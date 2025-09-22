lunes, septiembre 22, 2025

Silicon Bird: Una plataforma para aprender a hackear & fortificar aviones y aeropuertos

Hola, soy Hugo Teso, y a modo de presentación, he de compartir que tengo el dudoso honor de haber sido definido por Chema Alonso como “Una persona que da mucho miedo”, sus palabras exactas fueron: “A very scary person”. Supongo que se debe a que llevo toda mi carrera dedicado a la ciberseguridad en aviación… Y Chema Alonso, que se ha pasado media vida volando, algo debe saber del tema.

Figura 1: Silicon Bird - Una plataforma para aprender
a hackear & fortificar aviones
y aeropuertos

Muchos me conocéis por las charlas (muchas, sí, quizá demasiadas) en las que he intentado “contagiar” mi pasión por la seguridad en la aviación a más de uno. Si algo he aprendido tras años de congresos y keynotes es que motivar a jóvenes y no tan jóvenes a asomarse a este mundillo es relativamente fácil… 
Lo que es realmente difícil es poder ofrecerles los recursos para que pasen de ver la curva de aprendizaje a subirse a ella, sin vértigo. La realidad es que, aunque la demanda de talento en ciberseguridad para el sector aeroespacial y defensa ha crecido exponencialmente en los últimos años - y más que lo va a hacer en los siguientes -, los medios para formar a dicho talento siguen siendo inexistentes hasta la fecha.

Figura 3: Chema Alonso, Mikko Hyphonen & Hugo Teso
en una mítica RootedCON.

La realidad es que, hasta hoy, si querías hacerte un hueco en esto de la seguridad en aviación tenías dos caminos. 
  • Uno: infiltrarte como junior en un contratista de defensa rezando para que te caiga una formación interna antes de jubilarte.
  • Dos: dar muchas, muchas vueltas con cursos “de la industria” que hablan más de regulación que de lo que pasa dentro de un avión.
Y claro, Chema Alonso lo ha visto y lo ha dicho siempre: hay que compartir el conocimiento, abrir puertas y crear recursos donde no los haya. Sea desde su blog, su editorial, sus clases o sus míticas charlas, nunca ha dejado de apoyar a quienes apuestan por formarse de verdad. Así que primero: “gracias por el espacio y el altavoz”; y segundo: "¿por qué no crear lo que tanto tiempo ha faltado?"

Una plataforma con laboratorios sobe ciberseguridad en aviónica

En pocas palabras, he creado los cursos y las herramientas que habría querido tener hace 20 años cuando empecé en este sector, y aspiro a formar con ellos a la siguiente generación de profesionales de la ciberseguridad en aeroespacial y defensa. 

Figura 4: Silicon Bird Platform

Los cursos están orientados a todos los niveles y perfiles; tanto seguridad ofensiva como defensiva, análisis de riesgos o gestión de incidentes… nadie se queda fuera, ya se trate de un profesional experimentado o un joven recién graduado empezando su carrera.

Figura 5: Silicon Bird Platform - Elige tu avión objetivo

Soy un firme creyente de la máxima de que se aprende haciendo, y de la importancia de la aplicación práctica en el proceso de aprendizaje. Hasta hace poco eso complicaba mucho crear cualquier programa de enseñanza en este sector, pues el acceso a aviones o entornos de pruebas de aviónica es extremadamente escaso, incluso dentro de la industria.
Así que hemos construido una plataforma de virtualización y diseñado laboratorios y ejercicios sobre sistemas de aviónica y redes de comunicaciones, en los que sí puedes romper cosas, aprender del fallo y preparar el “próximo salto” sin miedo a que alguien grite “¡Mayday!” fuera de contexto.

Figura 7: Auditorías de seguridad y Cockpits 3D interactivos

Así que, si desde siempre (o desde hace 5 minutos) has querido mirar la aviación por dentro (y no solo desde la ventanilla del 27F), este es el momento. 

Haz sitio en tu hangar mental: hay mucho por descubrir, mucho que aprender, y ahora, también, maneras de hacerlo.

Gracias de nuevo, Chema Alonso. Por la pasión, por la comunidad… y por demostrar siempre que en el “lado del mal” también hay sitio para los que queremos cambiar las reglas del juego. Nos vemos en la cabina, esta vez de vuelo ;) Y si quieres algo, puedes contactar conmigo también en mi buzón de MyPublicInbox.

Un saludo,

Autor: Hugo Teso,  experto en ciberseguridad en aviación

Autor: Hugo Teso,  experto en ciberseguridad en aviación

