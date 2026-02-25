Quantum y Post-Quantum Computing para Ciberseguridad: 14 de Abril (Online)
El año pasado ya os anuncié que comenzamos con la idea Pablo García Bringas y yo nos metimos en un nuevo proyecto de divulgación y formación en tecnologías Quantum, en este caso centradas en Ciberseguridad, y configuramos un Curso de Especialización en Quantum y Post-Quantum Computing para Ciberseguridad que tendrá lugar durante el mes de Abril.
La formación será 100% online, y la daré con mis compañeros de mil proyectos, y además de Pablo García Bringas y de mí, estarán Carmen Torrano, Fran Ramírez, Javier Álvarez y Pablo González, con alguna incorporación extra sorpresa que os contaré más adelante.
La formación la hemos querido hacer, además de teórica, muy práctica en todo lo que tiene que ver con las actuaciones que estamos haciendo hoy en día en el mundo de la ciberseguridad con las tecnologías de Post-Quantum Cryptography. Hemos dividido la formación en nueve módulos que tenéis aquí.
Además, todos los asistentes recibirán el libro de "Quatum Security: Tecnología Cuántica & Ciberseguridad.Criptográfica Cuántica y Post-Cuántica" que hemos escrito sobre estos temas junto con la Universidad de Deusto, que tenemos listo para todos los asistentes, y que además se puede adquirir en 0xWord.
Nuestro nuevo libro en 0xWord escrito por: Chema Alonso,
Y por supuesto, los alumnos llevarán sus Tempos de MyPublicInbox. Para matricularte, lo puedes hacer desde la web.
Una de las cosas que hemos hecho también, y en este caso podéis participar todos, es la creación de un Foro Online Público que comenzará a funcionar en Septiembre de este año en MyPublicInbox, donde se compartirán temas de Quantum & Post-Quantum Security, así que si quieres estar informado puedes entrar libremente y suscribirte.
Si vas a estar en el foro, te recomiendo que te bajes la app de MyPublicInbox para iPhone o la app de MyPublicInbox para Android, para que te sea más fácil seguir la conversación desde tu teléfono en cualquier momento.
