Vienna Airport hace la vida más fácil a los viajes con "Grab This Display QRCode"

Hace unos meses os hablaba de que no entendía por qué los aeropuertos, o cualquier servicio que exige esperar un dato en un lugar físico, como la puerta de embarque en un aeropuerto, o la asignación de un mostrador en una administración pública, una tienda o una empresa, no sacaban partido de una característica que hace la vida más fácil a las personas: "Grab This Display".
Pues bien, hoy quiero hablaros de cómo el Aeropuerto de Viena lo tiene perfectamente implementado, y es una gozada. Así que se merece que le dedique un post para hablar de ello. Estaba esperando con mucho tiempo en una reunión antes de buscar la puerta de embarque de mi vuelo a Lisboa, y cuando llegué a la pantalla de mi información, vi el mensaje de "Puerta a las 11:15".
Sin embargo, en la parte inferior hay un mensaje con un QRCode que dice: "Access your flight info" y casi me pongo a llorar de la emoción. Sí, soy muy sensible con estas cosas. Sin embargo, saltaron todas mis alertas...
¿Podría ser una implementación correcta de Grab this Display o me llevaría a descargar un app, sacarme una cuenta, validar el e-mail y todas estas cosas para hacer "Growth" a partir de una necesidad básica de un usuario? Sí, como todas esas cosas que hemos permitido hacer a las SmartTV, que han hecho que el nivel cognitivo necesario para ver la tele se haya incrementado drásticamente.
Y para sorpresa mía, estaba perfectamente implementado. Ni Ads ni Apps, directamente la información para que te puedas ir a sentar a una silla tranquilamente o esperar tomándote un café o comprando en las tiendas, que esto también ayuda al negocio de las tiendas - en vez de tener a la gente delante de las patallas las tienes en la cafetería y las tiendas.
Tan bien me sentó, que me fui a ver qué compañía se encarga de la tecnología del Aeropuerto de Vienna, y aquí os lo dejo. Mis felicitaciones al equipo de T-Systems y de Flughafen Wien AG (FWAG). Que así debería ser en todos los aeropuertos.
Si eres responsable de la tecnología de algún aeropuerto, o conoces a la gente que lo es, y no tienen en el aeropuerto que utilizas un "Grab This Display QRCode", a ver si me ayudas a que empujen a poner esta característica en todos y hacemos que los aeropuertos de España y de Portugal sean más accesibles y piensen un poquito más en los usuarios.
Personas mayores, gente con movilidad reducida, comercios que se quedan sin clientes por ver pantallas y el medioambiente, que con esto se pueden reducir el número de pantallas y sustituir por QRCodes everywhere te lo agradecerán.
