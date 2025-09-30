Cómo evitar que sepan que has escuchado un audio en WhatsApp
Este truco no es ni mucho nuevo, pero el otro día lo usé y lo comenté, y me dijeron que no lo conocían, así que os lo dejo. Es muy cortito y al pie, y es justo unos pequeños "tricks" para evitar que alguien sepa que has escuchado su audio en WhatsApp por si no te interesa. Y no es ni nuevo, ni la única forma de hacerlo.
Hace ya mucho tiempo os dejé dos formas de evitar que se sepa que has escuchado un audio de WhatsApp de formas muy sencillas. Hoy le añado otra también sencilla, por si no la teníais controlada, pero vamos, que todas son iguales de fáciles.
Figura 2: WhatsApp INT: OSINT en WhatsApp.
Nuevo libro de Luis Márquez en 0xWord.
De este tipos de tricks, pero para sacar información de cuentas va el libro de WhatsApp INT: OSINT en WhatsApp, así que, si te gusta este mundo, deberías comparte ese libro también.
Descargando el Audio desde WhatsApp Desktop
La primera forma de hacerlo fácilmente es desde WhtasApp for Desktop, ya que tienes la opción de descargar el audio desde el chat, y se generará un fichero .ogg que podrás escuchar en cualquier reproductor de audio del sistema operativo.
|Figura 3: Descargar el audio desde WhatsApp for Desktop
En cualquiera de los dos casos nos encontraremos con que no se le va a enviar al emisor del mensaje de audio el doble check azul, y tu privacidad seguirá bajo tu control para que el mensaje de que lo has leído llegue cuando y cómo tú quieras.
|Figura 4: El audio se guarda como fichero .ogg
Así de sencillo, con darle al botón descargar desde WhatsApp Desktop. Una mina tener WhatsApp Desktop, que ya sabéis que lo uso también para grabar las fotos, vídeos y audios de un sólo uso. Pues también para esto.
Mi Grupo de Audios sin doble check azul
El segundo de los tricks es tan sencillo como hacer un re-envio del audio sin escucha a un grupo de Whatsapp en el que estés tu solo. Para hacerte ese grupo es tan sencillo como hacer un grupo de WhatsApp en el que metes a un amigo. Luego le sacas del grupo, y te quedarás tú solito en ese grupo.
|Figura 5: Mensaje reenviado para escuchar sin check azul
Después, cuando llegue un audio y quieras escucharlo sin que le llegue el doble check azul, lo único que tienes que hacer es re-enviar ese audio al grupo en el que estás tu sólo, y allí lo puedes escuchar sin que no tengas el doble check enviado al emisor del mensaje de audio original.
|Figura 6: En el mensaje original no se avisa
Muy sencillo, y muy cómodo, con lo que no tienes que preocuparte de que sepa nadie si lo has escuchado y cuándo lo has escuchado.
Envíalo con tu iPhone a otra app
El último de los ticks - tan viejo casi como WhatsApp - consiste en darle a Reenviar, pero en lugar de enviarlo internamente - supón que no tienes el grupo en el que estás tú solo aún - y te lo envías a otra app.
Seleccionas el audio, sacas el menú de acciones y le das a re-enviar, pero en luego, como veis en la imagen siguiente, en lugar de selección el envío interno con la flecha de abajo a la izquierda, seleccionas el envío externo con una app del sistema con el icono de abajo a la derecha.
Ahí te saldrán la lista de las apps que quieres utilizar, que puede ser enviarlo en mi caso vía AirDrop al equipo, pero como no lo tengo cerca, pues lo envío por Telegram a los Saved Messages, pero puedes enviarlo por e-mail adjunto, o como quieras.
Y luego en Telegram le das a reproducir y te escuchas el audio fuera de WhatsApp, con lo que no se queda marcado como que el audio ha sido escuchado.
Eso es todo, nada más que un recuerdo de viejos tricks que siguen funcionando en WhatsApp por si alguno de ellos no lo conocías, que son todos muy cómodos según te pillen en ese momento, y que te van a ayudar a gestionar tu privacidad como tú quieras.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
