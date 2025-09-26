Haz la vida más cómoda a los usuarios con "Grab This Display QRCode"
Hace muchos años, en uno de nuestros hackathones, estaba yo con la idea de hacer una PoC de un servicio que se llamara "Grab this Display!", una idea que intentaba resolver un "pain" que muchos tenemos cuando estamos en Hospitales, Oficinas de Administración Pública, Salas de espera de organizaciones o Aeropuertos, que no es otro que mirar una pantalla de información para saber cuando te toca, cuando sale tu avión o cualquier otra información que está emitiendo dese un servicio digital.
En aquel momento estaba con la idea de ver cómo hacer esto, usando QRCodes para capturar la imagen con el móvil, o AR para poder enlazar una pantalla con su versión online - que muchas la tienen, como es el caso de mucha información de aeropuertos, y luego cosas más peregrinas con soluciones UGC (User Generated Content) o cámaras en streaming. Era un hackathon, y pensar este tipo de locuras es el objetivo, para hacer reto a tus ideas de una manera constante.
Figura 2: Pantallas de Información de aeropuertos con puertas de embarque.
¿Cuántas veces te ha tocado estar de pie mirando una de estas pantalla?
Aquella idea la comentamos, y no hicimos mucho porque al final la idea era tan sencilla de realizar como que el que diseña el sistema de Pantallas de Información pusiera un QRCode con una URL de su dirección pública de Internet y listo. Muchas de esas pantallas, como la de la información de las puertas de embarque en un aeropuerto es información pública.
El problema, o el "dolor", es localizar cuando estás en frente de esa pantalla el equivalente en Internet, que no es fácil, ni trivial, ni homogéneo, ni claro que sea la misma información. Por ejemplo, pidiendo la información de las puertas de embarque del aeropuerto de Madrid está disponible, pero en la app del AENA, o en esta web con anuncios - me ha llamado poderosamente la atención esto de los ads para ver las puertas de embarque -.
Eso significa que hay que descargar la app, instalarla, seguramente crearse un usuario de la app, y entonces - y sólo entonces - consigues tener la información que tienes delante. Algo que no vas a hacer porque seguramente no quieres luego actualizaciones, que te pueda o no vigilar, que te mande notificaciones push... o cualquier otra preocupación que puedas tener.
Si miramos en el aeropuerto de Lisboa, la situación es diferente, aquí, como dice Perplexity, la web del aeropuerto tiene la información de las puertas de embarque disponible en una web sin instalación de una app, lo que es de agradecer. Pero de nuevo, no es un sistema homogéneo en todas las pantallas, y tampoco tenemos la garantía de que se actualicen al mismo tiempo.
Por ello, lo que deberían tener las Pantallas de Información es un sistema de Grab This Info Display basado en una web, con un QRCode que te permita acceder fácilmente a la información de esa pantalla desde tu móvil, y que te garantice que se actualiza de manera sincronizada en la web y en la pantalla. Es decir, el sistema que imprime la pantalla debería imprimir en ese dispositivo junto con un QRCODE, y actualizar una representación de la misma en una URL de Internet, algo que no es ni complejo, ni raro.
Yo proponía en el hackathon algo como esto, que no es que sea una innovación sino una feature de UI/UX que debería estar en todas las pantallas de información del universo mundial, para evitar apelotonamientos de personas, para evitar que las personas mayores tengan que estar de pie delante de una pantalla, y para hacer que cualquier persona pueda acceder a esa información fácilmente.
Por otro lado, una de las cosas que me decían es: "¿Y si se quiere que la persona sólo pueda acceder a esa información si está en la Sala de Espera?". Pues entonces ponla accesible en una WiFi privada, o haz un Geo-Fencing con OpenGateway o con Bluetooth. O esas pantallas déjalas fuera de mi propuesta, pero las que sean de información pública... please, poned el Grab This Info Display QRCode!
