar en cada módulo y un proyecto de fin de máster orientado al mundo profesional y al emprendimiento.
Figura 7: Libros de Ethical Hacking 2ª Edición y
Hacking Web Technologies 3ª Edición en el máster.
Como he dicho, el curso dará comienzo próximamente, así que date prisa en apuntar que el día 24 de Marzo de 2026 está aquí mismo. Si quieres ser parte del grupo que se ha formado para en este curso académico debes reservar cuanto antes tu plaza, porque el cupo es limitado. Así que entra en la web del Máster Online en Seguridad Ofensiva y pide información directamente desde el formulario.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
