Chat Público de "Escapando Palante" el Podcasts de Pablo Ibáñez, "El hombre de Negro"
Nuestro amigo Pablo Ibáñez "El Hombre de Negro", lleva un tiempo haciendo un podcast que habla de superación en la vida. De como personas han triunfado a base de escapar de la miseria, el fracaso, las opciones adversas y los obstáculos de su vida "Escapando Palante". Por él han pasado muchas personalidades que hacen que sólo con escuchar sus vivencias te ayudan a tomar mejores decisiones en la tuya.
Por él han pasado Carlos Sobera, Maggie Civantos, David Summers, Juan Ibáñez, Rafael Amargo, Santiago Segura, Isra Bravo, Miriam Gutierrez, David Otero, Jero García, Mago More, - a muchos de ellos los tienes en sus buzones de MyPublicInbox también - y un largo elenco de personas interesantísimas que tienen una historia de vida que contar.
Escapando Palante
Ahora, para poder interactuar con el equipo, formado por Pablo Ibáñez, David de Santiago y Jorge Jofre, así como con algunos de los entrevistados que irán viniendo, se ha abierto un Chat Público de Escapando Palante en MyPublicInbox, donde podrás chatear, preguntar, comentar, y solicitar que vengan invitados si quieres.
Participar está totalmente abierto a todo el mundo, y es totalmente gratuito. Es solo un lugar para poder concentrar la conversación, para que podáis comentar, preparar preguntas, etcétera. Antes de todas las grabaciones, se anunciará quién es el nuevo entrevistado. Para participar, solo tienes que, con tu sesión abierta de MyPublicInbox, entrar en la siguiente URL:
Una vez que lo hagas, ya aparecerá en tu sección de chats, donde podrás comentar lo que quieras, cuando quieras. Eso sí, es un Chat Público y moderado, así que compórtate que estás en un sitio público }:P
Figura 4: Chats en MyPublicInbox
Como os dije, yo estuve en el programa y fui uno de los entrevistados, y tenéis la entrevista que me hizo Pablo Ibáñez, publicada en Youtube. Por aquí os la dejo por si queréis ver el tipo de entrevistas que hace este tipo tan raro de las gafas de sol.
Figura 5: Chema Alonso en Escapando Palante, el vídeopodcast de El Hombre de Negro
Además, si quieres contactar directamente con él y proponerle cualquier tema, puedes contactar directamente con el equipo del programa en el buzón de Escapando Palante en MyPublicInbox, o escribir a Pablo Ibáñez "El Hombre de Negro", a su buzón de MyPublicInbox.
Figura 6: Contactar con Pablo Ibáñez a.k.a. "El Hombre de Negro"
Por último, aprovecho para decirte que si quieres sacar partido al chat, lo puedes hacer desde las apps de MyPublicInbox, que las tienes disponibles disponibles en versión de MyPublicInbox para iPhone & iPad (iOS) y MyPublicInbox para Android de Google Play en las tiendas de aplicaciones.
Y esto es todo por hoy, que si te apetece estar cerca de este proyecto de Pablo Ibáñez "El Hombre de Negro", puedes hacerlo muy fácilmente a través de este Chat Público de Escapando Palante.
