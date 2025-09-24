Ven a la presentación de "The Horror Country" en Matadero (Madrid)
El próximo 4 de Octubre, dentro de las actividades de "El día del Tentáculo - Festival de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción" que tendrá lugar en Matadero (Madrid), Salvador Larroca y Elena Merino van a hacer acto de presencia para presentar una joya que os va a sorprender a los amantes del cómic. La aventura de The Horror Country.
Una Novela Gráfica con conspiraciones, sectas y fenómenos inexplicables
Este trabajo lleva años fraguándose, y Manu Carballal como guionista, y el inigualable dibujante de cómics Salvador Larroca, han conseguido crear una historia donde además de aventuras, tipos malos, misterios, nos han involucrado como miembros de la aventura a mí, a Arturo Pérez-Reverte, a Rodrigo Cortes o Iker Jiménez, entre otros, para que seamos parte del elenco de personajes que viven esta fantástica novela.
|Figura 2: Contactar con Salvador Larroca
Y no os quiero hacer spoiler de la Novela Gráfica de "The Horror Country", así que no os publico páginas con viñetas de la historia, o en las que salen nuestros personajes, pero os dejo un par de páginas para que podáis ver la calidad que tiene esta joya que va a salir en breve.
Por supuesto, Elena Merino - genial periodista del fantástico podcasts "Elena en el país de los horrores" es "partner in crime" de esta aventura, y va a estar junto con Salvador Larroca presentando el libro en el citado Festival de El día del Tentáculo.
|Figura 4: Elena Merino, directora del podcast "El país de los horrores"
Será una charla en la que desvela cómo The Horror Country (THC) transforma décadas de investigaciones sobre conspiraciones, sectas y fenómenos inexplicables en una narración gráfica única, guionizada por el investigador experto en ocultura, Manu Carballal y dibujada por la estrella internacional del cómic, Salvador Larroca.
Figura 5: Elena Merino y Salvador Larroca presentarán
A partir de documentos reales, conexiones militares y teorías ocultas, mostraremos cómo se construye un universo narrativo que combina el rigor del periodismo con la potencia visual de la ciencia ficción.
Figura 6: Registrate para asistir a la charla de
📍SALA 9 - Casa del Lector - MATADERO Madrid🗓️ Sábado 4 de octubre 🕓 16:00H (1 hora de duración)ℹ️ Apto para todos los públicos con secciones de contenido recomendadas para público adulto.
Para poder asistir, hay que registrarse, así que utiliza este formulario que tienes aquí para poder asistir tú con tus amigos. Yo no sé si podré asistir, pero si puedo, por supuesto que iré.
Figura 7: El día del tentáculo (2025)
Además, si quieres completar el día, tienes en la web de la programación, los enlaces para registrarte a las demás charlas, y pasar un sábado en Matadero disfrutando de Fantasía, Terror, Ciencia Ficción, Charlas, Cómics y Podcasts. De todo tienes.
¡Saludos Malignos!
