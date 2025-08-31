Cómo crear hasta 6 Chats Públicos o Privados en MyPublicInbox
Hace tiempo que el equipo de MyPublicInbox puso como opción que las comunicaciones vía Chat con Perfiles Públicos. Yo tengo activa esa opción de comunicación en mi perfil de MyPublicInbox, al igual que las reuniones virtuales, y es un modelo diferente de comunicación, para discutir o debatir algún tema. Esta opción de Chat la abrimos para que se puedan crear chats múltiples donde la gente puede tener un Chat Privado múltiple con varios perfiles.
El siguiente paso en la evolución de las salas de conversación fueron los Chats Públicos, que tienen una URL para suscribirse al Chat, y que el que haya creado ese canal puede compartirla con quien quiera. De estos chats tienes varios ejemplos en los que yo participo, por ejemplo:
Ahora estamos trabajando en la siguiente evolución, en Chat Públicos indexados por Categorías que podrán ser descubiertos por todos en la web de MyPublicInbox, igual que el resto de los Perfiles Públicos.
Figura 2: Opción "Chats -> Crear Chat"
La idea es que los Chats Públicos van a estar clasificados por Categorías temáticas, y si quieres que tu Chat sea descubierto, aparecerá allí. De momento se han hecho varios cambios en los Chats Públicos, que llevan algún tiempo probándose internamente, como son la posibilidad de poner un banner al chat, el uso de menciones a participantes del chat, responder mensajes individualmente, uso de emoticonos y otros pequeños cambios de usabilidad, además de poder recibir Notificaciones Push si se desea de cada uno de los chats en la app de MyPublicInbox para Android y la app de MyPublicinbox iPhone.
Una de las cosas que también puede hacer el administrador es moderar, pudiendo bloquear a cualquier usuario o eliminar cualquier mensaje concreto del chat que se desee. Sólo lo puede hacer el administrador, que lo puede hacer de cualquier usuario y cada usuario puede eliminar los suyos.
Figura 4: Creación de un Chat Privado
En esta nueva evolución, si eres un Perfil Público, vas a poder crear hasta 6 Chats. Estos pueden ser Privados, donde tú compartes la URL y tienes las opción de aceptar y bloquear a los usuarios que se añadan, o Públicos, donde además defines las categorías en las que quieres que se promocione tu Chat.
Una vez que has creado el chat, como este ejemplo de Chat Público de Ciberseguridad ES que he creado, puedes invitar también manualmente a usuarios de MyPublicInbox bien por su usuario de la plataforma o por una dirección de e-mail, con lo que recibirá en su correo una invitación para unirse al chat.
Así que si eres un Perfil Público de MyPublicInbox y te apetece tener un canal en forma de Chat Público en la plataforma para compartir información, y para tener conversaciones públicas, ya puedes crear hasta SEIS (6).
El Chat Público de El lado del mal está bastante animado, y cuando voy a dar una charla a un sitio y quiero tener una forma de recibir preguntas que contestar, suelo usar uno de estos canales, así que si te animas, ya lo tienes a tu disposición.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario