Máster Online en Seguridad Ofensiva del Campus Internacional de Seguridad 2025/2026: Comienzo el 9 de Octubre
Para los que tenéis pasión por ser expertos en la disciplina de "Offensive Security" y poder trabajar profesionalmente en las áreas de ciberseguridad de Ethical Hacking & Red Team, si estás planeando tu futuro laboral, tienes la oportunidad de apuntarte ahora a la nueva edición del Máster Online en Seguridad Ofensiva del Campus Internacional de Seguridad, donde yo soy Mentor, que tendrá una duración de un año, y que comenzará en unas semanas el próximo 9 de Octubre de 2025 y acabando doce meses después.
Esta formación es 100% online, y cuenta con libros de 0xWord - en concreto el libro de Ethical Hacking 2ª Edición de Pablo González y Hacking Web Technologies 2ª Edición de Amador Aparicio, Enrique Rando, Eduardo Sánchez Toril, Pablo González y un servidor -, y Tempos de MyPublicInbox para contactar con todos los profesionales de seguridad informática, y hacking que haya en la plataforma por si te pueden ayudar en tu desarrollo profesional.
Por supuesto, tienes a todo el claustro de profesores de esta 9ª Edición del Máster Online en Seguridad Ofensiva en la plataforma, por lo que puedes contactar con todos ellos, que además es un plantel espectacular con Pablo González, Carmen Torrano, Alejandro Vázquez, Daniel Echeverri - escritor de los libros de Python para Pentesters 2ª Edición y Hacking con Python -, Marta Barrio que acaba de publicar su libro de "Social Hunters: Hacking con Ingeniería Social en el Red Team", Adrián Ramírez Correa, Juanjo Salvador - director académico del máster - y Eduardo Sánchez Toril, CEO de AllPentesting. Así que puedes tener acceso a todos estos profesionales una vez haya terminado la formación y tener un contacto permanente con ellos.
El temario del curso, como ya he comentado, está pensado en formar a profesionales con un perfil de hacking, pentesting, y, como su nombre indica, seguridad ofensiva, pudiendo sacarse la Certificación de Offensive Security OSCP. En esta edición, además,
En este Máster tienes además acceso a la plataforma de Offensive Security y te puedes sacar la Certificación Oficial OSCP, una de las que más prestigio tienen, y como puedes imaginarte está orientado a la formación de pentesters profesionales que puedan trabajar en los equipos de Red Team, de QA de Seguridad o Ethical Hacking.
Programa Formativo y Claustro de Profesores
- Fundamentos de Linux – Linux Professional Institute
- Fundamentos de Python – Python Institute
Así que se verán técnicas de ataque en redes, aplicaciones web, bases de datos, criptografía, procesos de ciberinteligencia, ethical hacking, y generación de exploits. Además, como se busca que la orientación el máster sea principalmente práctica, habrá muchos proyectos que realizar en cada módulo y un proyecto de fin de máster orientado al mundo profesional y al emprendimiento.
Como he dicho, el curso dará comienzo próximamente, así que date prisa en apuntar que el día 9 de Octubre de 2025 está aquí mismo. Si quieres ser parte del grupo que se ha formado para en este curso académico 2025 - 2026 debes reservar cuanto antes tu plaza, porque el cupo es limitado. Así que entra en la web del Máster Online en Seguridad Ofensiva y pide información directamente desde el formulario.
Figura 4: Libros de Ethical Hacking 2ª Edición y
Hacking Web Technologies 3ª Edición en el máster.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
