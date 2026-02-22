Cómo salir del cuadro de dialogo que te ha bloqueado Blogger porque te quedaste sin Internet
Que yo publico todos los días es algo que podéis ver en los artículos del blog diariamente. Eso me obliga a tener que conectarme desde cualquier ubicación, ya sea en medio de las montañas, en países de todo el mundo, en mitad de una ciudad, un avión, o en el medio del mar mientras me mecen las olas. Y por supuesto, muchas veces tengo problemas con la conectividad mientras estoy trabajando.
En estas situaciones, me he topado muchas veces con un problema con Blogger. Me permite trabajar off-line bastante bien, pero tiene un par de situaciones de "Deadlock" en las que me quedo bloqueado sin poder grabar el contenido. Como eso me obligaría a re-escribir el artículo completo, aprendí un workaround que es lo que os voy a contar hoy.
En la imagen anterior estoy escribiendo un post en mi blog, tranquilamente. Tengo conexión a Internet - o no -, pero sigo trabajando tranquilamente. De repente, quiero poner un enlace y no me doy cuenta de que estoy sin conexión a Internet, y entro en un "Dead-end".
En esta situación, la opción de "Apply" no está funcionando, y la tecla de ESC - mi querida tecla roja - no está funcionando, así que no puedo tocar nada más del interfaz. En mi primer incidente de este tipo, restauré la conexión a Internet, esperando que se activara la opción de "Apply", cambiando el enlace varias veces, pero nada.
Así que automaticé un workaround que, como me ha pasado estos días, os lo cuento hoy. No hay más que entrar en las herramientas de Developer en Google Chrome y buscar el cuadro de diálogo en la sección de ELEMENTS, que está dentro de un DIV y que en el UX se ve resaltado en azul y con el DIV asociado.
Figura 5: Elimina el DIV del cuadro de dialogo y listo.
En Blogger no es suficiente, porque hay una capa que bloquea el acceso al resto del interfaz incluso una vez que hayas borrado este DIV. Así que con un poco de paciencia, encuentras el bloqueador y a borrarlo.
Una vez que hayas borrado estos dos elementos, ya puedes volver a disfrutar del IU, en este caso, de Blogger, y una vez restaurada la conexión, guardar todos los cambios que hayas hecho mientras el equipo estaba off-line.
Figura 7: El UI de Blogger restaurado para que guardes tus contenidos
No sé si esto te ayudará en alguna ocasión, pero a mí me ha salvado la vida varias veces, al evitar que perdiera el trabajo que tenía hecho mientras estaba off-line, porque estos cuadros de diálogos no están preparados para el modo off-line. ¿Es un bug de UX? Pues sí, creo que deberían arreglado, pero llevo tanto años en Blogger que hasta me he acostumbrado a sus límites.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
